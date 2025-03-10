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暗网监控工具旨在检测深网和暗网论坛和市场上提及的组织，特别是那些涉及非法共享或出售的受损业务数据的组织。深网包括互联网上的非索引页面，而暗网则指非索引、非法网站和只能通过 Tor 和 I2P 等工具访问的私人通信。该软件采用自动扫描仪、网络爬虫和抓取技术来持续监控和分析泄露的敏感商业信息，例如客户数据、员工登录凭据、商业秘密、专有技术和非法市场上的其他有价值的数据集。企业使用暗网监控来降低风险、及早发现数据泄露并保护其知识产权和品牌声誉。通常，公司的 IT 或安全团队管理这些工具，这些工具通常与票务系统集成，以便于向适当的各方分发实时警报以进行补救。
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LastPass
lastpass.com
LastPass是一个免费的密码管理应用，安全存储和管理用户的密码和敏感信息，支持多设备访问和增强安全功能。
1Password
1password.com
1Password是一款密码管理工具，安全存储密码和敏感信息，支持强密码生成和自动填充，增强安全性，适用于多个设备。
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb 是一款工具，可实时监测暗网，发现您的信息并提醒您，以便采取预防措施。
Webz.io
webz.io
Webz.io是一款提供机器可读网络数据的应用，将开放和黑暗网络的数据转化为结构化的数据流，供企业和开发者使用。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一个数字风险管理平台，帮助组织保护其数字资产，提供域监视、品牌保护和社交媒体威胁防护等服务。
Flare
flare.io
Flare 是一个主动监控数字足迹的应用，利用 AI 技术不断扫描网络，以识别未知事件、评估风险，并提供实用的安全情报。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
Guardz
guardz.com
Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。
Flashpoint
flashpoint.io
Flashpoint应用程序提供实时情报，帮助用户识别和管理网络威胁、漏洞及安全风险，促进团队协作与信息共享。
Recorded Future
recordedfuture.com
记录的未来是一款威胁情报平台，提供实时威胁监控与分析，帮助组织识别和减轻安全风险。
Cybernod
cybernod.com
Cybernod是一款针对中小企业的网络安全应用，提供漏洞评估、勒索软件监测、暗网监控和定制安全框架等服务。
usecure
usecure.io
usecure 是一款云端平台，帮助企业评估和降低员工的网络安全风险，通过定制培训和实时监控提升安全意识。
Cyble
cyble.ai
Cyble是一款网络安全平台，提供实时威胁情报和监控，帮助组织识别和响应网络威胁，确保安全。
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