数据泄露通知软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud 是确保数据保护和 IT 安全合规性所需的唯一软件。它将法律和 IT 专业知识与软件相结合,使您的所有合规管理实现自动化,并为您提供强制性文档输出。 您可以期待将更多的时间花在对您的业务重要的事情上,因为它的平台可以为您节省高达 80% 的合规工作量。 您可以随时获得 GDPR 和 NIS2 专家和项目经理的帮助。这样,您实现 GDPR 和 NIS2 合规性所需的一切都已包含在内,且易于实施、直观且自动化。 其软件由欧盟数据保护律师和 IT 安全专家开发并保持最新。与任何其他解决方案不同,ComplyCloud 将合规软件与法律专业知识相结合,为您作为客户提供法律知识、指导和支持。 所有这些都是其共同争取隐私权的结果。它希望建立一个易于实现合规、对所有人公平且透明的世界。这就是为什么它旨在帮助组织以经济高效的方式保护个人数据和基础设施。这不仅有利于组织,也有利于社会和民主。