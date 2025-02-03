客户旅程分析软件 - 最热门应用 - 新加坡

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客户旅程分析软件，也称为客户旅程编排软件，可以简化跨不同渠道的客户体验的监督和自动化。这里的关键术语是“旅程”，意味着该软件监控、集成和评估所有渠道的客户交互，使企业能够实时响应并根据观察到的行为实施策略。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
ShiftX
shiftx.com
大多数流程工具要么难以使用，即使对于训练有素的专家来说也是如此，要么是灵活混乱。 ShiftX 是介于两者之间的用户友好型流程建模工具，每个人都可以使用，无需任何培训。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起来，以提高效率并推动增长。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Knotch
knotch.com
ContentEQ 是企业品牌用来了解和优化其数字内容性能的内容智能平台。该平台结合了一流的定量和定性数据捕获、人工智能和专家策略，帮助美国银行、富国银行、德勤和 Square 等品牌优化其数字内容投资的影响并实现其业务目标。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增强分析平台是下一代商业智能。 Anodot 主动实时识别对收入至关重要的业务事件、建议操作并自动执行补救流程。 Anodot 的专利技术超越了数据可视化，不断分析和关联业务指标、警报和预测。 Anodot 的增强分析利用人工智能和机器学习，主动提醒公司注意影响收入的业务事件，并实时自动进行补救。该公司的云成本解决方案提供准确的监控和预测以及节省建议，可将年度云支出削减高达 40%。财富 500 强公司利用 Anodot 进行云成本管理，并利用 Anodot 进行支付智能，以帮助减少云浪费并保护收入流。我们的团队横跨几大洲，总部位于美国和以色列，业务部门致力于数字、金融服务和电信。要了解更多信息，请访问 www.anodot.com 或在 LinkedIn 和 Twitter 上查看我们。
Funnelytics
funnelytics.io
可视化客户旅程分析工具，可让您在白板上绘制您的旅程并叠加数据以查看其实际表现。
Indicative
indicative.com
Indicative 是领先的产品分析平台，为产品和增长团队提供可行的见解，以优化客户参与度、提高转化率并提高保留率。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我们减轻您团队的数据管理负担。 - ChannelMix 与您选择的 BI 或可视化工具集成：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。借助我们的快速启动仪表板，您可以在不到 3 天的时间内启动并运行报告解决方案。 - 该平台由 100% 美国团队支持。客户可以获得账户管理和数据支持以及当天的响应。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是在线企业用来立即修复漏洞并增加收入的秘密武器。该平台阐明了现场消费者旅程的每一步，并使用机器学习来显示隐藏的摩擦点并对其进行优先级排序——为收入领导者提供了热追踪导弹，以立即识别导致转化率下降和收入损失的问题。 • 识别影响在线转化的关键问题（实时） • 优先考虑需要立即关注的项目（基于收入损失和受影响的用户） • 使用 Webeyez 基于数据的见解快速执行 SaaS 平台提供每个事件的实时报告和警报，同时还衡量对在线转化和实际收入损失的财务影响（$$）。 Webeyez 提供每个活动的会话录音和完整技术细节。 Webeyez 实施是无缝的，结果是立竿见影的（Magento、WooCommerce 和 Google 标签管理器 (GTM) 以及任何基于 JavaScript 的网站的单击插件）。
B2Metric
b2metric.com
B2Metric 是一个由 AI/ML 驱动的数据分析平台，使营销、数据分析和 CRM 团队能够更好地了解客户趋势和行为。 B2Metric 使用机器学习来自动化数据分析并生成预测性见解，这可用于提高客户参与度、保留率和增长。
Taglayer
taglayer.com
我们相信每个人都有自己的热情和品质。营销人员常常有一些绝妙的想法，但由于缺乏开发技能而无法自行实施。这通常会导致挫折、高成本和需要大量资源。我们的目标是让所有营销人员能够通过易于使用且有效的工具（不涉及任何编码）创造尽可能最佳的客户体验。不仅在他们的网站上，而且在所有不同的渠道上都进行了简化。
Cleeng
cleeng.com
在几分钟内创建您的 D2C 视频商务平台，并保留您的订阅者数年。轻松而强大地管理订阅者旅程，跨设备，留住订阅者的有效工具
CrowdPower
crowdpower.io
创建简单的电子邮件自动化来吸引新用户、减少客户流失并让客户与 SaaS 产品的 #1 客户互动平台保持互动。
