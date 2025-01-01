人群测试工具 - 最热门应用 - 尼泊尔

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人群测试工具，也称为众包测试，使公司能够使用庞大的个人用户网络来测试软件、网站和应用程序。该软件将公司与不同的测试用户群体联系起来，使他们能够在自己的设备上访问和测试软件或应用程序。在数字时代，人群测试因其能够生成高度多样化的测试环境而变得非常宝贵，因为人群自然会在各种设备类型和设置上进行测试。 众包测试软件对于 DevOps 团队特别有益。在产品公开发布之前，它为开发人员提供用户对软件、网站、应用程序及其目标端点的直接反馈。此外，如果众包测试解决方案包括日志记录功能，开发人员可以分析这些日志来诊断测试期间遇到的任何错误。这种类型的用户测试可以与测试自动化软件和其他测试工具一起进行。从本质上讲，众包测试是同行代码审查的一种外部形式，涉及人工评估而不是自动检查。
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Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不仅仅是一家众包安全公司；我们是一个由网络安全爱好者组成的社区，为了一个共同的目标而团结在一起：保护组织免受攻击者的侵害。通过我们的人工智能平台，将我们的客户与适合他们需求的值得信赖的黑客联系起来，我们使他们能够收回控制权，并在最复杂的威胁面前保持领先地位。 Bugcrowd 安全知识平台用统一的解决方案取代了多种工具的成本/复杂性，用于众包笔测试即服务、托管错误赏金、托管漏洞接收/披露以及攻击面管理（提供单点定价）- 一切都共享相同的基础设施可实现规模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各个行业拥有 10 多年的经验和 100 多个客户，包括 OpenAI、澳大利亚国民银...
Prolific
prolific.com
Prolific 是一个平台，使研究人员能够从大量经过审查的研究参与者和任务执行者中大规模收集高质量的人力数据。使用 Prolific 平台，研究人员可以定位、联系和管理 Prolific 多样化、经过审查和公平对待的研究参与者，以提供改变世界的研究和下一代人工智能。
Synack
synack.com
按需安全的首要平台。 PTaaS 渗透测试即服务。进攻性安全测试可随着时间的推移改善您的安全状况 一个平台，多种用途。期望战略渗透测试能够提供完全的控制和可见性，揭示安全计划中的模式和缺陷，使组织能够改善整体安全状况，并为领导层和董事会提供执行级别的报告。 Synack 的智能安全测试平台包括自动化和增强智能增强功能，可实现更大的攻击面覆盖范围、持续测试和更高的效率，从而为您面临的挑战提供更多见解。该平台全天候 24/7/365 无缝地协调人类测试人才和智能扫描的最佳组合，一切都在您的控制之下。与往常一样，Synack 不仅部署精英 Synack Red Team (SRT) 来测试您的资产，...
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以快速提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布版本并获得重要的反馈来解决问题，或对用...
Lyssna
lyssna.com
Lyssna（原名 UsabilityHub）是一个远程用户研究平台，允许公司招募、研究、采访和了解受众，以便创造更好的体验。最好的团队使用 Lyssna，以便他们能够深入了解受众并更快地朝着正确的方向前进。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，可进行漏洞赏金计划和下一代渗透测试（VAPT）等全面的安全运营，以帮助初创公司和企业有效识别、管理和缓解漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立于 2015 年，是一个全球性的 Bug 赏金和 VDP 平台。 YesWeHack 通过 Bug Bounty（按发现的漏洞付费）为公司提供创新的网络安全方法，将 170 个国家/地区的 45,000 多名网络安全专家（道德黑客）与组织联系起来，以保护其暴露的范围并报告其网站、移动应用程序中的漏洞，基础设施和连接设备。 YesWeHack 遵守最严格的欧洲法规，为全球数百个组织运行私人（仅基于邀请）计划和公共计划。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 还提供：漏洞披露政策 (VDP) 的创建和管理解决方案、Pentest 管理平台、名为 Dojo ...
Useberry
useberry.com
Useberry 是一个一站式产品研究平台，可在整个产品开发生命周期中无缝收集用户反馈和见解。从最初的想法和设计到原型制作，从网站创建到完善信息架构，Useberry 使您能够创建经过用户验证的数字产品。 Useberry 的使命是为产品团队提供强大、易于使用的平台，以进行快速、高效的用户测试研究。通过提供一系列先进的分析工具，我们使您可以更轻松地将用户见解集成到您的设计流程中，并增强整体用户体验。借助 Useberry，您可以将用户反馈转化为可操作的设计策略，满足并超越用户期望。 Useberry 被 Microsoft、Dell、Envato 和 Accenture 等全球品牌采用，是 U...
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的渗透测试和完全管理的错误赏金即服务可帮助安全团队在漏洞被利用之前发现有影响的漏洞，而无需传统错误赏金和手动测试的复杂性、成本和麻烦。 Inspectiv 平台允许您按优先顺序审查漏洞发现结果、过滤噪音、获取对您重要的信号，并无缝地协调您的行动。请访问inspectiv.com 了解更多信息。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti 是一家快速发展的网络安全公司，专门提供众包安全服务，帮助组织保护自己免受网络犯罪和数据泄露的侵害。我们行业领先的网络安全平台使公司能够利用我们由 70,000 名安全研究人员组成的全球社区，他们利用自己独特的专业知识来查找和报告漏洞以保护企业。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特尔、雅虎和红牛，他们相信我们的平台可以降低网络攻击和数据泄露的风险。我们的一系列补充安全测试服务可帮助公司确保其数字资产的安全并降低因违规而造成损害的风险。我们的解决方案涵盖： - 错误赏金 - 漏洞披露计划 (VDP) - 混合渗透测试 - 实时黑客活动 - 奖励服...
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球软件测试公司，在手动测试、测试自动化和融合软件测试方面提供经过验证的解决方案。我们独特的测试方法将人类和机器结合起来，帮助数字创新者大规模交付优质产品。在任何地点。在任何设备上。任何语言。通过任何付款方式。我们的客户包括苹果、亚马逊、微软、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界领先的跨国公司。世界上最具创新性和发展最快的公司也与 Testlio 合作进行软件测试，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。从应对复杂的挑战到提供卓越的结果，我们的人工智能增强解决方案为您提供成功所...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一个众包平台，可提供有效测试和真实见解 启动有效测试。吸引一群真正的技术人员。随时需要时获得强大的见解和答案。有了 UNGUESS，您拥有的不仅仅是一个众测平台：您的数字解决方案应有的一切都集中在一个地方。