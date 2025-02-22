人群测试工具 - 最热门应用 - 泰国

Useberry

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Useberry 是一个一站式产品研究平台，可在整个产品开发生命周期中无缝收集用户反馈和见解。从最初的想法和设计到原型制作，从网站创建到完善信息架构，Useberry 使您能够创建经过用户验证的数字产品。 Useberry 的使命是为产品团队提供强大、易于使用的平台，以进行快速、高效的用户测试研究。通过提供一系列先进的分析工具，我们使您可以更轻松地将用户见解集成到您的设计流程中，并增强整体用户体验。借助 Useberry，您可以将用户反馈转化为可操作的设计策略，满足并超越用户期望。 Useberry 被 Microsoft、Dell、Envato 和 Accenture 等全球品牌采用，是 UI/UX 先驱、敏捷产品经理、创新营销人员和积极主动的产品团队的首选平台。主要功能： 1. 无缝集成：Useberry 与领先的原型设计平台集成，包括 Figma、Adobe XD、ProtoPie、InVision、Marvel 和 Sketch，提供简化的工作流程，最大限度地提高效率并促进协作。 2. 原型和网站的可用性测试：Useberry 提供多种可用性测试工具，包括开放分析、单一任务和 5 秒测试等。这可以让您更全面地了解产品的可用性。 3. 信息架构研究：通过卡片分类和树测试，Useberry 帮助您以与用户产生共鸣的方式组织和构建您的网站或应用程序。 4. 参与者池：接触来自全球 34 个国家的多样化、经过审查和验证的消费者、专业人士和难以接触到的受众。对数百个属性进行了分析，甚至可以满足最利基和最苛刻的测试需求。 5. 共享链接：通过共享链接轻松招募您自己的参与者。通过电子邮件和社交媒体分享，或将其嵌入您的网站。你的观众，你的选择。 6. 点击跟踪：获取原型和网站上的每次点击或点击的图形表示，包括热图。分析用户使用的 UI 元素，并做出正确的 UX 改进。 7. 录音：观看用户导航和交互的每一步，包括鼠标移动。获取捕获用户面部、声音和屏幕的丰富视频见解。 8. 用户流程：可视化用户从一个屏幕到下一个屏幕的路径。了解用户的行为方式以及当他们决定离开时他们在哪些屏幕上。 9. 调查：Useberry 提供进行调查的能力，包括单项和多项选择、意见量表和开放式问题。 10. 指标：通过任务完成率、任务时间和误点击率获得对用户行为的丰富定量洞察。借助 Useberry，您不仅仅是开发产品，而是根据受众的需求打造以用户为中心的数字体验，同时节省宝贵的时间、精力和资源。