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客户倡导软件，也称为倡导营销或推荐营销软件，使企业能够利用客户的支持，通过口碑宣传其消息、内容或产品。这些工具通过促进收集可用于潜在客户的推荐和推荐，在帮助公司的营销、销售和成功团队方面发挥着至关重要的作用。热情的客户倡导者愿意分享他们的产品和服务体验的轶事证据，而客户倡导软件程序简化了这一共享过程。此外，该软件还可以作为催化剂，鼓励公司积极参与产品测试、提供有价值的反馈并分享值得注意的更新。
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Partnero
partnero.com
适用于 SaaS 和电子商务业务的合作伙伴管理软件
Mention Me
mention-me.com
与其他广告相比，更多的消费者相信朋友推荐的品牌。这就是为什么提及我的核心理念是每个品牌都应该首先考虑宣传。通过关注客户喜爱，您将建立一个快速增长的品牌粉丝群，他们会花更多的钱、经常回来并带上他们的朋友。与简单的推荐小部件不同，我们将推荐视为一门科学。在第一方数据和机器学习的支持下，我们的平台将推荐营销转变为高效的多渠道获取策略，从而提高整个营销组合的投资回报率。数字不言而喻。自 2013 年以来，我们已为 Puma、ASOS、Pret a Manger、Charlotte Tilbury 和 Ted Baker 等 500 多个以客户为中心的品牌提供了 550 万次推荐和 15 亿美元的收入。准备好利用品牌粉丝的指数级力量了吗？访问提及-me.com/talk-to-sales。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
Extole
extole.com
零售和金融服务公司使用 Extole 将客户转变为拥护者。我们的企业平台和专家团队创建参与、倡导和推荐计划，以便品牌能够利用客户联系、分享和推荐的力量来提高利润。借助 Extole，营销人员可以吸引数千名拥护者，扩大口碑以获取新客户，并利用他们最大的竞争优势：客户来提高品牌忠诚度。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龙、水疗和零售行业领先的保留和推荐解决方案。我们的奖励计划直接与 POS 或调度系统集成，可以为每个企业量身定制。 Perkville 系统在世界各地的企业中得到应用，可以推动推荐、奖励客户回访和购买，甚至生成社交媒体帖子。了解 Perkville 如何帮助您增加客户群并发展业务。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
Aklamio
aklamio.com
Aklamio 的客户激励平台使品牌能够通过获取新客户、留住现有客户并将其转变为品牌拥护者来实现增长。世界各地的企业都使用我们完全托管的平台，为客户生命周期的任何选定时刻提供多种不同类型的激励措施（现金、代金券、二氧化碳抵消）。我们的模块可用于推荐、获取、追加销售以及保留和忠诚度计划。它们可以在不中断业务的情况下以 0 设置成本实施。 Aklamio 设置简单、灵活且可定制，为品牌提供了新的增长渠道，让他们可以轻松地将其添加到营销组合中。 Aklamio 成立于 2011 年，已成为激励营销领域的市场领导者，并与 300 多个国际品牌合作。该公司在柏林、伦敦和马德里设有办事处，是德国发展速度第二快的科技公司。
Base AI
base.ai
Base 是一个 B2B 客户营销和宣传自动化平台，它使用 AI 使营销人员能够简化参与、生成客户参考、获得见解、捕获 VoC 和规模宣传。其平台使客户营销人员能够管理他们的计划并在每周不到 2 小时的时间内获得结果。在客户群的旅程中以情境方式与他们互动，无论是应用内/产品、社区、培训门户还是生命周期中的任何数字接触点。
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral 是一个基于应用程序的 SaaS 推荐平台，它结合了沟通、项目管理和参与工具，可推动高质量的推荐。 GTR 将管理客户线索和通信的集成仪表板与引人入胜的品牌移动应用程序相结合，使客户能够更轻松地积极推荐并快速获得他们的努力奖励。
Prefinery
prefinery.com
Prefinery 是一个病毒式客户获取平台，用于产品发布和口碑推荐计划。
Kickbooster
kickbooster.me
强大而有效的#crowdfunding 解决方案，帮助项目创建者将他们的想法变为现实。💡 Kickbooster 将电子商务方面的丰富知识和经验引入众筹行业，帮助项目创建者将他们的想法转化为盈利业务或扩展他们现有的产品。 Kickbooster 的工具旨在帮助项目创建者充分认识到众筹活动的好处，并成功从筹款过渡到销售。
Loyoly.io
loyoly.io
我们认为，购置成本飙升是由过时的品牌对消费者营销模式造成的。是时候做出改变了。消费者正在寻求亲密感和信任，他们会向同行寻求产品推荐。传统的推荐计划可能会达不到要求，让您感觉与您的品牌脱节。这就是 Wiink 的用武之地。我们正在通过为品牌大使与品牌互动建立个性化空间来彻底改变推荐方法。他们可以执行任务，通过游戏化解锁奖励，并为您的品牌发展做出贡献。
Referral Rock
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通过与您的业务相结合的一流推荐营销软件来吸引更多客户。自动化询问、培育多种股票、调整激励措施、转化为销售，然后重复进行病毒式自我反馈推荐计划。为任何企业（不仅仅是电子商务）运行推荐朋友、影响者和合作伙伴计划，并通过适合您业务的推荐计划软件最大限度地提高您的口碑推荐。您的品牌、您的声音、您的激励结构和您的奖励都与您的系统和业务流程集成。我们的目标是，您不是每天都在我们的平台上，您的口碑会自动运行，这样您就可以放松身心，看着您的推荐滚滚而来。我们使设置变得容易，并避免推荐中最大的错误通过内置最佳实践和实时审核进行营销，以确保您的计划发挥其潜力。
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通过 OneLocal 以正确的方式发展您的业务。营销您的小型企业不再只是购买广告。您的客户正在网上寻找您 - 您需要为他们提供找到您的方式、购买您的服务的理由以及不断回来获取更多服务的理由。 OneLocal 让您的客户能够轻松执行以下操作，从而轻松智胜并赢得竞争： - 查找并找到您 - 随时与您联系 - 向您发送短信以获取报价 - 安排服务 - 支付服务费用 - 留下联系方式在线评论 OneLocal 是满足您所有营销需求的一站式商店。您可以从一个仪表板访问您需要的每一种营销工具，并有一位专门的营销专家全程陪伴您。要了解有关 OneLocal 的更多信息，请访问：https://onelocal.com/
Synup
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Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
Influence.io
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Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
InviteReferrals
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InviteReferrals 是最好的推荐软件，易于设置且价格实惠。 InviteReferrals 受到超过 10,000 家企业和小型企业的信任，包括 Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等几个名字 & 自 2009 年以来一直在开展活动 特点 -无限推荐 -GDPR 合规性 -支付管理 -钱包集成 -多种营销活动 -2 种方式满足 -模板支持 -自定义要求 -多语言 45+ -API 支持
