客户数据平台 - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

Piwik PRO

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Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如何，都可以毫无延迟或处理问题地获取数据。易于创建受众、获取和行为报告，让您的数据讲述故事，无需任何额外的可视化工具。标签管理器 轻松管理网站、数字产品和安全会员区域的标签、像素和 JavaScript 代码，无需 IT 团队的参与。利用庞大的标签模板、触发器和条件库扩展您的分析能力。通过定义哪些标签需要事先同意来保持遵守隐私法，并根据用户隐私偏好调整您的跟踪。客户数据平台 在一个地方查看所有客户的数据并更好地了解他们，无论是团体还是个人。从 CRM、电子商务平台、线下、Web 表单、移动应用程序和其他来源导入和聚合数据，以实现单一客户视图。在不影响隐私和安全的情况下改进您的跨渠道营销工作。同意管理器收集并处理同意书和数据请求，以尊重世界各地的用户隐私权。让您的工具和网站跟上欧盟的 GDPR、加利福尼亚州的 CCPA、巴西的 LGPD 和世界各地的其他法律。了解我们能为您的组织做些什么。访问：https://piwik.pro/