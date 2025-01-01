Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 客户旅程地图软件 - 最热门应用

客户旅程地图软件可帮助公司通过动态可视化了解客户的完整体验。该过程涉及创建一个可视化地图，其中包含整个客户旅程中的所有接触点，包括期望、目标和交互。该地图涵盖了从客户对品牌的体验开始（例如最初发现）到购买和保留阶段。值得注意的是，虽然经常被误认为是客户旅程分析软件，但这两种类型是互补但又截然不同的。客户旅程分析软件专注于监控、跟踪和分析不同渠道的潜在客户和/或客户随时间的行为，通过整合先前分段的数据来消除数据孤岛。