客户旅程地图软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户旅程地图软件可帮助公司通过动态可视化了解客户的完整体验。该过程涉及创建一个可视化地图，其中包含整个客户旅程中的所有接触点，包括期望、目标和交互。该地图涵盖了从客户对品牌的体验开始（例如最初发现）到购买和保留阶段。值得注意的是，虽然经常被误认为是客户旅程分析软件，但这两种类型是互补但又截然不同的。客户旅程分析软件专注于监控、跟踪和分析不同渠道的潜在客户和/或客户随时间的行为，通过整合先前分段的数据来消除数据孤岛。
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Miro
miro.com
米罗（Miro）是一个在线协作平台，提供无限画布，让团队实时共享、设计和开发项目，支持多种工具集成，适用于各种工作环境。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款在线UX设计工具，帮助团队创建用户流、站点地图和交互原型，支持实时协作和项目管理。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia是一款协作客户体验映射平台，支持在线创建、导出和共享客户旅程图、人物角色等，功能简单易用，适合团队合作。
Planhat
planhat.com
Planhat是一个客户成功平台，提供数据集中管理、工作流程自动化和客户体验增强，支持企业提升客户留存和效率。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst是一款客户增长平台，通过自动化工作流程和集成客户数据，提升客户体验，驱动长期收益。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一个客户关系管理工具，帮助企业提高客户保留率，简化互动，并增强客户参与和满意度。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一个数字体验监控平台，帮助企业分析用户行为并优化在线交互，提高用户体验和品牌认知。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
Bento
bentonow.com
Bento是一款为线上企业设计的信息自动化平台，提供强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一个服务设计和旅程管理平台，帮助团队在不同产品和地区间协作，以增强客户体验和数据驱动决策。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础设施，通过 API 优先的方法，集中管理多渠道的产品通知，包括交易、活动和定时通知。
Indeemo
indeemo.com
Indeemo是一款AI驱动的视频研究平台，帮助团队在日常生活中理解用户、产品和体验，支持多种研究方法。
Magnews
magnews.it
Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。
Treasure Data
treasuredata.com
宝藏数据是一款企业级客户数据平台，帮助企业整合客户数据、优化营销活动、提高客户参与度和转化率。
Prelay
prelay.com
Prelay是一个团队销售平台，通过整合复杂交易管理工具，优化内部资源，提高销售效率，帮助团队更快推动收入增长。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu是一款游戏化平台，帮助创建丰富的应用内体验，以提高客户参与和留存，提供多种模板及自定义选项。
Acquia
acquia.com
Acquia营销云整合第三方系统，支持不同团队访问客户数据，简化业务配置，提高营销灵活性和跨部门效率。
Totango
totango.com
Totango是一款客户成功软件，帮助企业监控客户健康、提高参与度和保留率，并通过数据分析支持决策制定。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一款用户友好的流程建模工具，整合流程模型、应用和人员，简化劳动力管理，提高运营效率。
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation帮助会计团队在任何地方协作，利用AI减少数据录入，降低发票处理成本，并加强审批流程。
CleverTap
clevertap.com
Clevertap是一款客户生命周期管理和移动营销平台，提供全渠道客户参与、产品分析和个性化服务，帮助企业提升客户留存和转化。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个无代码数字引导平台，帮助消费类应用和网站提高用户留存率和收入，通过智能用户互动提升用户体验和参与度。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Custellence
custellence.com
Custellence是一款客户旅程映射工具，帮助企业优化客户体验，促进团队协作，分析客户需求，提高客户满意度。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款无代码的隐私友好分析工具，帮助企业分析网站和产品用户行为，优化决策并促进业务增长。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely应用帮助企业通过数据收集、转化和个性化体验，提高客户转化率。支持快速集成和实时数据，提供智能推荐功能。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero是一个客户成功管理平台，帮助企业识别流失风险、推动收入增长并提升客户体验，支持自动化和个性化参与。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel 生成个性化的增长营销计划，提供明确的人物画像、漏斗和基于数据的增长策略，运用 GPT-3 技术。
Ortto
ortto.com
Ortto是一款AI驱动的营销自动化软件，简化营销流程，支持电子邮件、短信、实时聊天等多渠道营销。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend是一个客户参与平台，帮助企业自动化客户获取、互动和保留流程，包括电子邮件营销和数据管理。
Cemantica
cemantica.com
CEMantica是一款软件，帮助用户创建和定制客户旅程图，以识别客户痛点，了解客户需求和期望。
Vizury
vizury.com
Vizury是一款以性能为中心的市场营销技术解决方案，帮助品牌提升客户回访、获取新客户及增强品牌忠诚度。
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io 是一个云端平台，帮助企业可视化和管理客户旅程，优化客户体验，促进团队协作和数据整合。
Plotline
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Plotline是一个应用内消息平台，帮助企业创建定制化消息，收集用户反馈，并提供实时分析以提升用户参与度和转化率。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一个营销情报平台，通过数据整合和AI分析帮助企业优化营销决策和提升绩效。
Growlytics
growlytics.in
Growlytics是一款全渠道营销自动化工具和客户数据平台，帮助提高用户参与度和保持率，并提升在线收入。
Knotch
knotch.com
Knotch是一个内容智能平台，帮助企业分析和优化数字内容性能，改善受众参与及策略决策，以提高营销效率。
ChannelMix
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ChannelMix是一个营销数据管理平台，可以合并多个渠道的数据，提供实时分析，帮助企业提升营销ROI和做出数据驱动的决策。
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