加密货币交易所 - 最热门应用 - 丹麦

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加密货币交易所是促进数字货币买卖和交易的在线平台。用户可以将传统法定货币（如美元或欧元）兑换为加密货币（如比特币、以太坊或瑞波币），或将一种加密货币换成另一种加密货币。这些平台提供了买家和卖家可以连接以执行交易的市场。加密货币交易所在加密生态系统中发挥着至关重要的作用，是用户和更广泛的数字货币市场之间的桥梁。安全性、易用性以及支持的多种加密货币是用户选择交易所的关键考虑因素。
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Bybit
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Bybit是最安全、最快、最透明、用户友好的比特币和以太坊交易平台，提供加密货币永续合约
Binance
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币安加密货币交易所 - 我们运营着世界上交易量最大的比特币交易所和山寨币加密货币交易所
KuCoin
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KuCoin 是最先进、最安全的加密货币交易所，可买卖比特币、以太坊、莱特币、TRON、USDT、NEO、XRP、KCS 等。
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立即购买比特币和加密货币！ Gemini 是一个简单、优雅且安全的平台，用于构建您的加密货币投资组合。
OKX
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KuCoin Trade
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在库币现货市场上轻松买卖加密货币。通过实时定价、高级交易图表和交易指标访问 BTC。
Blockchain.com
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世界上最流行的购买、出售和交易加密货币的方式。自 2011 年以来受到数百万人的信赖，加密货币交易额超过 1 万亿美元。
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FTX加密货币衍生品交易所，由交易者打造，为交易者服务。以高达 101 倍的杠杆买卖 BTC、ETH、USDT、BNB 期货和指数期货。
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PRO WEB：专业平台 对于专业交易者：最强大且易于使用 印度基于 HTML 的交易平台。
CoinDCX Pro
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CoinDCX 是印度最大、最安全的加密货币交易所，您可以轻松买卖比特币和其他加密货币。
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Delta 是#TradersFirst 加密货币衍生品交易所。我们提供 24/7/365 的流动性、快速执行、低费用和企业级安全性。
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KuCoin Futures
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库币期货（KuCoin Mercantile Exchange）是一个先进的加密货币交易平台，提供以比特币和其他加密货币买卖的各种杠杆期货。库币合约不交易法币或其他加密货币，仅交易比特币/ETH，所有盈亏均以比特币/ETH/USDT计。
Binance Futures
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世界排名第一的加密货币衍生品交易所。
FTX.US
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FTX 美国加密货币交易所 机构级加密货币交易所，由交易者为交易者打造。买卖 BTC、ETH、USDT、DOGE。 10 倍保证金交易和轻松的法定存款。
Upbit
upbit.com
Upbit 是一家韩国加密货币交易所，成立于 2017 年。由韩国估值最高的初创公司之一 Dunamu 运营。