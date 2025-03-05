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DownToMeet
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Thonest
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围绕您的产品或服务开展引人入胜的讨论 产品和软件动态讨论的终极平台。发起对话、分享见解并无缝协作。
Eventbrite
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EventBrite是一个总部位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览，创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用以换取在线票务服务，除非该活动免费。纳什维尔，伦敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨尔本，门多萨，马德里和圣保罗。约克证券交易所于2018年9月20日在股票符号EB下。
Facebook Groups
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群组是与某些人交流共同兴趣的地方。您可以为任何事情创建一个群组——家庭聚会、下班后的运动队或读书俱乐部。
NationBuilder
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NationBuilder 社区参与平台为全球数以千计的高风险活动和运动提供支持。使用单一系统推动您的倡导者采取行动，包括现成的网站模板、完全集成的支持者数据库、请愿、强大的现场工具、简化的筹款和捐助者管理以及先进的电子邮件和短信。通过每次互动都会更新的动态配置文件，让您的社区充满生机。受到 112 个国家/地区 9,000 多家客户的信赖。
Peatix
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通过小组和使用Peatix在网络和应用程序上使用Peatix的强大工具来促进和管理活动的社区。简单，透明，低费用。以客户为中心的支持。
Orbiit
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Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。