客户成功培训提供商 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

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客户成功培训提供商提供一系列旨在教育客户成功代表和经理的服务。他们通过互动式面对面会议或数字研讨会提供培训，所有这些都旨在增强客户成功方面的知识和技能发展。无论是定制课程以满足团队的特定要求，还是提供特定主题的现成模块，这些提供商都能确保提供全面的学习体验。此外，他们经常提供绩效指标、认证和评估结果，以提供有关进度和熟练程度的宝贵见解。
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SuccessCOACHING
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我们帮助像您这样的 CSM 和客户成功团队不仅了解推动客户成功的最佳实践，而且了解如何应用它们来解决客户成功专业人员在与客户合作时面临的实际日常挑战。通过 SuccessCOACHING 学习计划，您可以访问由经验丰富的客户成功专家设计的策划学习路径、帮助您了解如何应用所学知识的真实练习、不断改进的课程以了解最新动态最佳实践和经过认可、行业认可的认证，证明您对专业发展的承诺。我们总结了与 750 多家公司合作中获得的见解，并创建了全面、易于遵循的客户成功培训计划，受到全球领先公司的 CSM 的信赖。
ChurnRX
churnrx.com
常规方法产生常规结果。 ChurnRX 的专家培训采用非常规方法和经过验证的方法，可带来惊人的结果。我们利用您的数据定制技能培训，以科学地实施正确的策略和技能，从而大规模地提高保留率。 ChurnRX 的世界级保留和增长专家团队配备了经过实战检验的方法，可以在整个组织中进行根本性的改进。 ChurnRX 成立于 2015 年，已培训数百家领先科技公司，帮助多家公司达到独角兽估值水平。该公司以其通过简单而独特的做法大幅提高客户保留率的能力而闻名。
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra 是一家精英销售和客户成功辅导公司，专注于为面向客户的团队提供完整的客户旅程培训。所有 Blind Zebra 培训都建立在简单而强大的 Think-Do-Say™ 方法的基础上，该方法首先依赖于我们“出现”时（与客户、潜在客户或其他任何人一起）时所携带的能量。由于面向客户的团队共同负责您的客户旅程和收入目标，因此我们相信他们也应该拥有共同的语言和积极向上的团队文化。斑马盲人辅导创建共享的思想、行动和语言，以实现更无缝的客户体验和更好的 KPI 绩效。 ChurnZero、Emarsys、Kronologic、Terminus 和 Salesforce 等 100 多家公司依靠 Blind Zebra 使用我们独特的 Think-Do-Say™ 方法来支持其面向客户的团队。要了解更多信息，请访问 https://blind-zebra.com。