找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
数据泄露通知软件在泄露事件期间为公司提供帮助方面发挥着至关重要的作用。它有助于记录违规行为、向监管机构强制报告以及通知受影响的个人。这些工具自动化并简化了数据泄露通知流程，以确保遵守严格的数据披露法律和截止日期（有时可能短至 72 小时）。通过遵守 GDPR 第 34 条等法规和加州信息隐私立法等州法律，这些软件解决方案使公司能够有效履行其隐私义务。 数据泄露通知任务通常由法律团队管理，还涉及 IT、安全和其他部门的贡献，以充分掌握泄露的影响。这些工具中的工作流程功能支持部门代表之间的协作，而集中式仪表板则为监督整个通知流程的隐私官员或法律团队提供了可见性。
提交新应用
DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一个隐私管理平台，帮助企业遵守数据隐私法规，提供工具管理用户同意、偏好和合规流程。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
Keepabl
keepabl.com
Keepabl是一款数据隐私管理软件，帮助组织简化隐私框架的实施与维护，确保合规性并管理数据记录。
PrivIQ
priviq.com
PrivIQ是一款数据隐私合规管理软件，帮助组织管理隐私风险，确保符合多国法规，支持多语言和自动化流程。
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer是一款数据保护管理软件，帮助组织记录、管理和跟踪个人数据处理，确保合规并提高数据治理效率。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud是一个合规管理平台，自动化合规流程和文档生成，帮助企业满足GDPR和其他法规要求，简化管理任务。
Seers
seersco.com
Seers 是一款领先的隐私与同意管理应用，帮助企业遵守全球数据隐私法规，提供多种合规解决方案，支持100多个国家。
© 2025 WebCatalog, Inc.