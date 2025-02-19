客户倡导软件 - 最热门应用 - 乍得

Referral Factory

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即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 使用 Referral Factory 的拖放活动构建器，在几天而不是几周内构建您的计划。 Referral Factory 提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ * 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 * 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 * Referral Factory 还提供 webhook 功能、高级 API 和多个 Zapier 触发器，帮助您将新推荐直接纳入您已使用的工作流程。 * 用于宣传您的推荐计划的小部件、弹出窗口、嵌入内容和页面。 * 获得 200 多项推荐奖励和激励。优惠券、数字现金卡、捐赠、自己发行、通过 zapier 进行奖励等等。 * 先进的推荐分析，让您可以实时跟踪推荐计划的投资回报率。 * 完全符合 GDPR。由于可以选择支付额外费用托管您自己的数据，因此此功能特别受那些希望避免通过合规性允许其他供应商托管其客户数据的企业公司的欢迎。 价格范围从每月 95 美元到 1400 美元不等，因此有适合所有类型企业的计划。所有计划都可以获得 24/7 的聊天和视频支持。所有计划均免费加入，这意味着 Referral Factory 的支持团队将帮助您构建推荐计划、进行推广，并将其与您已使用的业务工具集成。 Referral Factory 已被 Influencer Marketing Hub 和 Growth Marketing Pro 列为排名第一的推荐软件。 2023 年为我们的客户产生了超过 300,000 次推荐！