人群测试工具 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人群测试工具，也称为众包测试，使公司能够使用庞大的个人用户网络来测试软件、网站和应用程序。该软件将公司与不同的测试用户群体联系起来，使他们能够在自己的设备上访问和测试软件或应用程序。在数字时代，人群测试因其能够生成高度多样化的测试环境而变得非常宝贵，因为人群自然会在各种设备类型和设置上进行测试。 众包测试软件对于 DevOps 团队特别有益。在产品公开发布之前，它为开发人员提供用户对软件、网站、应用程序及其目标端点的直接反馈。此外，如果众包测试解决方案包括日志记录功能，开发人员可以分析这些日志来诊断测试期间遇到的任何错误。这种类型的用户测试可以与测试自动化软件和其他测试工具一起进行。从本质上讲，众包测试是同行代码审查的一种外部形式，涉及人工评估而不是自动检查。
提交新应用
Prolific
prolific.com
多产是一个数据收集平台，连接研究人员与经过审核的参与者，提供高质量的人力数据用于学术和市场研究。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Useberry
useberry.com
Useberry是一个产品研究平台，便捷地收集用户反馈，帮助团队在产品开发过程中进行可用性测试和用户研究。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一个众包测试平台，帮助团队在真实环境中评估软件质量，包括功能、回归和本地化测试。
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一个远程用户研究平台，帮助企业通过调查、可用性测试和访谈收集用户反馈，以提升产品和用户体验。
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一个众包平台，可提供有效测试和真实见解 启动有效测试。吸引一群真正的技术人员。随时需要时获得强大的见解和答案。有了 UNGUESS，您拥有的不仅仅是一个众测平台：您的数字解决方案应有的一切都集中在一个地方。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所需的灵活性、创新和经过验证的质量： 测试自动化：当您需要高性能、值得信赖和广泛的自动化测试覆盖范围时，Testlio 是您的合作伙伴。凭借分布式真实设备网络、复杂的治理模型、可转移且基于标准的框架以及全球质量工程师团队，Testlio 提供了当今最灵活的测试自动化解决方案。我们的主要测试自动化技术是自动化测试开发和测试自动化管理。手动测试：当您的数字应用程序、流媒体事件、本地化体验和/或支付系统必须完美运行时，Testlio 是您的选择。 Testlio 覆盖 1,200 多种设备、400 多种支付方式、150 多个国家/地区和 100 多种语言，是满足您最严格的质量门禁要求的最成熟的解决方案。我们的主要手动测试技术是探索性测试、脚本测试、冒烟测试和问题验证。 Fuesd 软件测试：当您的软件发布策略需要自动和手动测试相结合时，Testlio 具有独特的能力来满足您的需求。通过利用信号驱动的方法实现人工智能和 DevOps 集成并确保测试工作与人类和机器的正确组合相匹配，融合软件测试被证明是市场上最具创新性的解决方案。帮助 QA 领导者克服质量、容量和按时发布方面的挑战。要了解更多信息，请访问：testlio.com
Intigriti
intigriti.com
Intigriti 是一家快速发展的网络安全公司，专门提供众包安全服务，帮助组织保护自己免受网络犯罪和数据泄露的侵害。我们行业领先的网络安全平台使公司能够利用我们由 70,000 名安全研究人员组成的全球社区，他们利用自己独特的专业知识来查找和报告漏洞以保护企业。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特尔、雅虎和红牛，他们相信我们的平台可以降低网络攻击和数据泄露的风险。我们的一系列补充安全测试服务可帮助公司确保其数字资产的安全并降低因违规而造成损害的风险。我们的解决方案涵盖： - 错误赏金 - 漏洞披露计划 (VDP) - 混合渗透测试 - 实时黑客活动 - 奖励服务 Intigriti 成立于 2016 年，目前在全球拥有一支由 100 多名员工组成的全球团队
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv是一个脆弱性检测和完全托管的漏洞赏金服务平台，帮助组织高效发现和管理安全风险。