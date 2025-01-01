加密货币交易所 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
加密货币交易所是促进数字货币买卖和交易的在线平台。用户可以将传统法定货币（如美元或欧元）兑换为加密货币（如比特币、以太坊或瑞波币），或将一种加密货币换成另一种加密货币。这些平台提供了买家和卖家可以连接以执行交易的市场。加密货币交易所在加密生态系统中发挥着至关重要的作用，是用户和更广泛的数字货币市场之间的桥梁。安全性、易用性以及支持的多种加密货币是用户选择交易所的关键考虑因素。
提交新应用
Bybit
bybit.com
Bybit是一个安全、快速且用户友好的加密货币交易平台，提供比特币和以太坊的永久合约交易。
Binance
binance.com
Binance是一个加密货币交易应用，支持500多种数字资产的交易，包括现货和期货，同时提供NFT市场和学习平台。
KuCoin
kucoin.com
KuCoin是一款加密货币交易应用，支持多种数字资产的买卖、现货、期货交易及借贷，提供安全可靠的交易环境。
Upstox Pro
upstox.com
Upstox Pro是一个为活跃交易者设计的交易平台，支持股票、期权、期货等多种市场，提供高级图表和交易工具。
OKX
okx.com
OKX是一个全球领先的加密货币交易平台，支持350多种代币的买卖和交易，提供安全的交易环境和多种投资机会。
Delta Exchange
delta.exchange
Delta Exchange是一个加密货币衍生品交易平台，支持现货、期货、期权和保证金交易，提供安全和用户友好的交易体验。
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX Pro是一个专业的加密货币交易平台，提供安全的交易体验，支持多种加密货币，适合初学者和高级交易者。
Kraken
kraken.com
Kraken是一款加密货币交易应用，用户可以购买超过50种加密货币，提供安全性、多样化的资产和客户支持。
Blockchain.com
blockchain.com
BlockChain.com是一个用于购买、出售和交易加密货币的安全平台，支持多种数字资产，注重用户隐私和安全。
Gemini
gemini.com
Gemini是一款加密货币交易应用，提供安全、便捷的比特币及其他加密货币购买和管理服务。
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
KuCoin Trade是一款加密货币交易应用，支持现货、保证金及衍生品交易，提供实时价格和交易工具，保障用户资金安全。
Binance.US
binance.us
Binance.us是美国用户专用的加密货币交易平台，支持40多种加密货币，提供低交易费及安全的交易体验。
Binance Futures
binance.com
Binance Futures 是一个加密货币衍生品交易平台，支持杠杆期货交易，提供多种订单类型，帮助用户管理投资组合。
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures是一个加密货币期货交易平台，支持比特币和以太坊交易，提供高流动性和灵活的交易选项。
Upbit (업비트)
upbit.com
Upbit是一个韩国加密货币交易所，提供多种加密货币的交易服务，具备用户友好的交易界面和安全的交易环境。
FTX
ftx.com
FTX应用程序是一个加密货币交易平台，支持现货和衍生品交易，提供高级工具和灵活的交易选项。
FTX.US
ftx.us
FTX.US是一个加密货币交易平台，支持多种加密货币交易，提供保证金交易、衍生品工具及投资组合管理功能，注重安全性。