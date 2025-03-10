客户倡导软件 - 最热门应用

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客户倡导软件，也称为倡导营销或推荐营销软件，使企业能够利用客户的支持，通过口碑宣传其消息、内容或产品。这些工具通过促进收集可用于潜在客户的推荐和推荐，在帮助公司的营销、销售和成功团队方面发挥着至关重要的作用。热情的客户倡导者愿意分享他们的产品和服务体验的轶事证据，而客户倡导软件程序简化了这一共享过程。此外，该软件还可以作为催化剂，鼓励公司积极参与产品测试、提供有价值的反馈并分享值得注意的更新。
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款云端会员管理软件，帮助企业管理和优化其会员及推荐营销计划，支持多种电子商务平台的集成。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一个简单的平台，帮助SaaS公司通过 Stripe 和 Paddle 创建和管理会员及推荐计划。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero是一款综合的推荐、影响者和会员营销软件，提供灵活工具和实时分析，以优化企业的营销效果。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Roster
getroster.com
Roster 是一款帮助公司将热情客户转化为品牌大使的应用，增强品牌知名度并推动收入增长。
Referral Factory
referral-factory.com
推荐工厂是一款无代码软件，帮助企业快速创建和管理推荐及联盟程序，提供数据追踪和多种工具集成。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一款帮助品牌通过创建个性化的影响者店面来提高创作者变现能力的应用，提升销售转化和订单价值。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一款会员营销平台，帮助企业管理会员计划、跟踪销售和活动，简化佣金管理和营销传播。
Smile.io
smile.io
Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence是一个客户声音平台，自动生成案例研究、推荐和统计数据，帮助团队展示产品价值。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款声誉营销平台，帮助企业自动收集客户评论，提高在线信誉和销售，简化市场营销过程。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 应用帮助使用 Stripe 的支付链接的公司在 5 分钟内通过简单的复制粘贴集成开始跟踪推荐，无需服务器或编码.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf是一个推荐软件，帮助企业管理推荐计划，监控性能并优化增长策略，以促进客户参与和获取。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Affilae
affilae.com
Affilae是一个会员营销平台，帮助企业创建和管理自己的会员网络，提供实时跟踪、佣金管理和活动分析等工具。
Talkable
talkable.com
Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一个为B2B SaaS公司设计的会员管理工具，帮助企业扩大会员网络，并支持佣金跟踪和合作伙伴管理。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一个推荐和忠诚度营销软件，帮助企业激励客户并管理推荐计划，提升客户忠诚度和增加收入。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客户体验管理平台，自动收集反馈并与收入数据结合，帮助企业改善客户关系和降低流失率。
Referral Rocket
referralrocket.io
推荐火箭是一个帮助企业启动和管理推荐计划的应用，旨在提升客户获取和保留率，提高客户满意度。
Harviist
harviist.com
Harviist 是一款简单实惠的插件平台，帮助企业创建和跟踪客户推荐活动，促进真实的口碑推荐。
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io是一个品牌推荐平台，旨在通过个性化空间和游戏化元素，增强品牌大使与品牌之间的互动和信任。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件云是一个客户忠诚度平台，帮助企业收集和分析客户数据，提供个性化体验以提高客户参与和忠诚度。
Perkville
perkville.com
珀克维尔是一款面向健康、健身、美容和零售行业的忠诚度和奖励解决方案，支持定制化积分和奖励计划，帮助企业提升客户保留率。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一款企业级管理平台，帮助品牌管理大使、影响者及联盟，优化沟通和任务分配，提升品牌影响力和转化率。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推荐营销软件，帮助企业启动和优化推荐计划，支持多种奖励，易于与现有系统集成。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一个简单有效的工具，帮助企业和个人品牌自动启动、管理和追踪口碑营销活动。
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs是一款简单的推荐程序管理应用，可以自动跟踪推荐链接和积分，无限制地接收推荐，帮助找到客户推荐人和管理积分。
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 是一款通过个人推荐实现B2B企业收益的新兴应用，帮助用户零成本扩大业务或依赖推荐谋生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala是一个客户忠诚和评价平台，结合忠诚度计划、客户反馈和推荐系统，帮助企业提升客户留存和增加客户群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是一个为电商品牌提供个性化忠诚度和推荐计划的应用，让用户通过完成订单等操作赚取积分，促进客户留存。
