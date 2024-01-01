客户数据平台 - 最热门应用 - 百慕大

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客户数据平台 (CDP) 在统一和集中单一数据库中的客户数据方面发挥着至关重要的作用。这些工具为营销团队提供了执行成功营销活动所需的基本见解。 CDP 有能力从各种来源（线上和线下）收集数据，包括网站、移动应用程序和电子邮件平台，从而提供每个客户的全面概览。数据检索后，CDP 使组织能够预测个人客户最有效的后续步骤，帮助企业了解如何留住特定客户。此外，客户服务团队可以利用 CDP 来根据每个客户的独特需求定制支持服务。 CDP 中常见与营销自动化软件、数据仓库软件和其他数据存储平台的集成功能。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一个工作区，您可以使用它来创建从调查到 Web 应用程序和门户的任何内容 - 一切都在一个地方。 Formaloo 附带了一组强大的构建块来收集、组织和理解您的数据。各种规模的团队都使用 Formaloo 来构建参与度调查、会员门户、公告板、聊天机器人以及更多工具来吸引受众。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Hightouch
hightouch.io
Hightouch 是一个数据激活平台，可帮助组织将客户数据转化为行动。该平台提供了从任何数据仓库收集、准备数据并将其激活到 200 多个下游工具所需的强大功能，因此营销、销售和客户成功团队可以使用它来个性化体验、增加收入并最终发展业务。 Hightouch 的营销人员友好功能使您无需编写代码即可轻松完成复杂和定制的用例。借助 SQL 或 Customer Studio（一套无代码功能套件）的强大功能，组织中的任何人都可以探索客户数据并将其同步到他们日常使用的工具中。作为反向 ETL 类别的先驱，Hightouch 正在引领客户数据平台行业向仓库原生可组合 CDP 架构转型。这种新范式将数据仓...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Insider
useinsider.com
Insider 是一个用于构建个性化跨渠道体验的单一平台，使企业营销人员能够跨渠道和系统连接客户数据，使用 AI 意图引擎预测他们的未来行为，并构建个性化的客户体验。营销人员使用 Insider 的平台跨 Web、应用程序、Web 推送、电子邮件、短信、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入胜的体验。最近获得独角兽地位的 Insider 还受到纳斯达克的祝贺，成为世界上唯一由女性创立、女性领导的 B2B SaaS 独角兽之一。 CrunchBase 最近将 Insider 联合创始人兼首席执行官汉德·西林吉尔 (Hande Cilingir) 评为美国以外的顶级女性首席执行官之...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin 是一种低代码内部工具解决方案，可帮助开发人员快速为其业务团队配备内部工具，例如功能齐全的管理面板、仪表板和数据库操作工具，这些工具针对其运营量身定制并可随时扩展。您所需要做的就是连接数据源，稍后就会根据您的数据自动生成功能齐全的管理面板。然后使用低代码组件轻松自定义它，以满足您的独特需求。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
Lexer
lexer.io
Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst 是通过客户推动增长的领先平台。旨在在整个客户体验中提供价值； Catalyst 将新买家转化为终身收入。通过以保留为导向的工作流程和以收入为中心的自动化，我们增强了以客户为中心的团队。 Catalyst 的无缝企业集成将孤立的客户数据集中到行业最直观的平台中，并由先进的工作流程提供支持。自动化并扩展您一流的客户旅程；提高用户生产力和采用率；并提供对客户健康状况的清晰洞察，从引导到宣传，精确优化客户体验。与 Catalyst 值得信赖的团队和直观的平台合作，构建、迭代和扩展以客户为主导的增长战略。了解更多信息，请访问 https://catalyst.io/
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业...
