客户倡导软件 - 最热门应用 - 尼加拉瓜

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客户倡导软件，也称为倡导营销或推荐营销软件，使企业能够利用客户的支持，通过口碑宣传其消息、内容或产品。这些工具通过促进收集可用于潜在客户的推荐和推荐，在帮助公司的营销、销售和成功团队方面发挥着至关重要的作用。热情的客户倡导者愿意分享他们的产品和服务体验的轶事证据，而客户倡导软件程序简化了这一共享过程。此外，该软件还可以作为催化剂，鼓励公司积极参与产品测试、提供有价值的反馈并分享值得注意的更新。
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是领先的员工沟通平台，可帮助您的员工通过沟通和社区实现目标。 前身为 COYO（德国）、Smarp（芬兰）和 Jubiwee（法国）
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 使用 Referral Factory 的拖放活动构建器，在几天而不是几周内构建您的计划。 Referral Factory 提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ * 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 * 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 * Referral Factory 还提供 webhook ...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠诚度平台，提供易于使用的奖励计划，帮助扩大电子商务品牌规模，将一次性销售转化为回头客、忠诚客户。超过 100,000 个品牌使用微笑积分、推荐和 VIP 计划来最大限度地提高收购力度，并将交易性购买转化为热情的品牌拥护者，让他们情不自禁地一次又一次地回来。只需点击几下，您就可以启动精美且可定制的奖励计划。此外，Smile.io 允许您奖励客户的各种行为，包括社交媒体分享、产品评论等。 Smile 应用程序的数量也在不断增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。这些应用程序允许您将程序连接到您已经使用的工具。 Smile.io 可在以下应用商店中使用：S...
Talkable
talkable.com
Talkable 的营销技术使电子商务品牌能够通过推荐和忠诚度营销计划获取并留住高价值客户。作为满足您的推荐营销和忠诚度营销需求的单一来源解决方案，品牌能够创建无缝的用户体验，旨在提高品牌参与度和建立品牌亲和力。 对于推荐和忠诚度解决方案，Talkable 提供全面的细分功能、内置 A/B 测试套件以及一流的欺诈预防智能。 Talkable 不仅仅是一个技术解决方案，我们也是您的合作伙伴。因此，每个客户都有一个专门的专家团队，他们将制定战略、设想、创建、部署和优化您的所有活动。客户成功团队将作为营销团队的延伸，设计超出您期望的推荐和忠诚度计划。 Talkable 最适合年收入超过 ...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 帮助优秀的企业获得应有的声誉、获得最高评价并赢得更多销售额。它是一个声誉营销平台，旨在通过吸引更多潜在客户和完成更多销售来帮助您的企业发展。 NiceJob 通过自动化收集客户评论和推荐的过程来实现这一点，并在所有营销渠道中利用它们来提高转化率、减少客户担忧并帮助您的企业获得最高评价。 * 领先的声誉营销平台。 * 轻松成为顶级企业并赢得更多销售额。 * 受到超过 7000 家企业的评级和信任。 将 Convert 网站添加到任何 NiceJob 计划中。转换网站保证比您现有网站的销售额至少增加 10%，确保您的网站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是一名水管工、...
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一个客户语音平台，可自动为 GTM 团队进行社交证明，在几分钟内生成经过验证的案例研究、推荐和统计数据。通过调查和第三方评论，UserEvidence 不断捕获整个客户旅程中的反馈，并创建一个客户故事库来证明您的产品的价值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改变游戏规则的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大规模创建真实的客户故事。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
ReferralCandy
referralcandy.com
想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一个联盟平台，使广告商、网络和买家能够创建自己的专用且安全的联盟网络。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。 CustomerGauge 是一个 B2B 客户体验管理平台，使客户能够： - 收集帐户中多个利益相关者的客户反馈 - 创建自定义仪表板以显示实时结果 - 设定与客户建立闭环的目标和目标 - 按地区、产品、设施等细分客户洞察。 - 并协调员工与客户体验相关的业务计划 CustomerGauge 也是第一个也是唯一一个自动将客户洞察与收入数据结合起来的客户体验管理解决方案。这使得 CX 经理能够： - 确定最有影响力的客户体验改进并确定优先级 -...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
Loyoly.io
loyoly.io
我们认为，购置成本飙升是由过时的品牌对消费者营销模式造成的。是时候做出改变了。消费者正在寻求亲密感和信任，他们会向同行寻求产品推荐。传统的推荐计划可能会达不到要求，让您感觉与您的品牌脱节。这就是 Wiink 的用武之地。我们正在通过为品牌大使与品牌互动建立个性化空间来彻底改变推荐方法。他们可以执行任务，通过游戏化解锁奖励，并为您的品牌发展做出贡献。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。
