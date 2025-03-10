客户旅程地图软件 - 最热门应用

cux.io

cux.io

CUX 是一款数字体验分析工具，可帮助公司节省高达 5 倍的分析时间并得出有价值的结论。我们通过专注于用户问题、挫折以及所有可能阻止他们使用在线渠道购买产品和服务的瓶颈来消除数据过载。 CUX 是一款以用户为中心的综合分析工具，可提供即时行为洞察。 ✔ 以目标为导向的分析：CUX 仅自动选择与个人业务目标相关的数据。 ✔ 通过一种工具提供定性和定量评估。 ✔ 知识：我们通过培训、入职、指导、审核和每月建议为用户提供支持。 ✔ AIocado：我们自己的人工智能分析礼宾服务将向您准确显示转化率下降的原因、用户感到沮丧的地方、建议等。 CUX 是一个适用于客户接触数字产品的所有行业的解决方案，例如电子商务、SaaS 和 B2B 业务、提供营销服务的公司或软件公司。我们与公司内的创新、营销、产品和电子商务部门合作。 CUX 简而言之： ✔ 用户行为分析 ✔ 体验指标 ✔ 目标导向分析 ✔ 转化瀑布 ✔ 整个访问记录 ✔ 热图 ✔ 预分析和警报 ✔ 自动捕获事件 ✔ 追溯分析 ✔ 100% GDPR 合规 ✔ 数据存储在 EOG 中✔ SSL 安全