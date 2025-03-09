Orbiit

orbiit.ai

Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。