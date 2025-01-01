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客户旅程分析软件，也称为客户旅程编排软件，可以简化跨不同渠道的客户体验的监督和自动化。这里的关键术语是“旅程”，意味着该软件监控、集成和评估所有渠道的客户交互，使企业能够实时响应并根据观察到的行为实施策略。