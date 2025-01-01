客户对客户 (C2C) 社区营销软件 - 最热门应用

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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Facebook Groups
facebook.com
Facebook组是一个用于与志同道合的人交流和共享兴趣的平台，用户可以创建或加入团体进行讨论和协作。
DownToMeet
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Downtomeet是一个帮助用户组织和参加社交活动的平台，旨在连接有共同兴趣的人并促进友谊。
Kommunity
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Kommunity是一个社交活动平台，帮助用户组织活动、沟通和建设社区，促进本地和国际间的互动。
NationBuilder
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NationBuilder是一个社区参与平台，提供工具以组织活动、管理支持者、筹款及建立网站，适用于政治运动和倡导团体。
Peatix
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Peatix是一个活动管理平台，提供事件创建、票务管理和参与者跟踪等工具，支持各类活动的组织与促销。
Thonest
thonest.com
Thonest是一款促进围绕产品或服务的讨论的平台，旨在便捷地启动对话、分享见解和进行协作。
Orbiit
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Orbiit是一个基于人工智能的匹配平台，帮助组织进行个性化的1对1或小组连接，管理沟通、匹配、日程安排和反馈收集。