Totango
totango.com
Totango 是企业无法超越的客户成功软件，提供无限的可扩展性和无与伦比的价值实现时间，帮助跨职能企业团队提高生产力、保留率和扩展。预构建的客户成功计划嵌入了行业最佳实践，可以快速轻松地开始、定制您的业务，并在客户旅程的每个阶段实现关键业务成果。全球最大的客户成功团队（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 集成客户数据，以 360 度了解客户健康状况、协作管理客户组合，并主动、智能地与客户互动。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个创新的一体化全渠道营销云平台，由许多不同的工具组成，旨在提高销售额并降低营销成本。该平台的高科技基于数据收集、分析、自动化和数字营销。 WayMore 适合所有企业，无论行业或规模如何。平台的简单设计使用户体验非常轻松。 如何？ * 将您的客户置于综合方法的中心。 * 整合您的所有数据源。借助人工智能的力量分析数据，更好地了解您的受众。 * 对受众进行微细分，以最大限度地提高参与率。 * 通过正确的渠道、在正确的时刻、以正确的内容与每个细分受众群进行沟通。 * 实施自动化以避免手动任务。 为什么？ * 将潜在客户转化为忠实客户。 * 节省时间和精力。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Tealium
tealium.com
Tealium 是最值得信赖的客户数据平台 (CDP)。 Tealium 连接数据，以便您可以与客户建立联系。 Tealium 通过网络、移动、离线和物联网连接客户数据，以便企业可以更好地与客户建立联系。 Tealium 的交钥匙集成生态系统支持 1,300 多个内置连接，使品牌能够创建完整、实时的客户数据基础设施。 Tealium 的解决方案包括具有机器学习、标签管理、API 中心和数据管理解决方案的客户数据平台，使客户数据更有价值、可操作、符合隐私且安全。全球超过 850 家领先企业信赖 Tealium 为其客户数据战略提供支持。 Tealium 值得信赖、灵活的 CDP 加上业界最...
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售行业领先的客户参与平台。 Listrak 通过无缝跨渠道编排提供一流的电子邮件、短信营销、身份解析营销和推送通知，为 1,000 多家零售商带来成果。 Listrak 的数据优先方法可大规模提供 1:1 个性化服务，因此您可以在正确的时间通过正确的渠道和设备组合发送消息，从而最大限度地提高客户参与度、收入和终身价值。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可与任何第三方系统无缝集成，并可将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
Pimcore
pimcore.com
深受开发者、机构和企业的喜爱：Pimcore Platform™ 是一个先进的开源平台，受到全球超过 110,000 家公司的信赖。它为数字资产管理 (DAM)、产品信息管理 (PIM)、主数据管理 (MDM)、数字体验管理 (DXP/CMS)、多渠道发布 (CDP) 和数字商务。 Pimcore 受到领先行业分析师的认可，并被百事可乐、索尼和奥迪等财富 100 强公司所使用，因其灵活性、100% API 驱动架构、可组合技术、快速上市时间而成为出色的开源替代方案，以及由 130 多家解决方案提供商组成的强大的全球合作伙伴网络。请访问 pimcore.com 了解更多信息。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款人工智能驱动的营销自动化软件，旨在简化营销流程并优化结果。它包含旨在增强营销不同方面的功能，包括电子邮件和短信营销、推送通知、实时聊天、潜在客户评分等。 Ortto 拥有自己的跨平台人工智能系统，从而确保无缝的工作流程。其人工智能功能包括电子邮件主题行建议、电子邮件打开率预测以及创建推送通知和短信期间的内容推荐。 Ortto 还提供自动实时聊天内容，其中软件根据网站内容、过去的票证和现有帮助文档生成响应。 对于更高级的操作，用户还可以根据自己的数据训练自定义人工智能模型。通过这样做，他们可以提高生成建议的准确性和相关性。 Ortto 背后的目的是通过将人工智能功能集成...
Census
getcensus.com
Census 是领先的数据激活平台，由反向 ETL 提供支持。我们将数据仓库转变为营销和业务运营的中心，使每个人都能够利用可信的、可操作的数据采取行动。无需自定义脚本或工程支持！ Fivetran、Sonos、Canva、Orangetheory Fitness、Notion 和 Figma 等数百家现代公司使用 Census 将其客户数据同步到业务团队依赖的工具，实现了将客户获取成本降低 50%、为超过 125 名客户提供个性化营销等成果百万用户，销售效率提高 10 倍，支持时间减少 98%。
Plumb5
plumb5.com
通过网络、移动设备、电子邮件和短信开展全渠道营销活动。轻松使用推送通知和应用内消息传递。 Plumb5 是一个实时客户参与平台，可帮助营销人员通过智能营销策略保持用户参与度并赢回用户。人工智能赋能营销自动化
Transitiv
transitiv.io
我们打造了全球第一个全自动、优化、真正开放的多渠道营销平台。
Squirro
squirro.com
Squirro 是一款多功能生成式 AI 工具，专为企业搜索、洞察和自动化而设计。它采用先进的人工智能框架检索增强生成 (RAG) 构建，可提高大型语言模型 (LLM) 生成的响应的准确性。 通过合并外部知识源来支持模型的内部理解，可以实现这种增强。该工具的 SquirroGPT 组件使用语义搜索来查询 LLM，从而促进更高效、更明智的数据检索过程。 当用户输入提示时，SquirroGPT 会搜索知识库，包括提取的数据和文档。然后相关信息被发送到法学硕士，响应在转发给用户之前根据知识库进行验证。 这确保了每个答案都有证据支持，并且精炼过程减少了不准确的答案。该工具还专门提供对复杂组织数据...
