客户旅程分析软件 - 最热门应用

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客户旅程分析软件，也称为客户旅程编排软件，可以简化跨不同渠道的客户体验的监督和自动化。这里的关键术语是“旅程”，意味着该软件监控、集成和评估所有渠道的客户交互，使企业能够实时响应并根据观察到的行为实施策略。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Impact
impact.com
Impact应用是一个全球领先的合作伙伴管理平台，帮助企业管理各种类型的合作关系，提升品牌与消费者之间的联系。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隐私导向的综合分析工具，帮助企业分析客户数据，确保数据合规，支持标签管理和客户数据整合。
Insider
useinsider.com
Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst是一款客户增长平台，通过自动化工作流程和集成客户数据，提升客户体验，驱动长期收益。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一个数字体验监控平台，帮助企业分析用户行为并优化在线交互，提高用户体验和品牌认知。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
Heap
heap.io
Heap是一款数字洞察平台，自动捕获用户在网站和应用上的所有互动，帮助企业优化用户体验和提高转化率。
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics是一款可视化的客户旅程分析工具，用户可以在白板上绘制漏斗并叠加数据，以了解其实际表现。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一个服务设计和旅程管理平台，帮助团队在不同产品和地区间协作，以增强客户体验和数据驱动决策。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Xeno
getxeno.com
Xeno是一款使用人工智能的客户关系管理软件，帮助大型零售商和D2C品牌通过个性化营销提高11%的重复销售。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础设施，通过 API 优先的方法，集中管理多渠道的产品通知，包括交易、活动和定时通知。
Woopra
woopra.com
Woopra是一款客户旅程分析工具，帮助企业追踪和分析客户互动，提高客户保留和参与度，集成多种第三方工具。
Magnews
magnews.it
Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一个全渠道营销自动化平台，帮助零售商实现个性化营销，提高客户参与度和销售转化。
Treasure Data
treasuredata.com
宝藏数据是一款企业级客户数据平台，帮助企业整合客户数据、优化营销活动、提高客户参与度和转化率。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Acquia
acquia.com
Acquia营销云整合第三方系统，支持不同团队访问客户数据，简化业务配置，提高营销灵活性和跨部门效率。
Totango
totango.com
Totango是一款客户成功软件，帮助企业监控客户健康、提高参与度和保留率，并通过数据分析支持决策制定。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一款用户友好的流程建模工具，整合流程模型、应用和人员，简化劳动力管理，提高运营效率。
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation帮助会计团队在任何地方协作，利用AI减少数据录入，降低发票处理成本，并加强审批流程。
Tealium
tealium.com
Tealium是一个客户数据平台，连接各种来源的数据，帮助企业构建个性化的客户体验并优化营销策略。
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky 是一款以隐私为优先的客户洞察平台，通过分析、会话录制、反馈和热图，帮助企业提升数字体验。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指标是一款数字分析平台，通过实时分析用户交互和会话重播，帮助企业优化用户体验和提升转化率。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez是一款在线业务工具，实时识别和优先处理影响转化率的问题，提供数据洞察和报告，帮助提高收入。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven是一款无代码的隐私友好分析工具，帮助企业分析网站和产品用户行为，优化决策并促进业务增长。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero是一个客户成功管理平台，帮助企业识别流失风险、推动收入增长并提升客户体验，支持自动化和个性化参与。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai是一个数字体验平台，提供会话回放、实时错误监控和产品分析，帮助团队识别和解决用户问题，提升用户体验。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客户体验管理平台，自动收集反馈并与收入数据结合，帮助企业改善客户关系和降低流失率。
Bombora
bombora.com
Bombora是一个B2B意图数据平台，通过分析企业研究主题的活动，帮助营销和销售团队优先目标客户并优化沟通策略。
Salespanel
salespanel.io
销售人员是一个潜在客户分析和客户旅程追踪软件，帮助B2B企业跟踪和分析客户数据，以提升销售和营销策略。
Pega
pega.com
PEGA是一款低代码平台，支持企业流程管理和数字化转型，提供自动化和决策功能，增强客户体验与业务灵活性。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 是一个综合平台，提供数据分析和忠诚度营销工具，帮助零售商优化在线和离线业务。
Knotch
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Knotch是一个内容智能平台，帮助企业分析和优化数字内容性能，改善受众参与及策略决策，以提高营销效率。
Anodot
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Anodot是一个实时监测和分析平台，利用AI检测异常、预测业务表现，并优化云成本，帮助企业提高运营效率。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一个营销数据管理平台，可以合并多个渠道的数据，提供实时分析，帮助企业提升营销ROI和做出数据驱动的决策。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata是一款B2B收入归因平台，通过整合客户旅程数据，提供可行分析，帮助企业优化营销策略和提高投资回报。
CrowdPower
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CrowdPower应用帮助用户创建简单的电子邮件自动化，提升新用户入职体验，减少用户流失，并提高客户参与度。
Insightech
insightech.com
Insightech为数字团队提供完整的数字体验洞察，支持市场报告、页面分析、转化优化和网站重构等功能，并提供亚太区支持。
JENTIS
jentis.com
JENTIS是一款基于服务器端跟踪的数据捕获平台，帮助企业以隐私合规的方式收集和分析用户数据，优化在线策略。
Latana
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Latana是一款品牌跟踪工具，通过机器学习技术提供消费者见解，帮助品牌做出更好的市场决策。
Hubalz
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Hubalz帮助用户全面了解客户在不同设备和平台上的行为，提供工具以理解客户旅程并提升营销投资回报率。
HarmonizeAi
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HarmonizeAi帮助你通过来自120多个来源的实时反馈，全面了解客户在各个渠道的体验，包括他们的想法、感受和购买行为。
[24]7.ai
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[24]7.ai 是一款利用对话式人工智能的客户互动解决方案，帮助企业自动化客户查询，提升服务效率和客户满意度。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 是一款利用机器学习分析用户互动和旅程的应用，通过实时处理数据来优化平台的智能化。
Customer Alliance
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Customer Alliance是一款基于网络的酒店管理软件，适用于中小型企业，提供酒店管理、预订、房间管理及在线声誉管理功能。
Cleeng
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Cleeng是一个订阅管理平台，帮助企业获利视频内容，支持多种模型，提供安全性、分析与全球兼容性。