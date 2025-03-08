客户收入优化软件 - 最热门应用 - 乌拉圭

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客户收入优化 (CRO) 软件使销售组织能够通过促进与其他面向客户的职能（包括营销和客户服务）的协调来增加关键客户的收入，从而创建一个扩展的收入团队。该软件利用整个企业的洞察力，了解客户需求，并确保在每个接触点交付满足这些需求的结果。这种方法通过在整个客户生命周期中培养积极且有意义的关系，最大限度地提高供应商对每个客户的收入。
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Vitally
vitally.io
Vitally 帮助各种规模的客户成功团队提供世界一流的客户体验、应对意想不到的挑战、更高效地运营并提高业务利润。通过双向实时集成，统一整个技术堆栈中所有面向客户的数据。轻松分析帐户和用户状态，包括每个客户群和生命周期的健康评分。通过为 CS 量身定制的项目管理来标准化客户成功流程。通过自动化通知和 Playbook 扩展操作。 Surface 客户成功凭借精美、可操作的报告和仪表板获胜。增长最快的 B2B SaaS 公司使用 Vitally 主动实时应对客户流失风险和扩展机会。立即安排演示，亲自了解为什么更多行业领导者转向 Vitally。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行动，无论是忠诚的还是有风险的。电子邮件和短信：使用电子邮件和短信群发通过个性化消息传递与您的受众建立联系。 TextChat Widget：网络聊天的新时代。通过文本无缝地继续与客户对话，而不会丢失对话历史记录。忠诚度和奖励：根据您的特定品牌需求和目标定制奖励，并通过内置分析跟踪成功情况。 Messenger：为您的客户服务团队提供文本支持，以简化沟通、提高参与度和增加购买量。审核请求：通过我们的自动审核请求对您的声誉进行社会证明，从而提升您的品牌。豁免：使用唯一具有内置营销自动化功能的豁免软件，将您的豁免变成营销渠道。分析：通过 Patch 直观的仪表板按细分获得可操作的见解，使您能够快速理解数据并根据数据采取行动。推荐：将忠实客户转变为品牌大使，并通过推荐计划吸引新客户。
PreSkale
preskale.com
PreSkale 帮助 PreSales 与 CRM 和产品生态系统集成，以简化评估体验并跟踪产品市场洞察，从而实现有影响力的技术胜利。 1/ 与产品、销售和客户同步工作，确定致胜实践 2/ 跟踪努力、致胜解决方案和关键产品差距，以推动可重复的技术胜利 3/ 采用最合适的分配，最大限度地提高资源分配并提高售前绩效 4 / 分析不同群体的产品采用情况，将收入与产品路线图对应起来 5/ 通过售前影响力深入了解交易速度，以推动销售转化 6/ 监控交易关键信息并以跨管道阶段的单寻呼机方式管理评估
Brainbase
brainbase.com
Brainbase 是一个现代技术平台，可帮助许可团队优化从合同到收入的合作伙伴关系。从交易管理到版税报告和产品审批，Brainbase 充当统一您的许可操作的平台。放弃手动流程和电子表格，通过 Brainbase 拓展您的许可业务。
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep 是一个买家参与和支持平台，适用于复杂和企业销售中的销售团队。我们通过帮助您关注参与购买决策的买家来补充您的 CRM。我们通过三个核心能力来做到这一点： 了解 - 关系映射和高级机会管理 启用 - 结果支持计划 学习 - 赢利销售绩效反馈
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审批还是聘请产品专家，Prelay 都能简化您复杂的交易流程并最大限度地发挥最有价值的内部资源的影响，以便您作为一个团队可以更快地增加收入。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个尖端的客户服务和收入平台，建立在独特的数据模型和洞察引擎之上，可增强全球客户成功、客户管理和收入团队的能力。 RevSetter 可以提高面向收入的团队的效率 - 从简化的入职和快速实现价值开始，它可以为 IC、经理和最高管理层进行完全定制，并且能够为整个收入旅程的行动和工作流程提供支持。我们构建平台是为了应对市场当前的挑战，同时也满足全球收入团队不断变化的需求。是时候为您的企业提供一整套解决方案，包括自动化工作流程、强大的数据管理、动态客户旅程、产品使用分析等等，所有这些都集中在一个创新解决方案中。
