Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
客户对客户 (C2C) 社区营销软件
目录
最热门
最近添加

客户对客户 (C2C) 社区营销软件 - 最热门应用

C2C 社区营销软件使组织能够建立和监督在线社区，客户可以在其中与其他用户联系并随时了解社区活动。这些软件解决方案提供了促进社区发展、促进会员入职、分发品牌材料、管理和推广活动以及分析社区指标的功能。企业利用 C2C 社区营销软件来提高品牌忠诚度、促进客户参与度并吸引新客户。

提交新应用


Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Facebook组是一个用于与志同道合的人交流和共享兴趣的平台，用户可以创建或加入团体进行讨论和协作。

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

Downtomeet是一个帮助用户组织和参加社交活动的平台，旨在连接有共同兴趣的人并促进友谊。

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity是一个社交活动平台，帮助用户组织活动、沟通和建设社区，促进本地和国际间的互动。

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

NationBuilder是一个社区参与平台，提供工具以组织活动、管理支持者、筹款及建立网站，适用于政治运动和倡导团体。

Peatix

Peatix

peatix.com

Peatix是一个活动管理平台，提供事件创建、票务管理和参与者跟踪等工具，支持各类活动的组织与促销。

Thonest

Thonest

thonest.com

Thonest是一款促进围绕产品或服务的讨论的平台，旨在便捷地启动对话、分享见解和进行协作。

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit是一个基于人工智能的匹配平台，帮助组织进行个性化的1对1或小组连接，管理沟通、匹配、日程安排和反馈收集。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

客户对客户 (C2C) 社区营销软件 - 最热门应用 - WebCatalog