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance 是一款基于网络的酒店管理软件，适用于中小企业和企业业务。该软件可以很好地执行酒店管理、预订和预订、房间管理和在线声誉控制。
Datatrics
datatrics.com
Datatrics 提供的机器学习功能将帮助用户的平台随着使用 Datatrics 的时间变得更加智能。与接触点的每次交互以及每次旅行都会被实时分析和处理，并用于训练 Datatrics 算法。
[24]7.ai
247.ai
[24]7.ai™ 客户参与解决方案使用对话式人工智能来了解客户意图，使公司能够跨所有渠道创建个性化、预测性且轻松的客户体验；吸引并留住客户；提高座席工作效率和满意度；并在降低成本的同时增加收入。世界上最大、最知名的品牌使用 [24]7.ai 意图驱动技术，通过每年数十亿次对话为数亿访问者提供服务，其中大部分对话都是自动化的。其结果是数字化采用、客户满意度和收入增长得到了数量级的提高。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi 使您能够了解每个渠道的客户体验，并将来自 120 多个来源的实时反馈并集成到一个平台中，让您全面了解客户和消费者的想法、感受和购买情况。
Hubalz
hubalz.com
跨设备和平台全面了解您的客户。 Hubalz 为您提供了解客户旅程并提高营销投资回报率的工具。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如何，都可以毫无延迟或处理问题地获取数据。易于创建受众、获取和行为报告，让您的数据讲述故事，无需任何额外的可视化工具。标签管理器 轻松管理网站、数字产品和安全会员区域的标签、像素和 JavaScript 代码，无需 IT 团队的参与。利用庞大的标签模板、触发器和条件库扩展您的分析能力。通过定义哪些标签需要事先同意来保持遵守隐私法，并根据用户隐私偏好调整您的跟踪。客户数据平台 在一个地方查看所有客户的数据并更好地了解他们，无论是团体还是个人。从 CRM、电子商务平台、线下、Web 表单、移动应用程序和其他来源导入和聚合数据，以实现单一客户视图。在不影响隐私和安全的情况下改进您的跨渠道营销工作。同意管理器收集并处理同意书和数据请求，以尊重世界各地的用户隐私权。让您的工具和网站跟上欧盟的 GDPR、加利福尼亚州的 CCPA、巴西的 LGPD 和世界各地的其他法律。了解我们能为您的组织做些什么。访问：https://piwik.pro/
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。
Bombora
bombora.com
Bombora 的产品可以识别哪些企业目前正在研究哪些主题以及这些努力的强度。它对这些信号进行评分，然后帮助销售和营销团队优先考虑目标客户，定制与他们的对话，并优化营销工作。 Bombora 为拥有 100 多名员工的组织提供最大价值。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是您实现客户成功的平台和合作伙伴。我们为您提供提高效率、增加收入和提供最佳客户体验所需的一切，帮助您的订阅业务取得大规模成功。 ChurnZero 可帮助您的客户成功团队及早发现潜在的客户流失风险，并更快地发现更新和扩展机会。一流的自动化和个性化、应用内通信和 Customer Success AI™ 让您可以轻松地与客户互动并引导他们实现价值。我们的平台提供旅程、健康评分、调查工具、细分、播放、报告、实时警报、演练、协作中心等，并可轻松与您的 CRM 和技术堆栈集成。除了软件之外，我们还为成为您团队值得信赖的合作伙伴、顾问和教练而感到自豪，致力于帮助您和您的团队专注于最重要的工作。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。 CustomerGauge 是一个 B2B 客户体验管理平台，使客户能够： - 收集帐户中多个利益相关者的客户反馈 - 创建自定义仪表板以显示实时结果 - 设定与客户建立闭环的目标和目标 - 按地区、产品、设施等细分客户洞察。 - 并协调员工与客户体验相关的业务计划 CustomerGauge 也是第一个也是唯一一个自动将客户洞察与收入数据结合起来的客户体验管理解决方案。这使得 CX 经理能够： - 确定最有影响力的客户体验改进并确定优先级 - 预测未来 CX 改进对整个客户旅程的影响 - 并报告有价值的客户体验计划的投资回报率
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 * 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 * 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 * 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 * 了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 才能提供团队获胜所需的见解。 超过 8,000 家企业使用 Heap 通过提供更好的体验和更好的产品来推动业务影响。客户包括 B2B SaaS、电子商务和金融服务公司，例如 Twilio、Logitech、Snapfish、Eventbrite、Esurance、Northwestern Mutual 和 e*Trade。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之一。三分之一的财富 500 强公司和零售、汽车和旅游领域的顶级品牌选择 Insider 来提供超出客户期望的人工智能主导的个性化体验。 Insider 受到 1,200 多家全球企业的信赖，包括新加坡航空、雅诗兰黛、维珍、丰田、新百伦、宜家、GAP、欧莱雅、三星、沃达丰、安联、桑坦德银行、BBVA、必胜客、新闻周刊、MediaMarkt、日产、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 马德拉、雅芳和 CNN。
