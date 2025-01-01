人群测试工具 - 最热门应用

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人群测试工具，也称为众包测试，使公司能够使用庞大的个人用户网络来测试软件、网站和应用程序。该软件将公司与不同的测试用户群体联系起来，使他们能够在自己的设备上访问和测试软件或应用程序。在数字时代，人群测试因其能够生成高度多样化的测试环境而变得非常宝贵，因为人群自然会在各种设备类型和设置上进行测试。 众包测试软件对于 DevOps 团队特别有益。在产品公开发布之前，它为开发人员提供用户对软件、网站、应用程序及其目标端点的直接反馈。此外，如果众包测试解决方案包括日志记录功能，开发人员可以分析这些日志来诊断测试期间遇到的任何错误。这种类型的用户测试可以与测试自动化软件和其他测试工具一起进行。从本质上讲，众包测试是同行代码审查的一种外部形式，涉及人工评估而不是自动检查。