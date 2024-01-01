数据泄露通知软件 - 最热门应用 - 布韦岛

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud 是确保数据保护和 IT 安全合规性所需的唯一软件。它将法律和 IT 专业知识与软件相结合，使您的所有合规管理实现自动化，并为您提供强制性文档输出。您可以期待将更多的时间花在对您的业务重要的事情上，因为我们的平台可以为您节省高达 80% 的合规工作量。您可以随时获得 GDPR 和 NIS2 专家和项目经理的帮助。这样，您实现 GDPR 和 NIS2 合规性所需的一切都已包含在内，且易于实施、直观且自动化。我们的软件由欧盟数据保护律师和 IT 安全专家开发并保持最新状态。与任何其他解决方案不同，ComplyCloud 将合规软件与法律专业知识相结合，为您作为我们的客户提供法...