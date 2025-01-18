客户旅程地图软件 - 最热门应用 - 巴拉圭

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户旅程地图软件可帮助公司通过动态可视化了解客户的完整体验。该过程涉及创建一个可视化地图，其中包含整个客户旅程中的所有接触点，包括期望、目标和交互。该地图涵盖了从客户对品牌的体验开始（例如最初发现）到购买和保留阶段。值得注意的是，虽然经常被误认为是客户旅程分析软件，但这两种类型是互补但又截然不同的。客户旅程分析软件专注于监控、跟踪和分析不同渠道的潜在客户和/或客户随时间的行为，通过整合先前分段的数据来消除数据孤岛。
提交新应用
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack 是一个尖端的基于云 (SaaS) 的平台，彻底改变了企业的客户旅程管理。提供全面的可视化和对端到端客户体验的深入理解使企业能够加速其数字化转型。 JourneyTrack 是关于协作、标准化、民主化、管理和治理。它是您将所有客户数据整合为洞察驱动的客户体验所需的一切，与您组织的战略目标和收入目标相关。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企业品牌用来了解和优化其数字内容性能的内容智能平台。该平台结合了一流的定量和定性数据捕获、人工智能和专家策略，帮助美国银行、富国银行、德勤和 Square 等品牌优化其数字内容投资的影响并实现其业务目标。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起来，以提高效率并推动增长。
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一个协作式客户体验地图平台，可让您在线创建、导出和共享客户旅程地图、角色和影响图。该工具集对于初学者来说很简单，但对于专业人士来说功能强大。团队将特别享受协作选项以及标准化和扩展不同项目的可能性。主要功能： - 模板库：适用于 13 个以上行业的 100 多个免费客户旅程地图和角色模板 - 用户角色和团队 - 团队库（接触点、渠道、图像等） - 多个角色 - 旅程图集（层次结构） - 人工智能 -强大的角色生成器 - 电子邮件和密码保护的直接链接共享 - 品牌推广 - Azure AD 集成、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、Azure DevOps 集成 - 版本历史记录 - 导出为 PNG、PDF、CSV、PPTX功能是免费提供的。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Indeemo
indeemo.com
我们的人工智能实时视频研究平台使 MR、UX 和 CX 团队能够了解日常生活中的人、产品和体验。我们支持的研究人员、设计师和产品经理在 B2C 和 B2B 环境中使用 Indeemo 进行各种发现研究方法，包括：发现/探索/生成研究 - 日记研究 - 移动/数字民族志 - 用户角色旅程研究 - 旅程地图 - 服务旅行- 购买路径 - 买家决策旅程混合方法研究 - 访谈/焦点小组的预先任务 - 通过视频可用性/体验研究将细分/用户角色带入生活 - 产品测试/IHUT - 购物者/客户/员工体验 我们的客户范围包括规模从咨询公司到初创企业，再到政府部门和全球品牌。我们的 Instagram 风格受访者应用程序允许研究参与者通过上下文丰富的视频、图像、屏幕录制和文本分享即时、反馈、需求、行为、情绪和经历。我们的 Pinterest 风格仪表板和见解存储库使研究人员及其客户/利益相关者能够快速整理、审核和分析多媒体上下文见解。强大的生成式人工智能、搜索、关键字分析、自动视频转录和视频修剪工具可以轻松呈现上下文见解。它专为协作而构建，拥有多个不同的用户配置文件（研究员、招聘人员、观察员），使整个组织能够真正与客户建立联系并建立同理心。 Indeemo 可作为 DIY SaaS 解决方案提供，可按年度订阅或按项目进行。 Indeemo 已通过 ISO27001 和 HIPAA 认证。我们的信息安全已经过与大型企业和政府客户打交道的独立审查。
FlowMapp
flowmapp.com
简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和网页开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 用户体验与开发 — 规划 — 团队合作 — 组织一切 — 创建和展示高保真原型 — 计划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作 以下是 FlowMapp 的工作原理 → https://www.flowmapp。 com/ 示例和演示项目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免费开始 → https://www.flowmapp.com