DinMo
dinmo.com
在 DinMo，我们设想一个企业通过利用数据的力量蓬勃发展的世界。我们的使命是简化数据访问、消除复杂性并促进数据驱动的文化，使团队能够做出明智的决策并促进增长。 DinMo 提供了一个一体化平台，可以简化业务知识，无需存储任何数据，因为我们直接从客户的数据仓库中读取数据。这种方法允许非技术用户无缝访问他们的数据，而不会遇到与数据仓库相关的复杂性。通过作为业务逻辑的单一事实来源，我们确保用户可以通过我们的生成式人工智能技术提取智能见解。这种创新方法无需数据分析师即可实现数据驱动的决策。此外，我们的平台使用户能够在没有代码的情况下创建自定义细分，使用自然语言来定义目标受众并发现隐藏的机会。为了使所...
Session AI
sessionai.com
Session AI 是会话营销的先驱，这是领先的在线零售商在隐私至上的世界中转化网站访问者所需的关键功能。使用获得专利的机器学习，Session AI 只需五次点击即可预测购买意图，使在线零售商能够实时为每位访问者提供正确的报价，而无需个人身份信息或第三方 cookie。了解有关电子商务营销未来的更多信息，请访问 www.sessionai.com。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并合并您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesfo...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户互动的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP 是欧洲为欧洲打造的简单、安全且有影响力的客户数据平台。 Zeotap CDP 使品牌能够在现在以及无 Cookie 的未来整合、统一、细分和编排客户数据，同时将消费者隐私和合规性放在首位。它提供了一个专为营销人员构建的简单 UI，可为消费者提供个性化体验，从而在短短 8 周内改善营销、销售和服务方面的业务成果。
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle 是最大的独立客户数据平台。我们可以轻松地在整个产品和客户生命周期中全面管理客户数据。我们支持通过 SDK、批量导入和合作伙伴源进行无限输入，以及对 300 多个预构建集成的无限输出。我们提供一套数据质量和治理功能，用于管理数据完整性并提供精细的隐私控制以遵守同意状态。我们使用受众构建器、无代码计算等工具来激活客户数据以获取见解，以及使用 API 以编程方式返回用户配置文件数据。 Airbnb、Jack in the Box、JetBlue、NBCUniversal、Overstock 和 Venmo 等公司的团队使用 mParticle 来提供卓越的客户体验，并通过解决阻碍...
Simon Data
simondata.com
Simon Data 为营销团队提供唯一的客户数据平台 (CDP)，旨在通过更快、更精确的细分和个性化来提高营销活动绩效。 Simon 数据平台是第一个基于 Snowflake 构建的 CDP，使品牌能够摆脱导致数据难以访问和部署的过时架构。这就是 Tripadvisor、Equinox、捷蓝航空、ASOS、Venmo 和许多其他公司依靠 Simon Data 与消费者建立联系的原因。西蒙数据平台低代码，专为营销人员使用而设计，将他们转变为数据科学家。 Simon Data 被评为 2022 年内置最佳工作场所、最佳工作场所认证，并曾 8 次成为 CDP 领域的 G2 领导者。要了解更多信息，...
Arena
arena.im
Arena 正在开发由第一方数据支持的下一代现场参与工具，以在各地建立值得信赖的现场观众。我们的解决方案 - 实时聊天、实时博客、竞技场角色）利用社交媒体中最流行的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度参与。超过 20,000 名客户相信 Arena 可以将他们的受众聚集在网络、应用程序或现场活动（或三者兼有）上，与内容、社区和商业互动。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相...
