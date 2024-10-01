暗网监控工具 - 最热门应用 - 埃及

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暗网监控工具旨在检测深网和暗网论坛和市场上提及的组织，特别是那些涉及非法共享或出售的受损业务数据的组织。深网包括互联网上的非索引页面，而暗网则指非索引、非法网站和只能通过 Tor 和 I2P 等工具访问的私人通信。该软件采用自动扫描仪、网络爬虫和抓取技术来持续监控和分析泄露的敏感商业信息，例如客户数据、员工登录凭据、商业秘密、专有技术和非法市场上的其他有价值的数据集。企业使用暗网监控来降低风险、及早发现数据泄露并保护其知识产权和品牌声誉。通常，公司的 IT 或安全团队管理这些工具，这些工具通常与票务系统集成，以便于向适当的各方分发实时警报以进行补救。
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1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 开发的密码管理器。它为用户提供了一个在虚拟保管库中存储各种密码、软件许可证和其他敏感信息的位置，该虚拟保管库由 PBKDF2 保护的主密码锁定。默认情况下，这个加密的保管库存储在公司的服务器上，按月付费。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免费增值密码管理器，可在线存储加密密码。 LastPass 的标准版本带有一个网络界面，但还包括适用于各种网络浏览器和许多智能手机应用程序的插件。它还包括对小书签的支持。 LogMeIn, Inc. 于 2015 年 10 月收购了 LastPass。
Webz.io
webz.io
Webz.io 是机器定义网络数据的领先提供商。它将来自开放网络和暗网的大量网络数据转换为结构化网络数据源，可供机器使用。使用 Webz.io 的数据，企业、开发人员和分析师现在可以释放网络数据的原始潜力。
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb 是一个很好的工具，可以保护您的企业免受暗网的威胁。该平台每周 7 天、每天 24 小时扫描互联网最黑暗的地方，并在发现您的信息时向您发出警报，以便您采取预防措施。该工具也是启动您自己的暗网监控业务或帮助完成新交易的好方法。想象一下您扫描
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家网络威胁情报公司，通过策划威胁情报和全面缓解来提供数字风险保护。 PhishLabs 为世界领先的品牌和公司提供品牌假冒、帐户接管、数据泄露和社交媒体威胁防护的一套完整解决方案。欲了解更多信息，请访问 https://www.phishlabs.com。 Fortra（帮助系统的新面貌）的关键部分 PhishLabs 很荣幸成为 Fortra 全面网络安全产品组合的一部分。 Fortra 通过将互补产品结合在一起以创新方式解决问题，简化了当今复杂的网络安全环境。这些集成的、可扩展的解决方案可以解决您在保护组织时面临的快速变化的挑战。借助 PhishL...
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款领先的统一网络安全解决方案，专为托管服务提供商 (MSP) 设计，使他们能够利用人工智能和多层方法来打击网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户风险，从而保护客户免受不断变化的数字威胁。我们的技术通过在单一管理平台中自动执行跨用户数据、设备、电子邮件和云目录的检测和响应流程来简化网络安全。在 Guardz，我们致力于让您安心并实现业务连续性。将顶级网络安全技术与深厚的保险专业知识相结合，确保您的安全措施得到持续监控、管理和优化。
Flashpoint
flashpoint.io
借助及时、主动的情报，更快地联系、协作和修复风险。深入了解网络威胁、漏洞和物理安全的情报状况。借助 Ignite，安全专家可以将数据和情报中的各个点连接起来，协调更明智、更有效的响应，并在一个地方全面了解风险。通过一个平台实现更多目标轻松获取所需的信息，并在多个团队之间无缝工作，以更快地推进信息并纠正风险。为每个人提供可靠的情报通过了解深层网络和暗网、OSINT/表面网络、漏洞、违规数据或地理空间情报，我们的成品情报报告和原始集合触手可及，因此您可以将时间花在最重要的事情上。缩小数据、情报和行动之间的差距快速评估所有产品的数据和情报结果，简化工作流程，适应并采取果断行动，以在不断变化的威胁形势...
Flare
flare.io
Flare 是面向组织的主动数字足迹监控解决方案。我们的人工智能驱动技术不断扫描网络世界，包括暗网、深网和明网，以发现未知事件、自动确定风险优先级并提供可立即使用的可操作情报，以提高安全性。
Cybernod
cybernod.com
面向未来数字环境的开创性网络安全解决方案 欢迎来到 Cybernod，您在加强中小型企业 (SMB) 数字防御方面的首要合作伙伴。在网络威胁以前所未有的速度发展的时代，Cybernod 站在提供尖端、人工智能驱动的网络安全解决方案的最前沿，以应对中小企业面临的独特挑战。我们的使命 在 Cybernod，我们相信为企业提供驾驭复杂的网络安全世界所需的工具、知识和支持。我们的使命很简单：让没有大量 IT 资源的企业能够访问、理解和管理先进的网络安全。我们致力于保护您的数字资产，确保您的业务在安全的在线环境中蓬勃发展。我们的解决方案 Cybernod 提供一整套网络安全服务，旨在解决...
usecure
usecure.io
usecure 使企业能够衡量员工针对不断变化的网络威胁的安全态势，减少人为错误引起的安全事件，并证明对核心安全标准的遵守情况 为了管理人为网络风险，usecure 结合了用户定制的安全意识培训计划、自定义网络钓鱼模拟、持续暗黑攻击网络监控、简化的政策管理流程和持续的人类风险评分。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威胁情报公司。 Recorded Future 的情报云提供跨对手、基础设施和目标的端到端情报。 Recorded Future 通过开放网络、暗网和技术来源对互联网进行索引，提供对不断扩大的攻击面和威胁态势的实时可见性，使客户能够快速、自信地采取行动，以降低风险并安全地推动业务发展。 Recorded Future 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处和员工，与超过 75 个国家/地区的 1,800 多家企业和政府组织合作，提供实时、公正且可操作的情报。请访问 Recordedfuture.com 了解更多信息。
Cyble
cyble.ai
Cyble 是增长最快的威胁情报提供商之一。 Cyble 提供针对对手、基础设施、暴露、弱点和目标的最快、最全面的覆盖。 Cyble 使政府和企业能够及时提供关键情报，并通过其先进的数据分析、专家见解和自动化流程功能实现安全威胁的快速检测、优先级排序和补救，从而保护其公民和基础设施。
Defendify
defendify.com
Defendify 成立于 2017 年，在提供持续指导和支持的专家的支持下，为安全需求不断增长的组织开创了一体式网络安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多层保护，提供了一个易于使用的一体化平台，旨在持续加强人员、流程和技术的网络安全。借助 Defendify，组织可以在一个综合且经济高效的网络安全解决方案中简化网络安全评估、测试、政策、培训、检测、响应和遏制。 3 层、13 个解决方案、1 个平台，包括： • 托管检测和响应 • 网络事件响应计划 • 网络安全威胁警报 • 网络钓鱼模拟 • 网络安全意识培训 • 网络安全意识视频 • 网...