客户数据平台 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户数据平台 (CDP) 在统一和集中单一数据库中的客户数据方面发挥着至关重要的作用。这些工具为营销团队提供了执行成功营销活动所需的基本见解。 CDP 有能力从各种来源（线上和线下）收集数据，包括网站、移动应用程序和电子邮件平台，从而提供每个客户的全面概览。数据检索后，CDP 使组织能够预测个人客户最有效的后续步骤，帮助企业了解如何留住特定客户。此外，客户服务团队可以利用 CDP 来根据每个客户的独特需求定制支持服务。 CDP 中常见与营销自动化软件、数据仓库软件和其他数据存储平台的集成功能。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个智能营销自动化平台，帮助企业管理客户数据并优化电子邮件、SMS 和网页等多个渠道的个性化营销体验。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
Customer.io
customer.io
Customer.io是一个客户参与平台，帮助企业通过数据驱动的活动实现个性化沟通，支持多渠道自动化和客户数据管理。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隐私导向的综合分析工具，帮助企业分析客户数据，确保数据合规，支持标签管理和客户数据整合。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI营销平台，通过自动化的多渠道活动和实时客户旅程，帮助企业提升客户互动与个性化体验。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一个用户生成内容管理平台，帮助品牌与消费者互动，管理广告系列并提高参与度。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一个数据驱动的营销自动化平台，提供客户360度视图，帮助企业整合数据，优化营销活动，提高客户保留率。
Forest Admin
forestadmin.com
森林管理员是一款低代码内部工具解决方案，帮助开发者快速构建可定制的管理面板和数据库工具，优化组织运营。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch 是一个数据激活平台，帮助组织将客户数据同步到200多个工具，实现个性化的营销和业务运营。
Insider
useinsider.com
Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。
Census
getcensus.com
Census 是一个数据激活平台，通过反向 ETL 将数据仓库转化为营销和业务运作的中心，帮助企业高效利用客户数据。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo是一个集中式工作空间，用户可以创建调查、网页应用和客户门户，方便地收集和管理数据。
Planhat
planhat.com
Planhat是一个客户成功平台，提供数据集中管理、工作流程自动化和客户体验增强，支持企业提升客户留存和效率。
Segment
segment.com
Segment是一款客户数据平台，帮助公司收集和统一第一方客户数据，简化数据收集和传输到各种工具的过程。
Catalyst
catalyst.io
Catalyst是一款客户增长平台，通过自动化工作流程和集成客户数据，提升客户体验，驱动长期收益。
Lexer
lexer.io
Lexer是一款客户数据和体验平台，提供市场营销、销售和客户服务解决方案，帮助企业实时了解和互动客户。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
Arena
arena.im
Arena 是一款实时互动工具，利用第一方数据帮助用户建立信任的实时受众，支持在线聊天和博客功能，适用于各种平台。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore是一款开源数据管理和体验管理平台，帮助企业集中管理产品信息和数字资产，提升客户体验和操作效率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。
Mobio
mobio.io
Mobio 是一个集成的平台，支持市场营销、销售和服务团队，以客户数据平台(CDP)为核心，旨在满足日常业务需求。
Treasure Data
treasuredata.com
宝藏数据是一款企业级客户数据平台，帮助企业整合客户数据、优化营销活动、提高客户参与度和转化率。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个全方位的营销云平台，提供多种工具用于增加销售和降低营销成本，适用于各行业和规模的企业。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs是一个无代码客户数据平台，帮助企业跟踪和分析客户数据，优化营销活动，集成多种工具，支持跨渠道个性化策略。
Acquia
acquia.com
Acquia营销云整合第三方系统，支持不同团队访问客户数据，简化业务配置，提高营销灵活性和跨部门效率。
Totango
totango.com
Totango是一款客户成功软件，帮助企业监控客户健康、提高参与度和保留率，并通过数据分析支持决策制定。
Simon Data
simondata.com
Simon Data 是一个客户数据平台，帮助企业通过快速精准的细分和个性化来提升营销活动性能。
Tealium
tealium.com
Tealium是一个客户数据平台，连接各种来源的数据，帮助企业构建个性化的客户体验并优化营销策略。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个先进的客户成功与收入平台，提供数据管理、自动化工作流和客户旅程分析，帮助全球收入团队提升效率。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox是一款帮助增长营销团队提升收入的平台，提供客户数据管理、AI评分、行动建议和智能细分功能。
NetWise
netwisedata.com
NetWise是一款提供B2B受众数据的应用，帮助品牌和营销专业人士在各种平台上进行多渠道营销。
DinMo
dinmo.com
DinMo是一个简化数据访问的平台，帮助用户无技术背景直接获取和分析数据，以支持决策和业务增长。
Aislelabs
aislelabs.com
Aislelabs 是一个全方位的客户身份和访问管理平台，提供定制化注册表、社交登录和营销功能，支持用户在线和离线获取。
Omeda
omeda.com
Omeda是全方位的营销技术平台，提供客户数据管理、邮件自动化和订阅管理等功能，帮助用户管理和优化其受众关系。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely应用帮助企业通过数据收集、转化和个性化体验，提高客户转化率。支持快速集成和实时数据，提供智能推荐功能。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一款B2B客户数据平台，整合多源数据，帮助企业优化潜在客户画像与营销策略，提高销售转化率。
Listrak
listrak.com
Listrak是针对零售行业的客户互动平台，提供电子邮件、短信营销和数据分析等多渠道营销自动化服务。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift是一个客户参与平台，通过AI分析客户数据，实现个性化、实时的全渠道营销，帮助品牌提升客户体验与忠诚度。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer是一个潜在客户生成和评分平台，帮助B2B销售团队跟踪网站访客行为，并优先处理潜在客户。
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack是一个客户数据平台，支持数据收集、统一和激活，帮助企业驱动增长，具有身份分辨、数据治理和反向ETL等功能。
Ortto
ortto.com
Ortto是一款AI驱动的营销自动化软件，简化营销流程，支持电子邮件、短信、实时聊天等多渠道营销。
Transitiv
transitiv.io
Transitiv 是一个全球首个完全自动化、优化且真正开放的多渠道营销平台。
Squirro
squirro.com
Squirro是一款企业搜索和分析工具，利用高级AI技术增强数据检索和自动化，帮助企业有效管理和分析复杂数据。
Scal-e
scal-e.com
Scal-e帮助品牌在适当的时间和渠道向合适的人传递定制信息，通过整合数据实现个性化的全渠道互动。
Journify
journify.io
Journify是一个可组合的客户数据平台，帮助营销人员收集和统一客户资料，定义动态受众，并实时激活这些受众。
Castled.io
castled.io
Castled.io 允许用户利用安全存储的客户数据创建复杂的客户旅程和个性化互动活动。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是一款使用机器学习技术的应用，帮助在线零售商基于用户行为实时预测购买意图，并提供个性化推荐。
Salespanel
salespanel.io
销售人员是一个潜在客户分析和客户旅程追踪软件，帮助B2B企业跟踪和分析客户数据，以提升销售和营销策略。
Lytics
lytics.com
Lytics是一个客户数据平台，帮助企业统一客户数据，分析行为，提供个性化体验，提高参与度和业务成果。
Zeotap
zeotap.com
Zeotap是一个客户数据平台，帮助企业统一和分析客户数据，优化决策，提高业务效率。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle客户应用程序帮助企业管理和统一客户数据，支持数据同步、分析和受众细分，以优化营销策略。