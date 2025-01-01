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数据中心基础设施提供商 - 最热门应用

数据中心基础设施提供商为需要物理数据中心但不愿建造自己的设施的企业提供帮助。这些提供商提供各种解决方案，包括私人数据中心租赁、托管服务（公司在共享空间中租用服务器）或两者的组合。此外，一些提供商还扩展其产品范围，包括定制中心和环保电源选项等专业服务。

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TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint提供集中管理数据中心的应用，支持云服务与网络安全，帮助用户优化基础设施和提高运营效率。

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

DataPlugs应用提供专业的网络托管、专用服务器和服务器租用服务，支持各类企业的业务需求。

Flexential

Flexential

flexential.com

Flexential是一款混合IT解决方案应用，提供数据中心服务、云托管和弹性基础设施，以支持企业的IT需求和数字化转型。

CoreSite

CoreSite

coresite.com

CoreSite应用程序简化混合IT基础架构的管理，支持多云连接和虚拟网络服务的自动化，帮助企业提升网络性能和降低成本。

Cologix

Cologix

cologix.com

Cologix应用程序帮助用户管理数据中心和互连需求，提供网络和云服务的接入，支持高效的数字基础设施管理。

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