JENTIS
jentis.com
JENTIS 由 Thomas Tauchner 和 Klaus Müller 等五人团队于 2020 年在维也纳创立。凭借其数据捕获平台 (DCP)，JENTIS 开发了一种基于服务器端跟踪的创新网络跟踪解决方案。借助 JENTIS DCP，公司不仅可以以符合隐私的方式捕获数据，而且可以以比传统跟踪更高的质量捕获数据，而无需更改其技术堆栈。因此，JENTIS 可以实现优化的在线活动和更好的数据驱动决策。
Latana
latana.com
在机器学习技术的支持下，Latana Brand Tracking 通过提供可扩展的品牌管理见解来帮助品牌做出更好的营销决策。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Tealium
tealium.com
Tealium 是最值得信赖的客户数据平台 (CDP)。 Tealium 连接数据，以便您可以与客户联系。 Tealium 通过网络、移动、离线和物联网连接客户数据，以便企业可以更好地与客户建立联系。 Tealium 的交钥匙集成生态系统支持 1,300 多个内置连接，使品牌能够创建完整、实时的客户数据基础设施。 Tealium 的解决方案包括具有机器学习、标签管理、API 中心和数据管理解决方案的客户数据平台，使客户数据更有价值、可操作、符合隐私且安全。全球超过 850 家领先企业信赖 Tealium 为其客户数据战略提供支持。 Tealium 值得信赖、灵活的 CDP 加上业界最具战略性的支持，可为您的业务带来最佳成果。
TheyDo
theydo.io
对于以体验为主导、以客户为中心的公司的服务设计师和经理来说， TheyDo 是有史以来最具协作性的旅程管理平台。 对于那些相信提供卓越客户体验的唯一方法就是团结一致的人们来说，这可以帮助他们比以前轻松两倍，并多年来第一次保持一致性。 与地图工具不同， TheyDo 旨在管理跨团队、产品和地域的旅程，并且一切都在一个以旅程为中心的统一框架中进行。
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
Woopra
woopra.com
Woopra 是一种客户旅程分析解决方案，它正在重新定义公司如何理解、分析、吸引和留住客户。该平台旨在促进整个客户生命周期的优化和增长。利用个人级别的数据来汇总分析报告，以获得完整的生命周期见解，从而弥合部门差距。 Woopra 的专有跟踪技术可跟踪您的网站、产品和移动应用程序的使用情况。此外，该平台还与 Salesforce、Marketo、Intercom 和 Segment 等合作伙伴提供 51 多个一键式集成，以无缝统一跨工具和团队的不同数据点。当数据流入 Woopra 时，人员档案会显示每个用户的完整行为历史记录，从第一次接触到转化等。让每次参与都成为创造更加个性化的体验和支持的机会。高级分析功能包括由整合数据提供支持的非线性客户旅程、趋势和保留报告。将数字转化为人，并为数据中的人物、内容和方式提供全新的视角。最后，Woopra 的触发器使团队能够对其数据采取实时行动。自动个性化页面内容、触发聊天消息、注册分段点滴营销活动、更新潜在客户状态或自定义零延迟促销。结合强大的行为和人口统计数据，公司能够在正确的时间通过正确的渠道提供个性化体验。 Woopra 在全球拥有超过 200,000 名用户和 1,000 名创新客户，提供首个统一分析解决方案，供 SaaS、电子商务和按需服务使用，通过数据了解、吸引和联系客户。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一个值得信赖的数字体验平台，它将会话重播、前端错误监控、产品分析和优先级排序合二为一，同时确保隐私和安全。你能用 Zipy 做什么？ > 了解用户行为以避免流失 > 监控实时用户和实时错误以获得可操作的见解 > 使用内置开发工具缩短解决 JS 和 API 错误的时间 > 与团队成员协作解决客户体验问题 > 获取客户旅程视频重播、网络日志、控制台日志和堆栈跟踪都集中在一处 谁可以使用 Zipy？ Zipy 对于必须解决客户问题的产品团队、业务分析师、客户成功、客户支持和开发人员最有用。使用 Zipy 将实现什么目标？ > 将 TTR 降低 50%，节省支持和开发团队的调试时间 > 通过主动解决问题来减少客户流失 > 根据产品和分析师团队对用户行为的理解，构建更好的产品和 GTM 策略
FirstHive
firsthive.com
FirstHive 是一个全栈客户数据平台，使消费者营销人员和品牌能够控制来自所有来源（线上和线下）的第一方数据，并支持高度个性化的活动来推动转化。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。