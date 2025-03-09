客户旅程分析软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户旅程分析软件，也称为客户旅程编排软件，可以简化跨不同渠道的客户体验的监督和自动化。这里的关键术语是“旅程”，意味着该软件监控、集成和评估所有渠道的客户交互，使企业能够实时响应并根据观察到的行为实施策略。
提交新应用
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
TrenDemon
trendemon.com
TrenDemon是一个网络个性化和基于账户的旅程协调平台，帮助企业优化客户体验并提高营销活动的绩效。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我们减轻您团队的数据管理负担。 - ChannelMix 与您选择的 BI 或可视化工具集成：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。借助我们的快速启动仪表板，您可以在不到 3 天的时间内启动并运行报告解决方案。 - 该平台由 100% 美国团队支持。客户可以获得账户管理和数据支持以及当天的响应。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Indicative
indicative.com
Indicative 是领先的产品分析平台，为产品和增长团队提供可行的见解，以优化客户参与度、提高转化率并提高保留率。
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics是一款可视化的客户旅程分析工具，用户可以在白板上绘制漏斗并叠加数据，以了解其实际表现。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增强分析平台是下一代商业智能。 Anodot 主动实时识别对收入至关重要的业务事件、建议操作并自动执行补救流程。 Anodot 的专利技术超越了数据可视化，不断分析和关联业务指标、警报和预测。 Anodot 的增强分析利用人工智能和机器学习，主动提醒公司注意影响收入的业务事件，并实时自动进行补救。该公司的云成本解决方案提供准确的监控和预测以及节省建议，可将年度云支出削减高达 40%。财富 500 强公司利用 Anodot 进行云成本管理，并利用 Anodot 进行支付智能，以帮助减少云浪费并保护收入流。我们的团队横跨几大洲，总部位于美国和以色列，业务部门致力于数字、金融服务和电信。要了解更多信息，请访问 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我们。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企业品牌用来了解和优化其数字内容性能的内容智能平台。该平台结合了一流的定量和定性数据捕获、人工智能和专家策略，帮助美国银行、富国银行、德勤和 Square 等品牌优化其数字内容投资的影响并实现其业务目标。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Treasure Data
treasuredata.com
宝藏数据是一款企业级客户数据平台，帮助企业整合客户数据、优化营销活动、提高客户参与度和转化率。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
ShiftX
shiftx.com
ShiftX是一款用户友好的流程建模工具，整合流程模型、应用和人员，简化劳动力管理，提高运营效率。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Quantum Metric
quantummetric.com
量子指标是一款数字分析平台，通过实时分析用户交互和会话重播，帮助企业优化用户体验和提升转化率。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是在线企业用来立即修复漏洞并增加收入的秘密武器。该平台阐明了现场消费者旅程的每一步，并使用机器学习来显示隐藏的摩擦点并对其进行优先级排序——为收入领导者提供了热追踪导弹，以立即识别导致转化率下降和收入损失的问题。 • 识别影响在线转化的关键问题（实时） • 优先考虑需要立即关注的项目（基于收入损失和受影响的用户） • 使用 Webeyez 基于数据的见解快速执行 SaaS 平台提供每个事件的实时报告和警报，同时还衡量对在线转化和实际收入损失的财务影响（$$）。 Webeyez 提供每个活动的会话录音和完整技术细节。 Webeyez 实施是无缝的，结果是立竿见影的（Magento、WooCommerce 和 Google 标签管理器 (GTM) 以及任何基于 JavaScript 的网站的单击插件）。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一个由 AI/ML 驱动的数据分析平台，使营销、数据分析和 CRM 团队能够更好地了解客户趋势和行为。 B2Metric 使用机器学习来自动化数据分析并生成预测性见解，这可用于提高客户参与度、保留率和增长。
Taglayer
taglayer.com
我们相信每个人都有自己的热情和品质。营销人员常常有一些绝妙的想法，但由于缺乏开发技能而无法自行实施。这通常会导致挫折、高成本和需要大量资源。我们的目标是让所有营销人员能够通过易于使用且有效的工具（不涉及任何编码）创造尽可能最佳的客户体验。不仅在他们的网站上，而且在所有不同的渠道上都进行了简化。
Cleeng
cleeng.com
在几分钟内创建您的 D2C 视频商务平台，并保留您的订阅者数年。轻松而强大地管理订阅者旅程，跨设备，留住订阅者的有效工具
CrowdPower
crowdpower.io
创建简单的电子邮件自动化来吸引新用户、减少客户流失并让客户与 SaaS 产品的 #1 客户互动平台保持互动。
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance 是一款基于网络的酒店管理软件，适用于中小企业和企业业务。该软件可以很好地执行酒店管理、预订和预订、房间管理和在线声誉控制。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 提供的机器学习功能将帮助用户的平台随着使用 Datatrics 的时间变得更加智能。与接触点的每次交互以及每次旅行都会被实时分析和处理，并用于训练 Datatrics 算法。
