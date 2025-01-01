课程管理软件 - 最热门应用

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课程管理软件简化了从K – 12到高等教育的各个级别的机构的教育计划的创建和实施。这些解决方案通过为机构批准的文档提供集中式存储库来帮助解决与零散课程开发相关的挑战，从而确保了建立全面课程的凝聚力方法。 该软件提供了一系列功能，包括任务管理，角色分配，批准工作流程，课程目录创建，映射，版本控制以及报告和分析工具。这个全面的工具包使教育者有能力开发，执行和评估其课程。
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ManageBac
managebac.com
ManageBac是一个支持教育机构管理学生数据和课程的综合平台，适用于国际学士学位及其他课程。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。
Classter
classter.com
Classter是一款学生信息和学习管理系统，帮助教育机构高效管理学生数据和课程，支持个性化学习与多种工具集成。
Learnt.ai
learnt.ai
Learnt.ai是一个为教育专业人士设计的AI工具，通过自动生成高质量教育资源来节省时间，支持个性化学习和互动体验。
Makers Empire
makersempire.com
Makers Empire是一个易于使用的3D设计平台，支持教师教授设计与技术课程，帮助学生发展设计思维和创造能力。
Codio
codio.com
Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。
Kiddom
kiddom.co
Kiddom是一个教育平台，整合课程、教学和评估，提供灵活的学习体验，支持教师和学生的互动和沟通。
BookNook
booknook.com
BookNook是一个教育应用程序，提供阅读和识字技能的个性化学习体验，支持各种学习目标，实现对教育内容的有效导航。
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud是一款一体化教学平台，旨在提高学生参与度和课堂可及性，提供数据驱动的课堂体验分析及多种教学工具。
Coursedog
coursedog.com
Coursedog 是一个集成的学术运营平台，帮助学术管理者进行课程安排、需求预测、课程管理和在线目录解决方案。
Brolly
brollyed.com
Brolly是一个用于跟踪特殊教育计划和学生进展的软件平台，支持教育者管理服务并提供实时数据报告。
Exxat
exxat.com
Exxat是一个集中式教育管理平台，简化临床教育流程，包括出勤跟踪、时间管理和评估提交等功能。