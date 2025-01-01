数据中心基础设施提供商 - 最热门应用

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数据中心基础设施提供商为需要物理数据中心但不愿建造自己的设施的企业提供帮助。这些提供商提供各种解决方案，包括私人数据中心租赁、托管服务（公司在共享空间中租用服务器）或两者的组合。此外，一些提供商还扩展其产品范围，包括定制中心和环保电源选项等专业服务。