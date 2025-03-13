客户倡导软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
客户倡导软件，也称为倡导营销或推荐营销软件，使企业能够利用客户的支持，通过口碑宣传其消息、内容或产品。这些工具通过促进收集可用于潜在客户的推荐和推荐，在帮助公司的营销、销售和成功团队方面发挥着至关重要的作用。热情的客户倡导者愿意分享他们的产品和服务体验的轶事证据，而客户倡导软件程序简化了这一共享过程。此外，该软件还可以作为催化剂，鼓励公司积极参与产品测试、提供有价值的反馈并分享值得注意的更新。
提交新应用
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款云端会员管理软件，帮助企业管理和优化其会员及推荐营销计划，支持多种电子商务平台的集成。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一个简单的平台，帮助SaaS公司通过 Stripe 和 Paddle 创建和管理会员及推荐计划。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero是一款综合的推荐、影响者和会员营销软件，提供灵活工具和实时分析，以优化企业的营销效果。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Roster
getroster.com
Roster 是一款帮助公司将热情客户转化为品牌大使的应用，增强品牌知名度并推动收入增长。
Referral Factory
referral-factory.com
推荐工厂是一款无代码软件，帮助企业快速创建和管理推荐及联盟程序，提供数据追踪和多种工具集成。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一款帮助品牌通过创建个性化的影响者店面来提高创作者变现能力的应用，提升销售转化和订单价值。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence是一个客户声音平台，自动生成案例研究、推荐和统计数据，帮助团队展示产品价值。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一款会员营销平台，帮助企业管理会员计划、跟踪销售和活动，简化佣金管理和营销传播。
Smile.io
smile.io
Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款声誉营销平台，帮助企业自动收集客户评论，提高在线信誉和销售，简化市场营销过程。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 应用帮助使用 Stripe 的支付链接的公司在 5 分钟内通过简单的复制粘贴集成开始跟踪推荐，无需服务器或编码.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf是一个推荐软件，帮助企业管理推荐计划，监控性能并优化增长策略，以促进客户参与和获取。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Affilae
affilae.com
Affilae是一个会员营销平台，帮助企业创建和管理自己的会员网络，提供实时跟踪、佣金管理和活动分析等工具。
Talkable
talkable.com
Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一个为B2B SaaS公司设计的会员管理工具，帮助企业扩大会员网络，并支持佣金跟踪和合作伙伴管理。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一个推荐和忠诚度营销软件，帮助企业激励客户并管理推荐计划，提升客户忠诚度和增加收入。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客户体验管理平台，自动收集反馈并与收入数据结合，帮助企业改善客户关系和降低流失率。
Referral Rocket
referralrocket.io
推荐火箭是一个帮助企业启动和管理推荐计划的应用，旨在提升客户获取和保留率，提高客户满意度。
Harviist
harviist.com
Harviist 是一款简单实惠的插件平台，帮助企业创建和跟踪客户推荐活动，促进真实的口碑推荐。
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io是一个品牌推荐平台，旨在通过个性化空间和游戏化元素，增强品牌大使与品牌之间的互动和信任。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件云是一个客户忠诚度平台，帮助企业收集和分析客户数据，提供个性化体验以提高客户参与和忠诚度。
Perkville
perkville.com
珀克维尔是一款面向健康、健身、美容和零售行业的忠诚度和奖励解决方案，支持定制化积分和奖励计划，帮助企业提升客户保留率。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一款企业级管理平台，帮助品牌管理大使、影响者及联盟，优化沟通和任务分配，提升品牌影响力和转化率。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推荐营销软件，帮助企业启动和优化推荐计划，支持多种奖励，易于与现有系统集成。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一个简单有效的工具，帮助企业和个人品牌自动启动、管理和追踪口碑营销活动。
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs是一款简单的推荐程序管理应用，可以自动跟踪推荐链接和积分，无限制地接收推荐，帮助找到客户推荐人和管理积分。
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 是一款通过个人推荐实现B2B企业收益的新兴应用，帮助用户零成本扩大业务或依赖推荐谋生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala是一个客户忠诚和评价平台，结合忠诚度计划、客户反馈和推荐系统，帮助企业提升客户留存和增加客户群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是一个为电商品牌提供个性化忠诚度和推荐计划的应用，让用户通过完成订单等操作赚取积分，促进客户留存。
Partnero
partnero.com
Partnero是一个合作伙伴管理软件，帮助SaaS和电商企业创建、跟踪和分析会员及推荐计划，优化合作伙伴关系。
OneLocal
onelocal.com
OneLocal是一款为小型企业提供营销管理的平台，帮助用户提高在线可见性、联系客户和简化服务流程。
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster是一个众筹工具，通过会员营销和推荐跟踪帮助项目创作者提升项目宣传和管理，引导支持者参与。
Base AI
base.ai
Base是一个B2B客户营销与倡导自动化平台，通过AI帮助市场营销人员简化客户互动、生成客户推荐、获得洞察和扩大倡导。
Synup
synup.com
Synup是一款帮助企业管理在线形象的工具，支持本地列表、声誉管理和社交媒体管理，以提升搜索排名和客户互动。
ReferralCandy
referralcandy.com
推荐Candy是一款帮助企业通过客户推荐推动销售的工具，支持推荐程序的创建与管理，并追踪推荐及奖励。
Herdify
herdify.com
Herdify是一款行为分析应用，检测品牌周围的真实社区，帮助企业了解消费者购买行为并战略性发展。
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius推荐应用自动化推荐过程，帮助企业管理和跟踪推荐计划，激励客户成为品牌拥护者。
Retainful
retainful.com
Retainful 是一个电子邮件营销自动化平台，帮助电商恢复废弃购物车和激励客户购买，提供个性化优惠和自动邮件功能。
ReferIn
referin.com
ReferIn 是一款市场推广工具，帮助销售团队通过温暖引荐获取客户机会，发现高价值的潜在客户。
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals 是一款易于设置且价格合理的推荐营销软件，帮助企业管理推荐活动并提升客户忠诚度。
Referral Rock
referralrock.com
推荐岩石是一款推荐营销软件，帮助企业创建和管理推荐程序，增强口碑营销并提高客户获取和忠诚度。
Prefinery
prefinery.com
Prefinery是一款客户获取平台，专注于产品发布和推荐程序，提供推荐跟踪、自动化邮件和可定制奖励选项。
Get The Referral
getthereferral.com
获得推荐是一款基于应用的推荐平台，简化推荐过程，管理沟通和项目，支持自动跟踪和分析推荐营销效果。
Aklamio
aklamio.com
Aklamio是一款客户激励平台，帮助企业通过推荐、客户获取和忠诚度计划来吸引和留住客户。
Extole
extole.com
Extole是一个帮助企业管理和优化客户推荐营销的平台，支持创建、跟踪推荐计划以增强客户参与和提高品牌知名度。
Mention Me
mention-me.com
提及我是一款促进客户推荐和口碑营销的平台，支持企业管理和追踪客户分享，从而提高品牌知名度和销售。
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo是一款自动管理访客照片和视频的应用，简化媒体捕获和分享，帮助企业提升顾客体验和增加业务。