[24]7.ai
247.ai
[24]7.ai™ 客户参与解决方案使用对话式人工智能来了解客户意图，使公司能够跨所有渠道创建个性化、预测性且轻松的客户体验；吸引并留住客户；提高座席工作效率和满意度；并在降低成本的同时增加收入。世界上最大、最知名的品牌使用 [24]7.ai 意图驱动技术，通过每年数十亿次对话为数亿访问者提供服务，其中大部分对话都是自动化的。其结果是数字化采用、客户满意度和收入增长得到了数量级的提高。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi 使您能够了解每个渠道的客户体验，并将来自 120 多个来源的实时反馈并集成到一个平台中，让您全面了解客户和消费者的想法、感受和购买情况。
Hubalz
hubalz.com
跨设备和平台全面了解您的客户。 Hubalz 为您提供了解客户旅程并提高营销投资回报率的工具。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一个营销自动化平台，帮助企业优化营销活动、管理客户互动并提高转化率。它提供电子邮件营销、测量分析和社交媒体管理等功能。
Bombora
bombora.com
Bombora 的产品可以识别哪些企业目前正在研究哪些主题以及这些努力的强度。它对这些信号进行评分，然后帮助销售和营销团队优先考虑目标客户，定制与他们的对话，并优化营销工作。 Bombora 为拥有 100 多名员工的组织提供最大价值。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero是一个客户成功管理平台，帮助企业识别流失风险、推动收入增长并提升客户体验，支持自动化和个性化参与。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一个数字体验监控平台，帮助企业分析用户行为并优化在线交互，提高用户体验和品牌认知。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。 CustomerGauge 是一个 B2B 客户体验管理平台，使客户能够： - 收集帐户中多个利益相关者的客户反馈 - 创建自定义仪表板以显示实时结果 - 设定与客户建立闭环的目标和目标 - 按地区、产品、设施等细分客户洞察。 - 并协调员工与客户体验相关的业务计划 CustomerGauge 也是第一个也是唯一一个自动将客户洞察与收入数据结合起来的客户体验管理解决方案。这使得 CX 经理能够： - 确定最有影响力的客户体验改进并确定优先级 - 预测未来 CX 改进对整个客户旅程的影响 - 并报告有价值的客户体验计划的投资回报率
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Heap
heap.io
Heap是一款数字洞察平台，自动捕获用户在网站和应用上的所有互动，帮助企业优化用户体验和提高转化率。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
Insider
useinsider.com
Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。
JENTIS
jentis.com
JENTIS 由 Thomas Tauchner 和 Klaus Müller 等五人团队于 2020 年在维也纳创立。凭借其数据捕获平台 (DCP)，JENTIS 开发了一种基于服务器端跟踪的创新网络跟踪解决方案。借助 JENTIS DCP，公司不仅可以以符合隐私的方式捕获数据，而且可以以比传统跟踪更高的质量捕获数据，而无需更改其技术堆栈。因此，JENTIS 可以实现优化的在线活动和更好的数据驱动决策。
Latana
latana.com
在机器学习技术的支持下，Latana Brand Tracking 通过提供可扩展的品牌管理见解来帮助品牌做出更好的营销决策。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 与任何第三方系统无缝集成，并可以将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隐私导向的综合分析工具，帮助企业分析客户数据，确保数据合规，支持标签管理和客户数据整合。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Tealium
tealium.com
Tealium是一个客户数据平台，连接各种来源的数据，帮助企业构建个性化的客户体验并优化营销策略。
TheyDo
theydo.io
TheyDo 是一个服务设计和旅程管理平台，帮助团队在不同产品和地区间协作，以增强客户体验和数据驱动决策。
Totango
totango.com
Totango是一款客户成功软件，帮助企业监控客户健康、提高参与度和保留率，并通过数据分析支持决策制定。
Woopra
woopra.com
Woopra是一款客户旅程分析工具，帮助企业追踪和分析客户互动，提高客户保留和参与度，集成多种第三方工具。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一个值得信赖的数字体验平台，它将会话重播、前端错误监控、产品分析和优先级排序合二为一，同时确保隐私和安全。你能用 Zipy 做什么？ > 了解用户行为以避免流失 > 监控实时用户和实时错误以获得可操作的见解 > 使用内置开发工具缩短解决 JS 和 API 错误的时间 > 与团队成员协作解决客户体验问题 > 获取客户旅程视频重播、网络日志、控制台日志和堆栈跟踪都集中在一处 谁可以使用 Zipy？ Zipy 对于必须解决客户问题的产品团队、业务分析师、客户成功、客户支持和开发人员最有用。使用 Zipy 将实现什么目标？ > 将 TTR 降低 50%，节省支持和开发团队的调试时间 > 通过主动解决问题来减少客户流失 > 根据产品和分析师团队对用户行为的理解，构建更好的产品和 GTM 策略
FirstHive
firsthive.com
FirstHive 是一个全栈客户数据平台，使消费者营销人员和品牌能够控制来自所有来源（线上和线下）的第一方数据，并支持高度个性化的活动来推动转化。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。