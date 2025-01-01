暗网监控工具 - 最热门应用

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暗网监控工具旨在检测深网和暗网论坛和市场上提及的组织，特别是那些涉及非法共享或出售的受损业务数据的组织。深网包括互联网上的非索引页面，而暗网则指非索引、非法网站和只能通过 Tor 和 I2P 等工具访问的私人通信。该软件采用自动扫描仪、网络爬虫和抓取技术来持续监控和分析泄露的敏感商业信息，例如客户数据、员工登录凭据、商业秘密、专有技术和非法市场上的其他有价值的数据集。企业使用暗网监控来降低风险、及早发现数据泄露并保护其知识产权和品牌声誉。通常，公司的 IT 或安全团队管理这些工具，这些工具通常与票务系统集成，以便于向适当的各方分发实时警报以进行补救。