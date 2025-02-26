以数据为中心的安全软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

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以数据为中心的安全软件强调保护数据本身，而不是用于存储或访问数据的基础设施或应用程序。这种方法与传统网络或以外围为中心的安全性形成鲜明对比，传统网络或以外围为中心的安全性侧重于保护数据所在的位置，例如服务器、网络、应用程序和设备。 通过采用以数据为中心的安全性，企业可以实施零信任安全模型，确保数据在不同的 IT 环境（包括基于云的系统）中保持安全。该软件旨在保护传输中、静态或使用中的数据。
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Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用于内容安全和治理的安全多云平台，使组织能够更好地保护最有价值的内容并就其最有价值的内容进行协作。 Egnyte 成立于 2008 年，已为超过 17,000 个组织实现了云内容安全的民主化，帮助客户提高数据安全性、保持合规性、预防和检测勒索软件威胁，并提高员工在任何应用程序、任何云、任何地方的工作效率。 Egnyte 的简单、交钥匙解决方案可让 IT 领导者轻松管理和控制全方位的内容风险 – 从意外数据删除、数据泄露、监管合规性、正确的生命周期管理、隐私等等 – 同时为业务用户提供他们需要从任何云、任何设备、任何地方更快、更智能地工作的工具。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Sophos Central
sophos.com
借助 Sophos 自适应防御和专业知识为您服务，保护您的组织免受网络攻击。充满信心地保护您企业的未来。
Virtru
virtru.com
Virtru使军事级加密非常容易。从世界上最大的银行到最小的医疗保健实践，Virtru可以帮助各种规模的组织使用灵活的，端到端的加密来控制其日常业务应用程序的数据。 Virtru软件易于使用开放标准的受信任数据格式，并与Google Workspace/Gmail和Microsoft 365/Outlook，Google Drive和Enterprise应用程序无缝集成，以及Salesforce，Confluence，Confluence和Zendesk。颗粒状访问控件，自托管的密钥管理选项，DLP和审计有助于我们的客户甚至达到最严格的隐私和合规性要求，包括ITAR，CMMC 2.0，CJIS，CJIS，HIPAA和GLBA/FTC SAFEGEARDS。 单击一单击加密敏感信息，而不会留下您现有的工作流，因为Virtru直接集成在您每天已经使用的应用程序中。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink 将本地驱动器的易用性与云的强大功能相结合，让您的团队可以通过单个共享文件空间随时随地即时、安全地协作和编辑文件。 * 随时随地即时协作：随时随地协同工作。资产和项目更改保存在共享文件空间后即可访问。无论您身在何处，都能尽心尽力地工作，利用全球人才并构建 24/7 协作工作流程。 * 即时访问共享文件：实时处理项目，无需等待下载或同步。大文件？没问题。您的媒体即时可用，因此您可以从队友上次停下的地方继续播放。 * 无与伦比的安全性：通过零知识加密、集中访问管理和 SSO 集成，您的文件保持完全安全 – 仅对您允许访问的人可见。 * 无缝创意工作流程：LucidLink 可与您已经使用的创意应用程序配合使用，因此无需学习任何新内容。从 Premiere Pro 和 Media Composer 到 DaVinci Resolve 和 After Effects，您可以使用您喜爱的工具轻松协作。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一个数据安全平台，允许数据团队帮助用户快速处理数据，同时满足安全性和合规性要求。这反过来又可以帮助公司通过数据取胜，并更快地为人工智能做好准备。 Satori 不断发现数据库、湖泊和仓库中的敏感数据，跟踪数据使用情况并动态应用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以通过单个控制台管理访问、权限、安全性和合规性策略。 Satori 不断发现数据存储中的敏感数据，并在应用相关安全策略的同时动态跟踪数据使用情况。 Satori 使数据团队能够在整个组织内扩展有效的数据使用，同时满足所有数据安全和合规性要求。