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客户数据平台 (CDP) 在统一和集中单一数据库中的客户数据方面发挥着至关重要的作用。这些工具为营销团队提供了执行成功营销活动所需的基本见解。 CDP 有能力从各种来源（线上和线下）收集数据，包括网站、移动应用程序和电子邮件平台，从而提供每个客户的全面概览。数据检索后，CDP 使组织能够预测个人客户最有效的后续步骤，帮助企业了解如何留住特定客户。此外，客户服务团队可以利用 CDP 来根据每个客户的独特需求定制支持服务。 CDP 中常见与营销自动化软件、数据仓库软件和其他数据存储平台的集成功能。