Partnero
partnero.com
Partnero是一个合作伙伴管理软件，帮助SaaS和电商企业创建、跟踪和分析会员及推荐计划，优化合作伙伴关系。
OneLocal
onelocal.com
OneLocal是一款为小型企业提供营销管理的平台，帮助用户提高在线可见性、联系客户和简化服务流程。
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster是一个众筹工具，通过会员营销和推荐跟踪帮助项目创作者提升项目宣传和管理，引导支持者参与。
Base AI
base.ai
Base是一个B2B客户营销与倡导自动化平台，通过AI帮助市场营销人员简化客户互动、生成客户推荐、获得洞察和扩大倡导。
Synup
synup.com
Synup是一款帮助企业管理在线形象的工具，支持本地列表、声誉管理和社交媒体管理，以提升搜索排名和客户互动。
ReferralCandy
referralcandy.com
推荐Candy是一款帮助企业通过客户推荐推动销售的工具，支持推荐程序的创建与管理，并追踪推荐及奖励。
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals 可以自动化您的推荐流程，创建品牌拥护者，并帮助您以更少的时间、成本和麻烦来发展业务。它与您已经使用的平台集成，自动执行耗时且令人沮丧的推荐流程，并将您的客户转变为品牌拥护者。我们利用尖端的自动化技术来释放推荐营销的不可思议的力量，围绕您的品牌引起轰动，并将满意的客户转变为直言不讳的品牌拥护者。 Genius Referrals 最适合需要更多动态解决方案和推荐计划流程自动化的品牌。我们为 B2B、B2C、SaaS、零售和企业提供端到端解决方案。
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恢复废弃的购物车，赢回客户，并通过更好的电子邮件营销推动重复销售。轻松发送具有吸引力和转化率的电子邮件。
ReferIn
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ReferIn 是一种进入市场的工具，使销售团队能够通过热情地向客户介绍（而不是依赖于低转化率的冷外展）来建立渠道。 ReferIn 识别出在您的高管、投资者、顾问和员工网络中进行热情介绍的所有机会。这通常会释放您的 SDR/销售团队可能缺少的数百万美元的管道，现在只需点击几下即可执行！
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invitereferrals.com
InviteReferrals 是最好的推荐软件，易于设置且价格实惠。 InviteReferrals 受到超过 10,000 家企业和小型企业的信任，包括 Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等几个名字 & 自 2009 年以来一直在开展活动 特点 -无限推荐 -GDPR 合规性 -支付管理 -钱包集成 -多种营销活动 -2 种方式满足 -模板支持 -自定义要求 -多语言 45+ -API 支持
Referral Rock
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通过与您的业务相结合的一流推荐营销软件来吸引更多客户。自动化询问、培育多种股票、调整激励措施、转化为销售，然后重复进行病毒式自我反馈推荐计划。为任何企业（不仅仅是电子商务）运行推荐朋友、影响者和合作伙伴计划，并通过适合您业务的推荐计划软件最大限度地提高您的口碑推荐。您的品牌、您的声音、您的激励结构和您的奖励都与您的系统和业务流程集成。我们的目标是，您不是每天都在我们的平台上，您的口碑会自动运行，这样您就可以放松身心，看着您的推荐滚滚而来。我们使设置变得容易，并避免推荐中最大的错误通过内置最佳实践和实时审核进行营销，以确保您的计划发挥其潜力。
Prefinery
prefinery.com
Prefinery 是一个病毒式客户获取平台，用于产品发布和口碑推荐计划。
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral 是一个基于应用程序的 SaaS 推荐平台，它结合了沟通、项目管理和参与工具，可推动高质量的推荐。 GTR 将管理客户线索和通信的集成仪表板与引人入胜的品牌移动应用程序相结合，使客户能够更轻松地积极推荐并快速获得他们的努力奖励。
Aklamio
aklamio.com
Aklamio 的客户激励平台使品牌能够通过获取新客户、留住现有客户并将其转变为品牌拥护者来实现增长。世界各地的企业都使用我们完全托管的平台，为客户生命周期的任何选定时刻提供多种不同类型的激励措施（现金、代金券、二氧化碳抵消）。我们的模块可用于推荐、获取、追加销售以及保留和忠诚度计划。它们可以在不中断业务的情况下以 0 设置成本实施。 Aklamio 设置简单、灵活且可定制，为品牌提供了新的增长渠道，让他们可以轻松地将其添加到营销组合中。 Aklamio 成立于 2011 年，已成为激励营销领域的市场领导者，并与 300 多个国际品牌合作。该公司在柏林、伦敦和马德里设有办事处，是德国发展速度第二快的科技公司。
Extole
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零售和金融服务公司使用 Extole 将客户转变为拥护者。我们的企业平台和专家团队创建参与、倡导和推荐计划，以便品牌能够利用客户联系、分享和推荐的力量来提高利润。借助 Extole，营销人员可以吸引数千名拥护者，扩大口碑以获取新客户，并利用他们最大的竞争优势：客户来提高品牌忠诚度。
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mention-me.com
与其他广告相比，更多的消费者相信朋友推荐的品牌。这就是为什么提及我的核心理念是每个品牌都应该首先考虑宣传。通过关注客户喜爱，您将建立一个快速增长的品牌粉丝群，他们会花更多的钱、经常回来并带上他们的朋友。与简单的推荐小部件不同，我们将推荐视为一门科学。在第一方数据和机器学习的支持下，我们的平台将推荐营销转变为高效的多渠道获取策略，从而提高整个营销组合的投资回报率。数字不言而喻。自 2013 年以来，我们已为 Puma、ASOS、Pret a Manger、Charlotte Tilbury 和 Ted Baker 等 500 多个以客户为中心的品牌提供了 550 万次推荐和 15 亿美元的收入。准备好利用品牌粉丝的指数级力量了吗？访问提及-me.com/talk-to-sales。
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