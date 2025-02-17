客户数据平台 - 最热门应用 - 斯威士兰

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客户数据平台 (CDP) 在统一和集中单一数据库中的客户数据方面发挥着至关重要的作用。这些工具为营销团队提供了执行成功营销活动所需的基本见解。 CDP 有能力从各种来源（线上和线下）收集数据，包括网站、移动应用程序和电子邮件平台，从而提供每个客户的全面概览。数据检索后，CDP 使组织能够预测个人客户最有效的后续步骤，帮助企业了解如何留住特定客户。此外，客户服务团队可以利用 CDP 来根据每个客户的独特需求定制支持服务。 CDP 中常见与营销自动化软件、数据仓库软件和其他数据存储平台的集成功能。
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Simon Data
simondata.com
Simon Data 为营销团队提供唯一的客户数据平台 (CDP)，旨在通过更快、更精确的细分和个性化来提高营销活动绩效。 Simon 数据平台是第一个基于 Snowflake 构建的 CDP，使品牌能够摆脱导致数据难以访问和部署的过时架构。这就是 Tripadvisor、Equinox、捷蓝航空、ASOS、Venmo 和许多其他公司依靠 Simon Data 与消费者建立联系的原因。西蒙数据平台低代码，专为营销人员使用而设计，将他们转变为数据科学家。 Simon Data 被评为 2022 年内置最佳工作场所、最佳工作场所认证，并曾 8 次成为 CDP 领域的 G2 领导者。要了解更多信息，请访问 www.simondata.com。
Omeda
omeda.com
Omeda 是一个一体化、综合性的营销技术平台，可用于发展、吸引和盈利您的受众。 Omeda 由客户数据平台 (CDP)、电子邮件和营销自动化、数据和同意管理、订阅管理和大量集成组成，无需额外工具即可轻松大规模构建复杂的受众增长活动。 Omeda 在受众关系管理方面拥有 40 多年的经验。我们每年发送超过 55 亿封电子邮件，管理超过 25,000 个品牌和产品，并为客户清理和管理数百万条记录。
Lytics
lytics.com
Lytics 是面向 Google Cloud 客户的首要客户数据平台，并且 100% Google Cloud 原生 CDP。 Lytics CDP 提供可组合的现代架构，适合并加速您的云数据策略。 Lytics 与现有云数据仓库集成，帮助企业构建统一的第一方数据基础，解析身份以构建和维护合规、可扩展和可访问的全面配置文件。 Lytics 使用反向 ETL、生成式 AI 以及业界最全面的 DSP 和操作系统实时连接集，连接到强大的第三方丰富和激活生态系统。 Lytics 独特的方法使品牌能够在没有孤岛的情况下从可靠的事实来源开展工作，重新构想如何利用自己的客户数据来提高客户参与度并提高投资回报率，为业务用户提供推动行动所需的见解和工具，同时实现全球合规性消费者数据驻留和隐私法规。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户互动的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 营销自动化公司，成立于 2000 年。当时，三位创始人希望弥合品牌与消费者之间的差距。因此，他们开始构建营销人员现在喜爱的软件。借助 Actito，您可以与全球数百、数千甚至数百万客户进行个性化互动。 Actito 的目标客户是希望通过一个易于使用的平台开展所有营销活动的大中型公司。您收集的所有客户数据都集中并整合到客户数据平台上，并可通过主要营销渠道（即电子邮件、移动设备和网络）定制、定位和个性化适时的消息。 Actito 完全符合欧洲最新的通用数据保护法规 (GDPR)，让营销人员可以专注于建立持久且有利可图的客户关系。 Actito 在比利时总部运营其欧洲业务，并在法国和荷兰设有办事处。 Actito 还在北美开展业务，并在加拿大设有办事处。全球有超过 250 家客户使用该平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP 是欧洲为欧洲打造的简单、安全且有影响力的客户数据平台。 Zeotap CDP 使品牌能够在现在以及无 Cookie 的未来整合、统一、细分和编排客户数据，同时将消费者隐私和合规性放在首位。它提供了一个专为营销人员构建的简单 UI，可为消费者提供个性化体验，从而在短短 8 周内改善营销、销售和服务方面的业务成果。
