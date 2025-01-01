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最热门 最近添加 以数据为中心的安全软件 - 最热门应用

以数据为中心的安全软件强调保护数据本身，而不是用于存储或访问数据的基础设施或应用程序。这种方法与传统网络或以外围为中心的安全性形成鲜明对比，传统网络或以外围为中心的安全性侧重于保护数据所在的位置，例如服务器、网络、应用程序和设备。 通过采用以数据为中心的安全性，企业可以实施零信任安全模型，确保数据在不同的 IT 环境（包括基于云的系统）中保持安全。该软件旨在保护传输中、静态或使用中的数据。