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以数据为中心的安全软件强调保护数据本身，而不是用于存储或访问数据的基础设施或应用程序。这种方法与传统网络或以外围为中心的安全性形成鲜明对比，传统网络或以外围为中心的安全性侧重于保护数据所在的位置，例如服务器、网络、应用程序和设备。 通过采用以数据为中心的安全性，企业可以实施零信任安全模型，确保数据在不同的 IT 环境（包括基于云的系统）中保持安全。该软件旨在保护传输中、静态或使用中的数据。
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Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一款安全的多云平台，用于内容管理和协作，帮助企业保护数据并满足合规要求。
Virtru
virtru.com
Virtru是一个数据安全平台，提供简单的端到端加密，保护电子邮件和文件，并支持权限管理与合规工具，适用于各种规模的组织。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 是一个云本地文件系统，允许团队实时协作和编辑文件，提供安全的访问和高效的云存储管理。
Satori
satoricyber.com
Satori是一个数据安全平台，帮助数据团队发现和管理敏感数据，同时满足安全和合规要求，提升数据利用效率。
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