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客户管理软件，可减少客户流失并推动有机增长。 Kapta 的软件和我们的 KAM 流程使客户管理和客户成功领导者能够回答有关其客户的 3 个关键问题：1) 哪些客户是健康的，哪些客户有风险？ 2) 我们是否为每个战略客户制定了可操作且负责任的计划（增长计划、节约计划、关闭计划）？ 3）我们如何衡量并向客户传达价值？
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的模板设计具有专业外观的报价和建议。自动检查产品的可用性、比较价格、输入类别、描述和其他数据。通过允许客户操纵数量，为潜在客户提供多种定价选项、设置产品捆绑包以及在报价中进行追加销售。对文档进行数字签名并安排和收取自动定期/一次性付款。 • 将机会转化为收入，因为您可以通过自动化活动和任务可视化从一个阶段转移到另一阶段的机会。您还可以设置多个管道来覆盖替代销售渠道，例如追加销售和交叉销售。 • 通过记录客户与您的企业的所有对话和活动来自动化您的管道。当您的客户打开电子邮件、对报价发表评论或对提案进行电子签名时，设置自动提醒。 • 通过直观的报告分析渠道健康状况，并了解哪些销售模式对您的团队最成功。然后，看看如何最大限度地提高每个代表的生产力。 • 使用自动模板来设计详细但易于理解的季度业务回顾，从而扩大您的收入来源。关于 Zomentum：Zomentum 是唯一一个旨在帮助合作伙伴发现、销售和管理服务的智能收入平台。 Zomentum 降低了销售流程的复杂性，通过一个旨在实现收入最大化的现代化平台消除了众多工具。到目前为止，我们已帮助客户创造了近 5 亿美元的渠道收入。
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess 正在彻底改变 SaaS 公司管理、保留和发展现有客户群的方式。我们提供全面、个性化的方法来管理整个客户生命周期的成功。我们真正的客户成功管理平台™提供可操作的见解、丰富的客户分析和最佳实践，以减少客户流失、增加收入并最大限度地提高客户的终身价值。我们相信 SaaS 不仅仅是软件和服务。这是关于人际关系的。超越获取和支持的思考。您想要一个终身客户。而不是因为他们被锁定在一份合同中而存在的。您希望客户选择与您合作，因为您通过人际关系和愉快的体验帮助他们实现目标并取得成功。 ClientSuccess 不仅仅是用户每周参考一两次的报告工具。我们是一个真正的客户管理平台，为一线客户成功经理提供强大的解决方案，并为高管提供可行的见解。
Coho AI
coho.ai
Coho 正在构建下一代客户收入优化平台，使公司能够成为以产品为主导的成长型公司，无论其销售模式如何。 Coho 通过结合产品、销售和客户成功数据，帮助您最大限度地提高现有客户的收入。借助从数据中获得的见解，您能够自动化自助服务动作，专注于高接触性追加销售和交叉销售机会，并减少客户流失。
Nektar
nektar.io
Nektar 是一个直观的移动数据收集和管理平台，旨在让我们的客户利用他们的数据并简化工作流程。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能工具中受益。借助 Aviso，销售团队可以设定目标、统一预测、指导交易并采取正确的路线以取得成功。在虚拟销售时代，销售团队应该有一个能够帮助他们成功远程工作的平台。 Aviso 平台由先进的 Auto-ML、NLP 和深度时间序列数据库提供支持，结合了人类和人工智能的最佳优势来指导销售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易获胜率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
Uptics
uptics.io
