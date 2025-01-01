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客户收入优化 (CRO) 软件使销售组织能够通过促进与其他面向客户的职能（包括营销和客户服务）的协调来增加关键客户的收入，从而创建一个扩展的收入团队。该软件利用整个企业的洞察力，了解客户需求，并确保在每个接触点交付满足这些需求的结果。这种方法通过在整个客户生命周期中培养积极且有意义的关系，最大限度地提高供应商对每个客户的收入。