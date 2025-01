数据中心基础设施提供商 - 最热门应用 - 巴基斯坦

CoreSite

coresite.com

CoreSite 是一家 American Tower 公司(纽约证券交易所股票代码:AMT),提供混合 IT 解决方案,帮助企业、云、网络和 IT 服务提供商实现其数字业务的货币化和面向未来的发展。我们高度互联的数据中心园区提供具有直接云入口的原生数字供应链,使我们的客户能够构建定制的混合 IT 基础设施并加速数字化转型。 20 多年来,CoreSite 的技术专家团队一直与客户合作,优化运营、提升客户体验、动态扩展和利用数据以获得竞争优势。欲了解更多信息,请访问 CoreSite.com 并在 LinkedIn 和 Twitter 上关注我们。