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加密货币交易所 - 最热门应用 - 贝宁 最热门 最近添加

加密货币交易所是促进数字货币买卖和交易的在线平台。用户可以将传统法定货币（如美元或欧元）兑换为加密货币（如比特币、以太坊或瑞波币），或将一种加密货币换成另一种加密货币。这些平台提供了买家和卖家可以连接以执行交易的市场。加密货币交易所在加密生态系统中发挥着至关重要的作用，是用户和更广泛的数字货币市场之间的桥梁。安全性、易用性以及支持的多种加密货币是用户选择交易所的关键考虑因素。