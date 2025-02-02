数据泄露通知软件 - 最热门应用 - 瑞典

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数据泄露通知软件在泄露事件期间为公司提供帮助方面发挥着至关重要的作用。它有助于记录违规行为、向监管机构强制报告以及通知受影响的个人。这些工具自动化并简化了数据泄露通知流程，以确保遵守严格的数据披露法律和截止日期（有时可能短至 72 小时）。通过遵守 GDPR 第 34 条等法规和加州信息隐私立法等州法律，这些软件解决方案使公司能够有效履行其隐私义务。 数据泄露通知任务通常由法律团队管理，还涉及 IT、安全和其他部门的贡献，以充分掌握泄露的影响。这些工具中的工作流程功能支持部门代表之间的协作，而集中式仪表板则为监督整个通知流程的隐私官员或法律团队提供了可见性。
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TrustArc
trustarc.com
随着全球各地出台新法律，数据隐私法规每天都在变化。对于任何想要避免罚款和失去消费者信任的组织来说，跟上这些变化并保持合规性是必要的。 使用 TrustArc 隐私管理平台，隐私领导者可以简化和自动化他们的隐私计划。这种单一平台体验是通过隐私框架、见解、情报、知识和运营的独特组合来提供的。 只有 TrustArc 能够提供深度的持续隐私情报，再加上用于端到端隐私管理的全自动平台，这对于驾驭当今不断变化的数字世界至关重要。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 荣获众多行业和分析师奖项，包括 RSA 授予的“最具创新性初创公司”、《福布斯》授予的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 授予的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 授予的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：税务顾问、律师、审计师、中小企业、市政当局和创始人使用 DATEV 软件，满足可靠性、时事性、数据保护和数据安全方面的所有高标准要求 肖像 DATEV 的历史是一个持续扩张的故事：DATEV 于 1966 年在德国纽伦堡成立，不断从一家全国性服务提供商发展成为一家遍布欧洲的服务提供商。随着全球化的不断发展，DATEV根据其章程履行任务，即支持其国内外会员。 DATEV 总部位于德国纽伦堡，在比利时布鲁塞尔设有信息办公室，并在意大利、奥地利、波兰、捷克共和国、匈牙利和斯洛伐克设有联营公司。 DATEV 原理 每个审计师和税务顾问都有自己的绩效概况、不同的客户、个人要求和个人工作实践。因此，DATEV 提供的是一种由软件、服务和知识组成的灵活的模块化概念，对各种专业、办公室规模和结构开放。 企业家和税务顾问 DATEV 支持审计师和税务顾问办公室和公司的合作。单独调整的工作流程分配和连锁可发挥协同潜力；例如在会计领域。 DATEV 提供了理想的任务共享软件。 DATEV 计算机中心充当数据转盘。
Seers
seersco.com
Seers 是领先的隐私和同意管理服务，为 100 多个国家/地区的公司提供服务。 Seers 是一家快速发展的公司，与 2019 年相比，2020 年客户数量增加了 1040%。 它在其软件即服务（SAAS）平台上开发并推出了10个基于人工智能的数字解决方案，以解决企业的数据隐私合规问题。 这些解决方案使公司能够以经济高效的方式遵守全球数据隐私法规，包括 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD，并保护他们免受巨额罚款（最高 1800 万英镑或年营业额的 4% - 以较高者为准）监管机构的制裁，以及声誉和业务的损失。 解决方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 数据主体请求管理 - 事件和违规管理平台 - 数据隐私影响评估 - 隐私政策和模板包 - GDPR 员工电子培训 - GDPR、PECR、网络安全审计和评估 - 隐私专家平台 Seers 市场领先的 GDPR 和 CCPA 合规解决方案备受好评，并且还可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等领先市场上使用。
PrivIQ
priviq.com