认识Uptics。您的新秘密武器可主导对外销售、预订 3 倍以上的会议并轻松达成更多交易。 Uptics 是一款易于使用的销售软件，可帮助您自动化所有手动、无聊的销售工作，以便您可以专注于重要的事情 - 照顾客户和完成销售。该软件是一款一体化销售自动化平台，可供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax是最容易使用的销售参与平台，旨在帮助收入团队超越“喷雾和祈祷”勘探。借助AI驱动的见解，它可以指导您联系谁，何时伸出手，如何连接以及发送什么消息。 MixMax帮助代表与个性化的，多通道序列，电子邮件跟踪和模板，日历以及引人入胜的电子邮件增强功能（如民意调查和调查）吸引难以触及的买家。他们通过从收件箱中工作而不是切换选项卡来节省时间，并自动化重复任务（例如Salesforce更新）。 Mixmax具有一个直观的界面，可以供我喜欢，帮助他们快速起床运行。如果没有重复或“影子” CRM，实施需要几天而不是几个月。
Kizen
kizen.com
Kizen 帮助企业领导者赋予其团队前所未有的自主权、效率和敏捷性。使用 Kizen 作为企业的核心，与您当前的技术堆栈集成或为您的所有数据、销售、营销、人力资源和运营计划提供支持。销售生产力和可预测性飙升。通过建议的下一步最佳行动、预测性预测和低绩效警报，更快地完成更多交易。人工智能驱动、自动部署的一对一旅程。超自动化的客户旅程，可从您业务中的每个数据点中学习。极速识别和聘用明星人才。人工智能辅助人力资源管理可快速招聘、自动化和调整工作流程，并保留您的 MVP。人工智能加速 IT 支持、数据操作和应用程序创建。统一、集中的数据加上无代码界面，让您可以在数小时内启动，而过去需要数周时间。使用自动化最大限度地提高体验和效率。使用单个无代码应用程序实时简化工作流程并管理、自动化和支持计划。
Gainsight CS
gainsight.com
大规模留住并发展您的客户。 Gainsight CS使客户成为您最好的增长引擎。全面了解您的客户，了解趋势和风险，并帮助您的团队通过行之有效的行动进行扩展并取得成果。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。 CustomerGauge 是一个 B2B 客户体验管理平台，使客户能够： - 收集帐户中多个利益相关者的客户反馈 - 创建自定义仪表板以显示实时结果 - 设定与客户建立闭环的目标和目标 - 按地区、产品、设施等细分客户洞察。 - 并协调员工与客户体验相关的业务计划 CustomerGauge 也是第一个也是唯一一个自动将客户洞察与收入数据结合起来的客户体验管理解决方案。这使得 CX 经理能够： - 确定最有影响力的客户体验改进并确定优先级 - 预测未来 CX 改进对整个客户旅程的影响 - 并报告有价值的客户体验计划的投资回报率
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整个收入流程的效率、可预测性和增长。 Clari 使收入团队能够全面了解其业务，以提高流程严谨性、协调买家和卖家、发现管道中的风险和机会、提高预测准确性并提高整体效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等领先公司的数十万名收入专业人士使用 Clari 使他们的收入流程更加互联、高效和可预测。请访问 clari.com 并在 LinkedIn 上关注我们@clari。
ChurnZero
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ChurnZero 是您实现客户成功的平台和合作伙伴。我们为您提供提高效率、增加收入和提供最佳客户体验所需的一切，帮助您的订阅业务取得大规模成功。 ChurnZero 可帮助您的客户成功团队及早发现潜在的客户流失风险，并更快地发现更新和扩展机会。一流的自动化和个性化、应用内通信和 Customer Success AI™ 让您可以轻松地与客户互动并引导他们实现价值。我们的平台提供旅程、健康评分、调查工具、细分、播放、报告、实时警报、演练、协作中心等，并可轻松与您的 CRM 和技术堆栈集成。除了软件之外，我们还为成为您团队值得信赖的合作伙伴、顾问和教练而感到自豪，致力于帮助您和您的团队专注于最重要的工作。
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Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/