LoyalAs
loyalas.com
只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
Partnero
partnero.com
适用于 SaaS 和电子商务业务的合作伙伴管理软件
Kickbooster
kickbooster.me
强大而有效的#crowdfunding 解决方案，帮助项目创建者将他们的想法变为现实。💡 Kickbooster 将电子商务方面的丰富知识和经验引入众筹行业，帮助项目创建者将他们的想法转化为盈利业务或扩展他们现有的产品。 Kickbooster 的工具旨在帮助项目创建者充分认识到众筹活动的好处，并成功从筹款过渡到销售。
Base AI
base.ai
Base 是一个 B2B 客户营销和宣传自动化平台，它使用 AI 使营销人员能够简化参与、生成客户参考、获得见解、捕获 VoC 和规模宣传。其平台使客户营销人员能够管理他们的计划并在每周不到 2 小时的时间内获得结果。在客户群的旅程中以情境方式与他们互动，无论是应用内/产品、社区、培训门户还是生命周期中的任何数字接触点。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龙、水疗和零售行业领先的保留和推荐解决方案。我们的奖励计划直接与 POS 或调度系统集成，可以为每个企业量身定制。 Perkville 系统在世界各地的企业中得到应用，可以推动推荐、奖励客户回访和购买，甚至生成社交媒体帖子。了解 Perkville 如何帮助您增加客户群并发展业务。
Synup
synup.com
Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
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Genius Referrals 可以自动化您的推荐流程，创建品牌拥护者，并帮助您以更少的时间、成本和麻烦来发展业务。它与您已经使用的平台集成，自动执行耗时且令人沮丧的推荐流程，并将您的客户转变为品牌拥护者。我们利用尖端的自动化技术来释放推荐营销的不可思议的力量，围绕您的品牌引起轰动，并将满意的客户转变为直言不讳的品牌拥护者。 Genius Referrals 最适合需要更多动态解决方案和推荐计划流程自动化的品牌。我们为 B2B、B2C、SaaS、零售和企业提供端到端解决方案。
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恢复废弃的购物车，赢回客户，并通过更好的电子邮件营销推动重复销售。轻松发送具有吸引力和转化率的电子邮件。
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ReferIn 是一种进入市场的工具，使销售团队能够通过热情地向客户介绍（而不是依赖于低转化率的冷外展）来建立渠道。 ReferIn 识别出在您的高管、投资者、顾问和员工网络中进行热情介绍的所有机会。这通常会释放您的 SDR/销售团队可能缺少的数百万美元的管道，现在只需点击几下即可执行！
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Prefinery
prefinery.com
Prefinery 是一个病毒式客户获取平台，用于产品发布和口碑推荐计划。
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral 是一个基于应用程序的 SaaS 推荐平台，它结合了沟通、项目管理和参与工具，可推动高质量的推荐。 GTR 将管理客户线索和通信的集成仪表板与引人入胜的品牌移动应用程序相结合，使客户能够更轻松地积极推荐并快速获得他们的努力奖励。
Aklamio
aklamio.com
Aklamio 的客户激励平台使品牌能够通过获取新客户、留住现有客户并将其转变为品牌拥护者来实现增长。世界各地的企业都使用我们完全托管的平台，为客户生命周期的任何选定时刻提供多种不同类型的激励措施（现金、代金券、二氧化碳抵消）。我们的模块可用于推荐、获取、追加销售以及保留和忠诚度计划。它们可以在不中断业务的情况下以 0 设置成本实施。 Aklamio 设置简单、灵活且可定制，为品牌提供了新的增长渠道，让他们可以轻松地将其添加到营销组合中。 Aklamio 成立于 2011 年，已成为激励营销领域的市场领导者，并与 300 多个国际品牌合作。该公司在柏林、伦敦和马德里设有办事处，是德国发展速度第...
Extole
extole.com
零售和金融服务公司使用 Extole 将客户转变为拥护者。我们的企业平台和专家团队创建参与、倡导和推荐计划，以便品牌能够利用客户联系、分享和推荐的力量来提高利润。借助 Extole，营销人员可以吸引数千名拥护者，扩大口碑以获取新客户，并利用他们最大的竞争优势：客户来提高品牌忠诚度。
Mention Me
mention-me.com
与其他广告相比，更多的消费者相信朋友推荐的品牌。这就是为什么提及我的核心理念是每个品牌都应该首先考虑宣传。通过关注客户喜爱，您将建立一个快速增长的品牌粉丝群，他们会花更多的钱、经常回来并带上他们的朋友。与简单的推荐小部件不同，我们将推荐视为一门科学。在第一方数据和机器学习的支持下，我们的平台将推荐营销转变为高效的多渠道获取策略，从而提高整个营销组合的投资回报率。数字不言而喻。自 2013 年以来，我们已为 Puma、ASOS、Pret a Manger、Charlotte Tilbury 和 Ted Baker 等 500 多个以客户为中心的品牌提供了 550 万次推荐和 15 亿美元的收入。...
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客户想要记住的体验。 Fotaflo 将客户记忆转化为业务增长。 Fotaflo 是最简单的工具，可以为任何提供客户想要记住的体验的人增加推荐和重复业务。 Fotaflo 使您的企业能够利用客户捕捉并与朋友、家人和在线世界分享其体验的照片和视频的自然愿望。 Fotaflo 通过一个集中平台简化并自动化将捕获的记忆分发给所有客户，从而改进您的内部流程，并帮助您通过增加直接在线转化来实现增长。