mParticle AU
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及 API 来以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍大规模成功的基本挑战来加速增长。
mParticle EU
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及 API 来以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍大规模成功的基本挑战来加速增长。
mParticle US
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及 API 来以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍大规模成功的基本挑战来加速增长。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及 API 来以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍大规模成功的基本挑战来加速增长。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一个客户参与平台，使企业能够通过个性化自动化产生更多客户接触点并建立品牌忠诚度。该平台具有一系列用于创建和部署活动的工具，以及跟踪这些活动成功情况的分析和报告功能。 Dialog Insight 的主要优势包括能够细分和定位客户群体、自动化和个性化沟通以及优化营销活动以实现最佳绩效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客户体验，针对所有渠道的正确细分市场，并在降低成本和时间的同时最大化投资回报率。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起来，以提高效率并推动增长。
Arena
arena.im
Arena正在开发下一代的实时参与工具，该工具由第一方数据提供动力，以建立到处可信的，充满活力的观众。我们的解决方案 - 实时聊天，现场博客，竞技场角色）利用社交媒体最受欢迎的功能快速在您管理的任何平台上创造深度参与。超过20,000个客户信任竞技场，可以在网络上，应用程序或现场活动（或所有三个）将观众聚集在一起，以参与内容，社区和商业。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一个基于云的客户智能平台。我们的系列产品在客户旅程的每个阶段提供可操作的评分和分析，以促进销售、营销和客户成功团队的工作。我们的目标是通过转化、留住和扩大更多客户来帮助公司实现增长。 Successeve 产品由三个核心引擎推动：数据集中、分数和自动化操作。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个创新的一体化全渠道营销云平台，由许多不同的工具组成，旨在提高销售额并降低营销成本。该平台的高科技基于数据收集、分析、自动化和数字营销。 WayMore 适合所有企业，无论行业或规模如何。平台的简单设计使用户体验非常轻松。 如何？ * 将您的客户置于综合方法的中心。 * 整合您的所有数据源。借助人工智能的力量分析数据，更好地了解您的受众。 * 对受众进行微细分，以最大限度地提高参与率。 * 通过正确的渠道、在正确的时刻、以正确的内容与每个细分受众群进行沟通。 * 实施自动化以避免手动任务。 为什么？ * 将潜在客户转化为忠实客户。 * 节省时间和精力。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客户参与和体验套件，使营销人员能够创造个性化的客户体验。其平台使营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，创建目标细分市场，并跨网络、电子邮件、应用程序通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等数字渠道提供有意义的体验。 凭借强大的分析功能，Netcore Cloud 可以帮助品牌更好地了解其受众，从而开展有针对性的营销活动，在个人层面上与客户产生共鸣。该平台的人工智能和机器学习功能可确保每次客户交互都针对参与度和转化进行优化，使每个接触点都成为留下深刻印象和留住客户的机会。 Netcore 受到电子商务、零售、银行和金融服务、媒体和娱乐以及旅游等行业 6,500 多个品牌的信赖，可提供人工智能驱动的体验。其一些重要的全球客户包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必胜客、达美乐、麦当劳等。 Netcore 很荣幸连续六年获得印度最佳工作场所认证，这证实了其对卓越工作场所文化的承诺。该公司在全球设有 20 多个办事处，遍布北美、南美、欧洲和亚太地区。 Netcore 是 Martech 操作系统，可帮助企业推动收入增长、最大限度地提高客户终身价值并加速实现盈利。