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一个面向消费者互联网公司的应用内互动平台。产品和营销团队可以配置高度可定制的应用内消息或提示，以提高功能采用率并推动转化。完全无代码。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我们减轻您团队的数据管理负担。 - ChannelMix 与您选择的 BI 或可视化工具集成：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。借助我们的快速启动仪表板，您可以在不到 3 天的时间内启动并运行报告解决方案。 - 该平台由 100% 美国团队支持。客户可以获得账户管理和数据支持以及当天的响应。
Custellence
custellence.com
我们相信，同理心是任何组织最重要的竞争优势。 Custellence 的使命是通过提供创建以客户为中心的变革的最佳工具，在组织内增强同理心。 Custellence 是专为客户旅程经理和 CX 专业人员打造的最易于使用的客户旅程映射工具。该工具将直观的界面与适当的旅程地图智能相结合，可以节省时间并给您信心。 Custellence 被全球 CX 专业人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的团队使用。
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Cemantica
cemantica.com
CEMantica 是一家国际软件公司，由训练有素的 CCXP 专家运营，以客户满意度为核心使命 CEMantica 允许您创建和定制高端引人入胜的旅程地图，以检测和解决客户痛点并更好地了解他们的需求和期望
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，可改善他们的应用内体验，并提高保留率和收入。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一个游戏化平台，旨在帮助您创建丰富的应用内体验，从而提高客户参与度和保留率。借助 50 多个预构建模板以及从头开始创建自己的模板的能力，您可以轻松解决您面临的任何保留或参与问题。 CustomerGlu 拥有解决所有现有保留和参与问题所需的一切。无论您是想推荐产品、减少漏斗中的流失率、改善重复交易还是鼓励采用功能，CustomerGlu 都能满足您的需求。主要功能： 推荐产品：提出一系列问题，根据他们的答案给出个性化推荐。新用户调查：对新用户进行调查，了解他们来自哪里，并了解要投资哪些渠道。减少渠道中的流失：通过在购物车页面上显示旋转轮子赢得优惠券来提高转化率/报酬。重复交易：用户下单后展示刮刮卡，以提高重复率。连续下单：每周/每天连续下单，养成与平台交易的习惯。功能采用：向现有客户提出有时限的挑战，让他们尝试功能并为此给予奖励。如果您没有确切地看到您正在寻找的内容，请不要担心 - 您可以从头开始创建自己的模板，以最适合您的需求。有了 CustomerGlu，就有无限的可能性。为什么信任 CustomerGlu？保护用户数据是我们的核心责任，我们致力于遵循全球合规标准。通过持续的端到端数据隐私和安全方法，CustomerGlu 可确保您的隐私。
Growlytics
growlytics.in
Growlytics 是一款全渠道营销自动化套件和客户数据平台，可增强用户参与度和保留策略，并帮助增加整体在线收入。 Growlytics 提供的解决方案： 参与度：电子邮件 SMS Whatsapp 网络推送通知 应用内消息 移动推送通知 Facebook 自动化：全渠道用户旅程 分析：细分渠道 群组 收入分析 活动分析 报告：预定报告 Growlytics 与许多顶级 D2C 品牌合作，其中大多数品牌的总收入增长了近 3 至 4 倍。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一个客户参与平台，通过自动化获取、吸引和留住客户的流程，帮助以产品为主导的公司更快地发展。通过可视化构建发送电子邮件、短信、Webhook 等，并使用我们强大的 API 持续从您的应用程序发送数据。包括销售和营销手册构建服务。
ShiftX
shiftx.com
大多数流程工具要么难以使用，即使对于训练有素的专家来说也是如此，要么是灵活混乱。 ShiftX 是介于两者之间的用户友好型流程建模工具，每个人都可以使用，无需任何培训。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 与任何第三方系统无缝集成，并可以将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是您实现客户成功的平台和合作伙伴。我们为您提供提高效率、增加收入和提供最佳客户体验所需的一切，帮助您的订阅业务取得大规模成功。 ChurnZero 可帮助您的客户成功团队及早发现潜在的客户流失风险，并更快地发现更新和扩展机会。一流的自动化和个性化、应用内通信和 Customer Success AI™ 让您可以轻松地与客户互动并引导他们实现价值。我们的平台提供旅程、健康评分、调查工具、细分、播放、报告、实时警报、演练、协作中心等，并可轻松与您的 CRM 和技术堆栈集成。除了软件之外，我们还为成为您团队值得信赖的合作伙伴、顾问和教练而感到自豪，致力于帮助您和您的团队专注于最重要的工作。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