Successeve
successeve.com
Successeve 是一个基于云的客户智能平台。我们的系列产品在客户旅程的每个阶段提供可操作的评分和分析，以促进销售、营销和客户成功团队的工作。我们的目标是通过转化、保留和扩大更多客户来帮助公司实现增长。 Successeve 产品由三个核心引擎推动：数据集中、分数和自动化操作。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个尖端的客户服务和收入平台，建立在独特的数据模型和洞察引擎之上，可增强全球客户成功、客户管理和收入团队的能力。 RevSetter 可以提高面向收入的团队的效率 - 从简化的入职和快速实现价值开始，它可以为 IC、经理和最高管理层进行完全定制，并且能够为整个收入旅程的行动和工作流程提供支持。我们构建平台是为了应对市场当前的挑战，同时也满足全球收入团队不断变化的需求。是时候为您的企业提供一整套解决方案，包括自动化工作流程、强大的数据管理、动态客户旅程、产品使用分析等等，所有这些都集中在一个创新解决方案中。
Lifesight
lifesight.io
让每一分营销费用都发挥作用 - 利用您自己的数据和人工智能支持的测量来做出最佳的营销决策。不需要数据分析师或科学家。 Lifesight 的平台使现代营销人员能够通过掌握客户数据、减少 ID 丢失、支持个性化自有渠道体验以及实现隐私安全测量来取得更大成果。
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack 是领先的仓库原生 CDP。借助 RudderStack 的端到端平台和灵活、强大的工具，数据团队可以轻松收集、统一和激活客户数据，以推动整个业务的增长。超过 30,000 个网站和应用程序运行 RudderStack，包括 Crate & Barrel、Foot Locker、Glassdoor、Stripe、Allbirds 等。 RudderStack 于 2020 年收购 Blendo
Squeezely
squeezely.tech
我们以每个人都可以做到的方式，通过将客户互动转化为个性化体验来帮助企业提高转化率。 Squeezely CDP 通过三个简单步骤帮助企业大规模推动个性化： 收集 - 将所有来源的数据收集到一处。转换 - 将数据转换为段和动作，例如我们内置的智能受众和产品推荐。资本化 - 将在您的网站、电子邮件营销和广告活动中提供个性化体验。优势 快速集成 - 您将立即启动并运行 实时数据可用性 - 无滞后 大规模个性化 - 与每个客户高度相关和自动化的方法 先进的机器学习技术 - 确保最佳性能 出色的支持 - 我们我们随时帮助您实现目标 观看我们的视频：https://www.youtube.com/chan...
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS 为营销团队提供支持已超过 17 年，帮助他们的数据更适合报告和分析。我们的平台荣获 2019 年 MarTech 突破奖“最佳整体营销活动管理解决方案”奖
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 帮助品牌在正确的时间、通过正确的渠道向正确的人传递正确的信息。通过实施 100% 定制的数据集市，可以捕获所有数据并围绕统一的配置文件组织它们，以便个性化全渠道交互，并实时提供相关、可靠和可操作的信息。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、机构、平台、销售和营销专业人士以及数据科学团队提供 B2B 受众数据的领先提供商。我们独特的 B2B 数据产品可实现真正的多渠道营销，让您能够在您想要使用的每个平台的所有营销渠道中瞄准相同的受众。我们专有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味着您每次都能接触到同一个人。而且，我们提供行业内最大的受众范围。我们的客户定期与我们合作来生成和激活自定义细分和受众。我们是提取情报并使其对您的特定业务和受众需求有用的专家。没有其他公司拥有比这更容易获得的独特业务数据。 NetWise 使用世界一流的技术和非传统数据集为其客户和合作伙伴提供独特的 B2B 数据...
Journify
journify.io
Journify - 可组合的客户数据平台，可帮助营销人员收集和统一客户资料、定义动态受众并实时激活他们。
Herogi
herogi.com
Herogi 是针对快速移动的大数据进行智能自动化操作的端到端解决方案。它与第三方服务的无缝集成和内置的复杂事件处理能力为基于技术的解决方案提供了自动化智能。 Herogi 在事件发生时关注事件数据，然后及时采取行动。其基于事件和有状态的架构可确保对客户的实时操作响应。
FLYDE
flyde.io
大多数企业没有正确利用数据堆栈的力量，这可能导致每年 4-7% 的收入损失。我们构建了 FLYDE SaaS 平台，帮助已经拥有先进技术堆栈（CRM、电子商务平台、营销自动化软件、零售跟踪技术、数字营销活动等）但在两种情况下仍然经历痛苦或紧张的消费品牌和零售商：数据分散。公司的数据源处于孤岛状态并且彼此断开连接。 FLYDE 是最简单、最易于访问的客户数据平台，能够连接您的所有数据源，并提供客户控制面板，其中包含 360 度客户群详细视图，您可以实时采取行动。通过上个世纪的系统进行的预测。在许多情况下，即使数据源之间有良好的连接，企业也会通过上世纪的系统零星地部署预测模型。 FLYDE 将自己...
Custobar
custobar.com
您的客户是个人。就这样对待他们。 Custobar 可让您全面了解每位客户以及他们如何与您的企业互动 - 通过他们与您见面的所有渠道。 我们收集您的所有客户交易数据，并使其易于理解且可操作。