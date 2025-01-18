以数据为中心的安全软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

LucidLink

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LucidLink 将本地驱动器的易用性与云的强大功能相结合，让您的团队可以通过单个共享文件空间随时随地即时、安全地协作和编辑文件。 * 随时随地即时协作：随时随地协同工作。资产和项目更改保存在共享文件空间后即可访问。无论您身在何处，都能尽心尽力地工作，利用全球人才并构建 24/7 协作工作流程。 * 即时访问共享文件：实时处理项目，无需等待下载或同步。大文件？没问题。您的媒体即时可用，因此您可以从队友上次停下的地方继续播放。 * 无与伦比的安全性：通过零知识加密、集中访问管理和 SSO 集成，您的文件保持完全安全 – 仅对您允许访问的人可见。 * 无缝创意工作流程：LucidLink 可与您已经使用的创意应用程序配合使用，因此无需学习任何新内容。从 Premiere Pro 和 Media Composer 到 DaVinci Resolve 和 After Effects，您可以使用您喜爱的工具轻松协作。