TheyDo
theydo.io
对于以体验为主导、以客户为中心的公司的服务设计师和经理来说， TheyDo 是有史以来最具协作性的旅程管理平台。 对于那些相信提供卓越客户体验的唯一方法就是团结一致的人们来说，这可以帮助他们比以前轻松两倍，并多年来第一次保持一致性。 与地图工具不同， TheyDo 旨在管理跨团队、产品和地域的旅程，并且一切都在一个以旅程为中心的统一框架中进行。
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
cux.io
cux.io
CUX 是一款数字体验分析工具，可帮助公司节省高达 5 倍的分析时间并得出有价值的结论。我们通过专注于用户问题、挫折以及所有可能阻止他们使用在线渠道购买产品和服务的瓶颈来消除数据过载。 CUX 是一款以用户为中心的综合分析工具，可提供即时行为洞察。 ✔ 以目标为导向的分析：CUX 仅自动选择与个人业务目标相关的数据。 ✔ 通过一种工具提供定性和定量评估。 ✔ 知识：我们通过培训、入职、指导、审核和每月建议为用户提供支持。 ✔ AIocado：我们自己的人工智能分析礼宾服务将向您准确显示转化率下降的原因、用户感到沮丧的地方、建议等。 CUX 是一个适用于客户接触数字产品的所有行业的解决方案，例如电子商务、SaaS 和 B2B 业务、提供营销服务的公司或软件公司。我们与公司内的创新、营销、产品和电子商务部门合作。 CUX 简而言之： ✔ 用户行为分析 ✔ 体验指标 ✔ 目标导向分析 ✔ 转化瀑布 ✔ 整个访问记录 ✔ 热图 ✔ 预分析和警报 ✔ 自动捕获事件 ✔ 追溯分析 ✔ 100% GDPR 合规 ✔ 数据存储在 EOG 中✔ SSL 安全
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成到现有工作流程中来帮助营销人员扩大影响力。这些工具旨在提高生产力并快速准确地实现活动目标。 该系统用途广泛，旨在为各种规模的企业有效工作。
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Squeezely
squeezely.tech
我们以每个人都可以做到的方式，通过将客户互动转化为个性化体验来帮助企业提高转化率。 Squeezely CDP 通过三个简单步骤帮助企业大规模推动个性化： 收集 - 将所有来源的数据收集到一处。转换 - 将数据转换为段和动作，例如我们内置的智能受众和产品推荐。资本化 - 将在您的网站、电子邮件营销和广告活动中提供个性化体验。优势 快速集成 - 您将立即启动并运行 实时数据可用性 - 无滞后 大规模个性化 - 与每个客户高度相关和自动化的方法 先进的机器学习技术 - 确保最佳性能 出色的支持 - 我们我们随时帮助您实现目标 观看我们的视频：https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款面向营销人员、产品团队和机构的无代码隐私友好型分析工具。它具有网站分析、产品分析、渠道、旅程、归因和一个名为“联系人中心”的迷你 CRM，用于查看每个用户的个人旅程。 Usermaven 帮助团队做出更好的、数据驱动的决策来发展业务。告别猜测，迎接成功。
Quadient
quadient.com
Beanworks 的 Quadient AP Automation 使会计团队（从 CFO 到 AP 专业人员）能够在任何地方协同工作。借助 Quadient AP，您可以减少后续工作，通过 AI 支持的数据捕获消除 83% 的数据输入，并将发票处理成本降低 86%。通过 PO、发票和付款的审批工作流程加强 AP 控制，在正确的时间自动将请求发送给正确的员工。通过对 AP 进行更好的控制和更好的可见性，您可以降低风险并让所有部门对后续财务流程负责。
Lifesight
lifesight.io
让每一分营销费用都发挥作用 - 利用您自己的数据和人工智能支持的测量来做出最佳的营销决策。不需要数据分析师或科学家。 Lifesight 的平台使现代营销人员能够通过掌握客户数据、减少 ID 丢失、支持个性化自有渠道体验以及实现隐私安全测量来取得更大成果。
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审批还是聘请产品专家，Prelay 都能简化您复杂的交易流程并最大限度地发挥最有价值的内部资源的影响，以便您作为一个团队可以更快地增加收入。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。