ReferIn
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ReferIn 是一种进入市场的工具，使销售团队能够通过热情地向客户介绍（而不是依赖于低转化率的冷外展）来建立渠道。 ReferIn 识别出在您的高管、投资者、顾问和员工网络中进行热情介绍的所有机会。这通常会释放您的 SDR/销售团队可能缺少的数百万美元的管道，现在只需点击几下即可执行！
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恢复废弃的购物车，赢回客户，并通过更好的电子邮件营销推动重复销售。轻松发送具有吸引力和转化率的电子邮件。
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Affilae是一个会员营销平台，帮助企业创建和管理自己的会员网络，提供实时跟踪、佣金管理和活动分析等工具。
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Genius Referrals 可以自动化您的推荐流程，创建品牌拥护者，并帮助您以更少的时间、成本和麻烦来发展业务。它与您已经使用的平台集成，自动执行耗时且令人沮丧的推荐流程，并将您的客户转变为品牌拥护者。我们利用尖端的自动化技术来释放推荐营销的不可思议的力量，围绕您的品牌引起轰动，并将满意的客户转变为直言不讳的品牌拥护者。 Genius Referrals 最适合需要更多动态解决方案和推荐计划流程自动化的品牌。我们为 B2B、B2C、SaaS、零售和企业提供端到端解决方案。
Harviist
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在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
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Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
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LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
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只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
MouthPublicity.io
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MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。
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Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一个简单的平台，帮助SaaS公司通过 Stripe 和 Paddle 创建和管理会员及推荐计划。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。 CustomerGauge 是一个 B2B 客户体验管理平台，使客户能够： - 收集帐户中多个利益相关者的客户反馈 - 创建自定义仪表板以显示实时结果 - 设定与客户建立闭环的目标和目标 - 按地区、产品、设施等细分客户洞察。 - 并协调员工与客户体验相关的业务计划 CustomerGauge 也是第一个也是唯一一个自动将客户洞察与收入数据结合起来的客户体验管理解决方案。这使得 CX 经理能够： - 确定最有影响力的客户体验改进并确定优先级 - 预测未来 CX 改进对整个客户旅程的影响 - 并报告有价值的客户体验计划的投资回报率
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一款会员营销平台，帮助企业管理会员计划、跟踪销售和活动，简化佣金管理和营销传播。
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf是一个推荐软件，帮助企业管理推荐计划，监控性能并优化增长策略，以促进客户参与和获取。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款声誉营销平台，帮助企业自动收集客户评论，提高在线信誉和销售，简化市场营销过程。
ReferralCandy
referralcandy.com
推荐Candy是一款帮助企业通过客户推荐推动销售的工具，支持推荐程序的创建与管理，并追踪推荐及奖励。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
Talkable
talkable.com
Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款云端会员管理软件，帮助企业管理和优化其会员及推荐营销计划，支持多种电子商务平台的集成。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
Smile.io
smile.io
Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。
Upland Adestra
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高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
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Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
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Reditus是一个为B2B SaaS公司设计的会员管理工具，帮助企业扩大会员网络，并支持佣金跟踪和合作伙伴管理。
Sprinklr
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Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
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SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活动，提供个性化的用户体验、提高客户忠诚度并提高保留率。增加新产品功能的采用，并吸引处于客户生命周期各个阶段的用户，不错过任何增长的机会。
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GrowthHero是一款综合的推荐、影响者和会员营销软件，提供灵活工具和实时分析，以优化企业的营销效果。
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每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
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推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
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大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
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