通过在 SAAS 模式下提供清晰、简洁的数据隐私合规管理软件，为我们的客户及其利益相关者建立信任。 智能合规，简单的全球隐私法律合规服务。 设计： * 多语言。英语, 荷兰语, 希腊语, 葡萄牙语, 巴西葡萄牙语 * 多项立法 * 协作 * 渠道合作伙伴白标 为了： * 中小企业 * 中层 * 企业 现行规定： * 欧盟/英国/美国/土耳其/南非/尼日利亚/巴西/泰国/加利福尼亚/肯尼亚 * 不可变的同意管理。 * PCI DSS – 控制清单。 * ISO27001 (2013) – 控制清单。 * CIS 8.0 IG1、IG2、IG3 – 控制清单。 * NIST 1.1 框架 – 控制清单。 PrivIQ 提供： * 组织范围内的数据隐私和保护 * 可证明且相称 * 员工意识和理解 * 治理政策 * 隐私声明 * 营销、人力资源、IT 和安全、隐私设计等各个领域的合规性 * 服务提供商和第三方协议 * 主题访问请求和违规管理 * 不可变的同意记录 * 持续审查 – 每周/每季度/每两年/每年
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是数据保护和隐私管理软件和解决方案的市场领导者，凭借无与伦比的技术、专业知识和经验组合，帮助企业和组织遵守 GDPR、CCPA 和 HIPAA 等隐私法规。 PrivacyEngine 是一个由技术人员和数据保护主题专家构建的软件即服务 (SaaS) 隐私管理平台，为管理数据保护计划的各个方面（包括隐私合规性、员工管理和供应商管理）提供了完整的解决方案。 Sytorus 成立于 2013 年，总部位于都柏林，在欧洲、中东和非洲、美洲和亚太地区开展全球业务，为中小企业和企业公司提供解决方案，这些解决方案不仅能向主要利益相关者和监管机构展示合规性，还能提供真正的商业价值、防止数据泄露、解决监管风险并加强声誉管理。 旨在简化您的隐私计划并证明合规性！
Keepabl
keepabl.com
Keepabl 屡获殊荣的隐私管理软件可以实施和维护世界一流的隐私框架，专注于 GDPR，直观而简单，具有易于使用和熟悉的工作流程，将智能繁重的工作隐藏在幕后。 Keepabl 在 2021 年和 2022 年再次被评为著名的全球 RegTech100 100 家最具创新性的金融提供商之一，可立即为董事会、审计师和客户等提供有关隐私治理的强大分析和见解。你不需要成为隐私专家，尽管他们也喜欢 Keepabl；它是许多顾问首选的隐私管理软件，可为持续合规管理节省高达 70% 的成本。 Keepabl 引导您构建并维护您的隐私框架，从您的数据地图开始，包括风险、违规、处理器等。当您使用时，我们的软件会自动创建和更新您的 GDPR KPI 和报告。如果您担心从电子表格或其他提供商迁移记录 – 没问题！ Keepabl 的上传工具可让您传输所有工作，实现无缝传输。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是确保数据保护和 IT 安全合规性所需的唯一软件。它将法律和 IT 专业知识与软件相结合，使您的所有合规管理实现自动化，并为您提供强制性文档输出。 您可以期待将更多的时间花在对您的业务重要的事情上，因为它的平台可以为您节省高达 80% 的合规工作量。 您可以随时获得 GDPR 和 NIS2 专家和项目经理的帮助。这样，您实现 GDPR 和 NIS2 合规性所需的一切都已包含在内，且易于实施、直观且自动化。 其软件由欧盟数据保护律师和 IT 安全专家开发并保持最新。与任何其他解决方案不同，ComplyCloud 将合规软件与法律专业知识相结合，为您作为客户提供法律知识、指导和支持。 所有这些都是其共同争取隐私权的结果。它希望建立一个易于实现合规、对所有人公平且透明的世界。这就是为什么它旨在帮助组织以经济高效的方式保护个人数据和基础设施。这不仅有利于组织，也有利于社会和民主。
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer 是一家瑞典公司，成立的目的是帮助像您这样的隐私专业人士完成更多工作。无论您需要更好地组织隐私计划、更快地管理 RoPA 还是更有效地提高意识，专业人员都可以在 DPOrganizer 中的整个隐私计划生命周期中提高工作效率。 DPOrganizer 的使命是帮助隐私专业人士成为隐私英雄。 DPOrganizer 是一款隐私管理软件 - 功能强大的软件即服务 - 注重易用性、简单性和灵活性。 DPOrganizer 帮助企业和组织绘制、可视化和报告个人数据处理情况。 DPOrganizer 认为，负责任的数据处理不仅是合规问题，而且是在日益数字化和隐私意识日益增强的世界中竞争的必要条件。