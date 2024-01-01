客户对客户 (C2C) 社区营销软件 - 最热门应用

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。