Lexer
lexer.io
Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营销活动的客户、消息、创意和渠道。我们易于使用的工具专为业务用户（而不是数据科学家）而设计，可让您在每个渠道中精心策划高度针对性的活动，从而减少浪费并提高参与度。借助有效的工具来跟踪变化和量化影响，您可以轻松展示营销活动的价值。零售 > Lexer 的零售解决方案指导销售人员与每位客户互动，以提高店内体验的相关性和影响力。完整的客户档案可让您大规模建立真实的关系。通过访问详细的购买历史记录和偏好信息，您可以定制客户体验，捕获传统上丢失的数据，提供明智的产品推荐，并配置下一步最佳行动以实现始终如一的高质量参与。服务 > Lexer 的服务解决方案将所有客户数据、收件箱、工作流程和反馈表单整合在一起，以实现知情、完全情境化的服务交互。通过获取有关每个服务请求背后的人员的丰富见解，您的团队可以在每次对话时提供他们提供一致、高质量服务所需的完整上下文。针对常见请求预先配置的下一个最佳操作使您能够指导代理的响应并大规模实现个性化。我们是一家澳大利亚成立的私营公司，拥有 100 多人的团队，与澳大利亚、亚洲和美国的 150 多个品牌合作。
Castled.io
castled.io
使用安全锁定在服务器中的客户数据创建复杂的客户旅程和个性化参与活动。
Transitiv
transitiv.io
我们打造了全球第一个全自动、优化、真正开放的多渠道营销平台。
Squirro
squirro.com
Squirro 是一款多功能生成式 AI 工具，专为企业搜索、洞察和自动化而设计。它采用先进的人工智能框架检索增强生成 (RAG) 构建，可提高大型语言模型 (LLM) 生成的响应的准确性。 通过合并外部知识源来支持模型的内部理解，可以实现这种增强。该工具的 SquirroGPT 组件使用语义搜索来查询 LLM，从而促进更高效、更明智的数据检索过程。 当用户输入提示时，SquirroGPT 会搜索知识库，包括提取的数据和文档。然后相关信息被发送到法学硕士，响应在转发给用户之前根据知识库进行验证。 这确保了每个答案都有证据支持，并且精炼过程减少了不准确的答案。该工具还专门提供对复杂组织数据的访问，能够定义数据源和权限以适应各个业务部门。 它使用户无需打开文档即可与数据交互，通过分析相关段落而不是整个文档来提供更精确的结果。 该工具提供企业级安全性，并且可以嵌入以供广大受众使用。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 帮助品牌在正确的时间通过正确的渠道向正确的人传递正确的信息。通过实施 100% 定制的数据集市，可以捕获所有数据并围绕统一的配置文件组织它们，以便个性化全渠道交互，并实时提供相关、可靠和可操作的信息。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、机构、平台、销售和营销专业人士以及数据科学团队提供 B2B 受众数据的领先提供商。我们独特的 B2B 数据产品可实现真正的多渠道营销，让您能够在您想要使用的每个平台的所有营销渠道中瞄准相同的受众。我们专有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味着您每次都能接触到同一个人。而且，我们提供行业内最大的受众范围。我们的客户定期与我们合作来生成和激活自定义细分和受众。我们是提取情报并使其对您的特定业务和受众需求有用的专家。没有其他公司拥有比这更容易获得的独特业务数据。 NetWise 使用世界一流的技术和非传统数据集为其客户和合作伙伴提供独特的 B2B 数据产品，我们是销售、营销和广告行业中最有经验、最值得信赖和最可靠的数据公司之一。
