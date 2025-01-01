人群测试工具 - 最热门应用

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人群测试工具，也称为众包测试，使公司能够使用庞大的个人用户网络来测试软件、网站和应用程序。该软件将公司与不同的测试用户群体联系起来，使他们能够在自己的设备上访问和测试软件或应用程序。在数字时代，人群测试因其能够生成高度多样化的测试环境而变得非常宝贵，因为人群自然会在各种设备类型和设置上进行测试。 众包测试软件对于 DevOps 团队特别有益。在产品公开发布之前，它为开发人员提供用户对软件、网站、应用程序及其目标端点的直接反馈。此外，如果众包测试解决方案包括日志记录功能，开发人员可以分析这些日志来诊断测试期间遇到的任何错误。这种类型的用户测试可以与测试自动化软件和其他测试工具一起进行。从本质上讲，众包测试是同行代码审查的一种外部形式，涉及人工评估而不是自动检查。
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Prolific
prolific.com
多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Global App Testing
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全球应用测试是一个众包测试平台，帮助团队在真实环境中评估软件质量，包括功能、回归和本地化测试。
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YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。
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Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。
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BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一个远程用户研究平台，帮助企业通过调查、可用性测试和访谈收集用户反馈，以提升产品和用户体验。
Inspectiv
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Inspectiv是一个脆弱性检测和完全托管的漏洞赏金服务平台，帮助组织高效发现和管理安全风险。
Useberry
useberry.com
Useberry是一个产品研究平台，便捷地收集用户反馈，帮助团队在产品开发过程中进行可用性测试和用户研究。
Testlio
testlio.com
Testlio是一个全球软件测试平台，结合人力和机器，提供自动化和手动测试服务，确保软件产品的质量和性能。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS是一个众包平台，用于进行有效测试和获取真实洞察，帮助用户随时获得强有力的意见和答案。