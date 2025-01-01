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客户收入优化软件 - 最热门应用

客户收入优化 (CRO) 软件使销售组织能够通过促进与其他面向客户的职能（包括营销和客户服务）的协调来增加关键客户的收入，从而创建一个扩展的收入团队。该软件利用整个企业的洞察力，了解客户需求，并确保在每个接触点交付满足这些需求的结果。这种方法通过在整个客户生命周期中培养积极且有意义的关系，最大限度地提高供应商对每个客户的收入。

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Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax 是一个销售参与平台，优化电子邮件工作流程，提供跟踪、模板和自动化任务功能，帮助团队提高客户互动和销售效率。

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

补丁客户保留应用程序帮助企业通过RFM细分自动化客户管理，提升客户满意度和忠诚度。

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally是一个客户成功平台，集成实时客户数据与自动化工作流程，帮助团队提升客户体验与管理效率。

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat是一个客户成功平台，提供数据集中管理、工作流程自动化和客户体验增强，支持企业提升客户留存和效率。

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai是一款收入情报平台，集成AI技术，帮助企业销售团队优化销售流程和管理管道。提供实时销售活动和潜在客户的见解。

Clari

Clari

clari.com

Clari是一个收入平台，提供销售预测和管道管理的统一视图，帮助销售团队提高效率和预测准确性，识别风险与机会。

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst是一款客户增长平台，通过自动化工作流程和集成客户数据，提升客户体验，驱动长期收益。

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped 使团队能够与客户直接协作，管理销售最后阶段，包括上传内容、分配任务及设定截止日期。

Totango

Totango

totango.com

Totango是一款客户成功软件，帮助企业监控客户健康、提高参与度和保留率，并通过数据分析支持决策制定。

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsight.com

Gainsight CS是一个客户成功平台，提供客户关系管理、情感分析和自动化工具，帮助企业提升客户保留和增长。

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero是一个客户成功管理平台，帮助企业识别流失风险、推动收入增长并提升客户体验，支持自动化和个性化参与。

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter 是一个先进的客户成功与收入平台，提供数据管理、自动化工作流和客户旅程分析，帮助全球收入团队提升效率。

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta是一款关键客户管理软件，帮助企业识别客户健康状况，制定可执行的业务计划，并衡量客户价值。

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai帮助接触中心利用AI技术监控客户对话，提升代理绩效和客户满意度，从而提高收益和客户保留率。

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso是一款集成的收入平台，通过AI指导帮助销售团队提高成交率和收入增长，提供预测、交易智能及客户合作等功能。

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen是一款帮助企业领导提升团队自主性和效率的应用，整合数据、销售、市场、人力资源和运营管理。

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics是一款销售自动化软件，帮助用户优化外部销售流程，增加会议预约和交易成交效率，适合远程和内部销售团队使用。

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay是一个团队销售平台，通过整合复杂交易管理工具，优化内部资源，提高销售效率，帮助团队更快推动收入增长。

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Zomentum是一款专为技术合作伙伴设计的销售加速应用，旨在自动化销售任务，帮助管理客户关系和提高收入。

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale帮助售前团队与CRM和产品生态系统集成，优化评估体验，跟踪产品市场洞察，提升技术赢得的效果。

Coho AI

Coho AI

coho.ai

Coho是一个客户收入优化平台，帮助公司最大化现有客户的收入，通过数据分析实现自助服务和降低客户流失率。

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

ClientSuccess是一个客户成功管理平台，帮助SaaS公司整合客户管理，提供数据洞察和分析，降低流失，提高客户价值。

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar是一款移动数据收集和管理平台，旨在提高CRM数据准确性，简化销售流程，并提供销售洞察和管道可视化。

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge是一款客户体验管理平台，自动收集反馈并与收入数据结合，帮助企业改善客户关系和降低流失率。

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

Brainbase是一款技术平台，帮助许可团队优化合同和收入管理，统一许可运营，包括交易管理、授权报告和产品审批。

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep是一个买方互动平台，帮助销售团队在复杂销售中管理关系、制定结果计划，并提供胜负反馈。

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