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics 提供开放且集成的数据营销基础设施，涵盖所有 CDP 和 DMP 用途。该平台还可用于创建数据联盟，保证合作伙伴之间数据的不可渗透性并遵守当前和未来的法规（GDPR、Pipeda、CCPA…）。我们的技术可以在不压缩的情况下收集每个客户和潜在客户数据（数亿个离线和在线数据档案），从而可以实时细分和编排多渠道活动。 mediarithmics 的客户可以添加自己的算法来个性化平台的战略点，无论是 360° 营销个性化还是数据货币化用例。我们是一家技术优先的公司，成立于 2014 年，每年都会开设国际办事处。我们的客户包括大型零售商、媒体集团、雄心勃勃的规模扩张企业，以及希望以前所未有的方式利用其数据的更广泛的公司。
Journify
journify.io
Journify - 可组合的客户数据平台，可帮助营销人员收集和统一客户资料、定义动态受众并实时激活他们。
Herogi
herogi.com
Herogi 是针对快速移动的大数据进行智能自动化操作的端到端解决方案。它与第三方服务的无缝集成和内置的复杂事件处理能力为基于技术的解决方案提供了自动化智能。 Herogi 在事件发生时关注事件数据，然后及时采取行动。其基于事件和有状态的架构可确保对客户的实时操作响应。
FLYDE
flyde.io
大多数企业没有正确利用数据堆栈的力量，这可能导致每年 4-7% 的收入损失。我们构建了 FLYDE SaaS 平台，帮助已经拥有先进技术堆栈（CRM、电子商务平台、营销自动化软件、零售跟踪技术、数字营销活动等）但在两种情况下仍然经历痛苦或紧张的消费品牌和零售商：数据分散。公司的数据源处于孤岛状态并且彼此断开连接。 FLYDE 是最简单、最易于访问的客户数据平台，能够连接您的所有数据源，并提供客户控制面板，其中包含 360 度客户群详细视图，您可以实时采取行动。通过上个世纪的系统进行的预测。在许多情况下，即使数据源之间有良好的连接，企业也会通过上世纪的系统零星地部署预测模型。 FLYDE 将自己的 AI/ML 驱动的预测模型嵌入到该平台中，有助于将客户保留率和生命周期价值提高 20%，最大限度地提高销售转化率，并最终将利润和 ROAS 提高 43%。我们不仅仅是一个 CDP（客户数据平台），在创建和实施大数据技术解决方案方面拥有 15 年以上的经验，我们拥有独特的资产：（1）人工智能的可访问性和准确性，（2）智能以及可操作的细分，以更高的投资回报率驱动客户激活，以及 (3) 世界一流的客户成功方法来为我们的客户组织提供服务。
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我们设想一个企业通过利用数据的力量蓬勃发展的世界。我们的使命是简化数据访问、消除复杂性并促进数据驱动的文化，使团队能够做出明智的决策并促进增长。 DinMo 提供了一个一体化平台，可以简化业务知识，无需存储任何数据，因为我们直接从客户的数据仓库中读取数据。这种方法允许非技术用户无缝访问他们的数据，而不会遇到与数据仓库相关的复杂性。通过作为业务逻辑的单一事实来源，我们确保用户可以通过我们的生成式人工智能技术提取智能见解。这种创新方法无需数据分析师即可实现数据驱动的决策。此外，我们的平台使用户能够在没有代码的情况下创建自定义细分，使用自然语言来定义目标受众并发现隐藏的机会。为了使所有这些变得可行，DinMo 可以将受众、客户事件和见解与业务和激活工具同步，从而促进知识传播并实现用例增长。
Custobar
custobar.com
您的客户是个人。就这样对待他们。 Custobar 可让您全面了解每位客户以及他们如何与您的企业互动 - 通过他们与您见面的所有渠道。 我们收集您的所有客户交易数据，并使其易于理解且可操作。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是会话营销的先驱，这是领先的在线零售商在隐私至上的世界中转化网站访问者所需的关键功能。使用获得专利的机器学习，Session AI 只需五次点击即可预测购买意图，使在线零售商能够实时为每位访问者提供正确的报价，而无需个人身份信息或第三方 cookie。了解有关电子商务营销未来的更多信息，请访问 www.sessionai.com。
Aislelabs
aislelabs.com
用于客户身份和访问管理 (CIAM) 的一体化平台，具有可定制的 Web 注册表单、自助配置文件管理、社交登录和全功能营销功能。通过网站、移动应用程序、现场注册、访客 WiFi 和任意数量的其他来源在线和离线获取用户。将跨渠道的客户资料整合到一个位置。原生营销功能，包括电子邮件和短信活动、丰富的调查、智能优惠券和付费媒体广告。具有人工智能 (AI) 的深度学习引擎可了解行为并细分用户以获得高投资回报率。专为现代客户设计的无密码身份管理和渐进式分析。
Splio
splio.com
