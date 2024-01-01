数据标签软件 - 最热门应用 - 南极洲

Sama AI

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Sama 是全球公认的为需要最高精度的企业 AI 模型提供数据注释解决方案的领导者。 我们是唯一一家拥有内部专家团队并使用自己的企业级平台的计算机视觉解决方案公司。我们的使命是通过提供最准确、可扩展且符合道德的数据管道来加速和推进计算机视觉人工智能的开发。道德人工智能是负责任的人工智能，作为一家经过认证的共益企业，我们开创了一种影响力模型，利用市场的力量造福于社会，并已被证明可以有效地改善那些在正规渠道上面临最大障碍的人的就业和收入结果。工作。截至目前，已帮助6万多人脱贫。