Splio是一个结合了营销自动化和忠诚度营销的全渠道营销平台。 Splio 使营销人员能够在线和离线管理其基于交易和关系的忠诚度计划，并根据客户知识协调强大的营销活动。全球有超过 500 个品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Propellor
propellor.ai
Propellor 是一种工具，可让您统一和激活数据，使您能够无限地分析各种业务问题。 Propellor 拥有 200 多个连接器，可与不同数据源无缝集成，使您能够访问各种数据点。 该工具每天处理大量数据，毫不费力地处理数 TB 的数据。Propellor 的主要功能之一是它能够根据您的特定用例创建定制图表和仪表板。 通过创建自己的可视化选项，您可以获得更深入的见解，并有效地将您的数据分析传达给利益相关者。此外，Propellor 还提供即用型仪表板模板，涵盖各种通用和相关图表，使您可以更轻松地开始使用，而无需花费数小时进行自定义。为了更好地分析您的数据，Propellor 提供的数据应用程序可让您深入研究各种分析结果，例如客户的购买历程或其他相关指标。 这些数据应用程序使您能够更深入地挖掘数据并发现可为您的决策过程提供信息的宝贵见解。总体而言，Propellor 旨在通过提供灵活且可定制的平台来分析和激活数据，从而重塑决策仪表板。 无论您是业务领导者、营销领导者、增长经理还是产品经理，Propellor 都能提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint 被亲切地称为“正在复苏的 CDP”。 Freshpaint 首次推出时，将自己定位为通用客户数据平台，然后专门针对医疗保健提供商改造其平台。与通用 CDP 不同，Freshpaint 的医疗保健隐私平台可帮助组织执行数据驱动的营销策略，同时遵守行业法规。 Freshpaint 帮助医疗保健提供商默认确保其第一方客户数据符合 HIPAA 要求。我们取代了 Google、Facebook 和其他公司使用的跟踪技术，使您能够使用这些工具并保持 HIPAA 合规性。内置 ID 屏蔽和白名单，默认情况下 Freshpaint HIPAA 是安全的。 Freshpaint 是唯一专为医疗保健而构建的客户数据平台。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屡获殊荣的数据管理和体验管理解决方案开源软件提供商。通过 Pimcore，全球数以千计的客户（包括汉堡王、奥迪、标致和宜家）正在提供数字体验，为其业务创造巨大价值。 Pimcore 可以快速、轻松地构建高度转换、一致、情境化的数字体验，并对其进行超高速创新，并在整个数字组织的单一平台上进行协作。它可实现卓越的上市时间和无与伦比的连接性。它是经过许可的开源软件，允许任何规模和行业的组织保持对技术的完全控制。 Pimcore 被 65 个国家/地区的超过 110,000 家公司使用，并被评为 Gartner Peer Insights 2022/23 年“客户选择”。
Yespo
yespo.io
Yespo 是一个全渠道平台，为中型电子商务提供现成的工具和活动。 Yespo 可以轻松创建个性化用户体验并快速从现有客户那里产生收入。电子商务营销人员将能够集成产品源，从 53 个提议的活动中选择正确的活动，或者在无需开发人员参与的情况下建立自己的细分市场和场景。如果企业在第三方来源（PostgreSQL、Big Query、Google Sheets）中拥有用户数据，Yespo 将利用这些数据来丰富客户资料。这样，公司就能从其基础上获得最大收益，订阅者也能从人工智能中获得最准确的产品推荐。国际电子商务将能够实现多语言活动的自动化。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Plumb5
plumb5.com
通过网络、移动设备、电子邮件和短信开展全渠道营销活动。轻松使用推送通知和应用内消息传递。 Plumb5 是一个实时客户参与平台，可帮助营销人员通过智能营销策略保持用户参与度并赢回用户。人工智能赋能营销自动化
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
Piwik PRO
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Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如何，都可以毫无延迟或处理问题地获取数据。易于创建受众、获取和行为报告，让您的数据讲述故事，无需任何额外的可视化工具。标签管理器 轻松管理网站、数字产品和安全会员区域的标签、像素和 JavaScript 代码，无需 IT 团队的参与。利用庞大的标签模板、触发器和条件库扩展您的分析能力。通过定义哪些标签需要事先同意来保持遵守隐私法，并根据用户隐私偏好调整您的跟踪。客户数据平台 在一个地方查看所有客户的数据并更好地了解他们，无论是团体还是个人。从 CRM、电子商务平台、线下、Web 表单、移动应用程序和其他来源导入和聚合数据，以实现单一客户视图。在不影响隐私和安全的情况下改进您的跨渠道营销工作。同意管理器收集并处理同意书和数据请求，以尊重世界各地的用户隐私权。让您的工具和网站跟上欧盟的 GDPR、加利福尼亚州的 CCPA、巴西的 LGPD 和世界各地的其他法律。了解我们能为您的组织做些什么。访问：https://piwik.pro/
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多证券交易所（OTEX）。
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS 为营销团队提供支持已超过 17 年，帮助他们的数据更适合报告和分析。我们的平台荣获 2019 年 MarTech 突破奖“最佳整体营销活动管理解决方案”奖
Mobio
mobio.io
Mobio 是一个面向营销、销售和服务团队的一体化平台，以 CDP 为核心。我们的产品旨在解决日常业务
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售行业领先的客户参与平台。 Listrak 通过无缝跨渠道编排提供一流的电子邮件、短信营销、身份解析营销和推送通知，为 1,000 多家零售商带来成果。 Listrak 的数据优先方法可大规模提供 1:1 个性化服务，因此您可以在正确的时间通过正确的渠道和设备组合发送消息，从而最大限度地提高客户参与度、收入和终身价值。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.salesmanago.com
Kevel
kevel.com
Kevel 提供快速构建用于赞助列表、内部促销、原生广告等的自定义广告平台所需的基础设施 API，从而使品牌能够以用户至上的方式增加新收入。 Kevel 致力于实现这样的愿景：每个在线零售商和出版商都应该能够增加注重隐私的广告收入来源，并从谷歌、亚马逊、Facebook 和其他数字垄断企业手中夺回互联网。 Ticketmaster、Yelp、Strava、Klarna 等客户已经在 Kevel 上推出了成功的广告平台。如需了解更多信息，请访问 www.kevel.com。
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之一。三分之一的财富 500 强公司和零售、汽车和旅游领域的顶级品牌选择 Insider 来提供超出客户期望的人工智能主导的个性化体验。 Insider 受到 1,200 多家全球企业的信赖，包括新加坡航空、雅诗兰黛、维珍、丰田、新百伦、宜家、GAP、欧莱雅、三星、沃达丰、安联、桑坦德银行、BBVA、必胜客、新闻周刊、MediaMarkt、日产、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 马德拉、雅芳和 CNN。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch 是一个数据激活平台，可帮助组织将客户数据转化为行动。该平台提供了从任何数据仓库收集、准备数据并将其激活到 200 多个下游工具所需的强大功能，因此营销、销售和客户成功团队可以使用它来个性化体验、增加收入并最终发展业务。 Hightouch 的营销人员友好功能使您无需编写代码即可轻松完成复杂和定制的用例。借助 SQL 或 Customer Studio（一套无代码功能套件）的强大功能，组织中的任何人都可以探索客户数据并将其同步到他们日常使用的工具中。作为反向 ETL 类别的先驱，Hightouch 正在引领客户数据平台行业向仓库原生可组合 CDP 架构转型。这种新范式将数据仓库转变为一个引擎，可以为所有营销用例提供动力，并释放现代组织所需的安全性、灵活性和价值实现时间。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一个工作区，您可以使用它来创建从调查到 Web 应用程序和门户的任何内容 - 一切都在一个地方。 Formaloo 附带了一组强大的构建块来收集、组织和理解您的数据。各种规模的团队都使用 Formaloo 来构建参与度调查、会员门户、公告板、聊天机器人以及更多工具来吸引受众。